«Всегда мечтал об НБА — но реальной мечтой было бы попасть в Единую лигу». Лето чемпиона Суперлиги-2

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В апреле Сергей Рассказов с магнитогорским «Металлургом» выиграл Суперлигу-2. И теперь у него во многом уникальная коллекция: он становился чемпионом в Суперлиге-3 и Суперлиге-2, помогал «Самаре» в «золотом» сезоне в Суперлиге-1 и брал с ней Кубок России.

«Уралмаш» периода становления, годичная «командировка» в баскетбол 3х3, яркие матчи за «Динамо» и многое другое — в летнем интервью для нашего блога.

- Чем сейчас занимаешься? Отдыхаешь после чемпионского сезона?

- Чемпионат в Суперлиге-2 завершился в конце апреля — но никакого отдыха у меня, по сути, не было. Приехав в Самару, я сразу купил абонемент в фитнес и вот уже два месяца регулярно, три-четыре раза в неделю, я туда хожу. Уже готовлюсь к новому сезону. Я понимаю, что Суперлига-2 — для меня это уже минимальная планка, нужно готовиться к более сильной лиге, более серьезным соперникам. Возможно, я и сделаю перерыв в пару недель, но отдыха не должно быть много — и, отдохнув, я начну более тщательно подходить к тренировочному процессу.

- Есть какое-то понимание, где ты проведешь следующий сезон?

- Есть некоторые варианты, мы работаем над ними с агентом, но конкретики пока нет. Сейчас для меня главная цель — получить роль основного игрока в команде Суперлиги-1. Не запасного игрока — а имеющего важную роль, получающего достаточное время. Хочу показать свою лучшую игру в хорошей команде на серьезном уровне.

- У тебя ведь уже было несколько попыток закрепиться в Суперлиге-1...

- И я каждый раз попадал в команды, которые борются за медали. И я не получал основную роль — ставки делались на других игроков, более опытных и более сильных. И как такового шанса показать свою игру, помочь команде в решающие минуты, у меня не было. Быть в команде, претендующей на самые высокие места, с одной стороны, хорошо: я получил опыт, прошел отличную подготовку — но шанса раскрыть свои индивидуальные качества у меня не было.

- Ты дважды приходил в «Самару»: в 2014 году команда только осваивалась в Суперлиге-1, а в 2019-м была уже действующим чемпионом. Как клуб поменялся за эти годы?

- Поменялся, конечно, в лучшую сторону. Он стал сильнее, в команде стало больше опытных и сильных игроков. Перед ней всегда ставились задачи быть на верху турнирной таблицы — и, когда я вернулся в «Самару», они уже были выполнимы. В 2014 году команда и клуб были еще в фазе становления после десяти лет отсутствия на профессиональном уровне — но с того момента авторитет и сила только возросли, соответственно, пришли награды и титулы.

- Ты поиграл и в другой команде в период ее становления — в «Уралмаше». Уже пять лет назад чувствовалось, что это тоже клуб с большими амбициями?

- В 2017 году мы выиграли Суперлигу-3, в следующем сезоне — «бронзу» в Суперлиге-2, хотя тоже боролись за чемпионство. У «Уралмаша» всегда стояла задача: побеждать. И президент клуба Виктор Ганиенко создавал все условия для выполнения этой задачи: у нас был отличный зал, мы тогда играли в центре Екатеринбурга в ДИВС, и вообще все, что было нужно для команды — все делалось. И финансовые моменты, и организационные — все решалось оперативно. Клуб всегда отлично относился к игрокам, выполняя все условия контракта — и игроки в свою очередь о клубе и лично о его президенте отзываются только хорошо. И было изначально понятно, что этот клуб далеко пойдет. Как я понимаю, у «Уралмаша» есть некоторые проблемы с привлечением средств из бюджета региона — но Ганиенко в любом случае всегда старается все сделать по максимуму.

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- Летом 2018 года ты вроде бы перешел в «Спартак-Приморье» — но покинул команду еще до старта сезона, вернувшись в «Уралмаш». Что случилось во Владивостоке?

- Главным тренером в «Приморье» был Милош Павичевич, который меня знал еще по работе в Самаре. И это тот случай когда я попал в команду с очень сильным составом: ведь именно она в том сезоне станет чемпионом Суперлиги-1. И после сборов я понял, что не буду получать игровое время. Мы обсудили это с тренером, он не хотел меня отпускать: я хорошо работал на сборах, старался себя проявить. Но я считал, что для меня будет лучше спуститься на лигу ниже и играть при этом основную роль в команде и прогрессировать, чем просто быть в ростере команды Суперлиги-1. В итоге со «Спартаком-Приморье» мы расстались хорошо, пожелали друг другу удачи — и через год я вышел в Суперлигу-1 уже с «Уралмашем».

- Перед «Уралмашем» ты чуть больше года отыграл в «Строителе» из Энгельса. Сейчас эту команду, наверное, не многие и вспомнят: она исчезла пять лет назад...

- Когда я уходил из «Самары» в декабре 2015 года, «Строитель» был единственной командой, в которую я смог попасть. Там был хороший тренер — Александр Гуторов. Мне нравилась концепция его игры, там все было максимально просто и выполнимо, если какие-то моменты мы не могли выполнить, он брал их на себя. Мне нравилось там играть: пусть Энгельс и небольшой город, но сама площадка, болельщики — все было довольно атмосферно. Хотя в целом, считаю, это был некий шаг назад, без которого я бы не смог двинуться вперед: как раз из «Строителя» весной 2017 года я уехал в «Уралмаш», с которым сразу стал чемпионом Суперлиги-3.

- А нынешней весной ты стал чемпионом Суперлиги-2. Хотя «Металлург» же не был главным фаворитом турнира?

- «На бумаге» состав у нас был очень хороший — минимум на финал. Так многие говорили. Но мы никак не могли найти свою игру, не могли найти общую концепцию: то травмы, из-за чего мы даже перед плей-офф тренировались в семь-восемь человек, то еще какие-то мешающие обстоятельства... Но, возможно, это оказалось даже к лучшему: мы закончили регулярку на третьем месте и должны были играть дополнительный раунд плей-офф с ростовским «Барс-РГЭУ». А финишировавшие первыми «Тамбов» и «Ястребы» почти три недели были без игровой практики.

Те матчи дали нам возможность сыграться и наладить, наконец, игру. Мы знали, что если покажем 80-90% своего потенциала — сможем обыграть любую команду и выиграть чемпионат. Даже после поражения в Курске в первом матче финальной серии. Домашняя площадка «Русичей» довольно специфична: сама площадка меньше, приходят много болельщиков — и атмосфера сильно помогает хозяевам. Мы вернулись в Магнитогорск в наш зал, на большую площадку, где много пространства — и «Русичи» немного потерялись, а мы показали ту игру, которую и должны были показывать весь сезон.

У меня самого была небольшая травма, но я смог быстро восстановиться и постарался максимально помочь команде: в решающем матче я набрал 20 очков. И каждый из партнеров сделал все, что мог — это и позволило нам выиграть.

- Магнитогорск — это прежде всего хоккейный «Металлург». Насколько в городе популярна баскетбольная команда?

- В городе да, в основном знают хоккейную команду. Здесь любят хоккей и ходят на хоккей. Но и мы ходили на хоккей — и на арене объявляли, что баскетболисты пришли поддержать «Металлург». Капитан хоккейной команды, помню, у себя в соцсетях выкладывал анонсы наших матчей. И ближе к нашему финалу какой-никакой резонанс появился, люди стали нас узнавать и подтягиваться на трибуны. Думаю, и наша игра в плей-офф им нравилась. В регулярке-то, судя по комментариям в соцсетях, мнение о команде у всех было разное, и не всегда приятное для нас. В плей-офф же все встало на свои места. На второй домашней игре финала было очень много болельщиков, сравнимо с ажиотажем в Самаре на кубковом финале. Все подходили к игрокам, благодарили за победу, фотографировались, брали автографы — конечно, было очень приятно.

- Тебе есть, с чем сравнивать. Суперлига-2 в плане инфраструктуры сильно отстает от первого дивизиона?

- Могу сказать на примере «Металлурга». С выездами у нас все было хорошо: мы летали на самолетах, жили в приличных гостиницах. Единственное: вылеты у нас были в 6 утра, прилет в Магнитогорск — в 5. Получается, целую ночь ты не спишь: закончилась вечерняя тренировка — а в 2 ночи тебе уже нужно выезжать в аэропорт. Переезды тяжелые, но я к ним привык, и для меня в них нет ничего страшного. Есть различия по залам: некоторые клубы играют в университетских залах, где зачастую нет нормальных раздевалок. Но, например, в Тамбове, в Чебоксарах, да и в других командах из Топ-5 с этим все хорошо.

- Сезон-2020/2021 ты отыграл в команде «Самары» по баскетболу 3х3. Что скажешь об этом опыте?

- У меня и после того сезона была возможность остаться в команде. Но я для себя понял: классический баскетбол мне нравится больше. Мышление, динамика, тактические моменты — меня больше привлекает именно «большой» баскетбол. И за последние пару лет я начал понимать баскетбол. До этого я играл, и вроде бы все было хорошо — но вот само понимание того, как сыграть в этом эпизоде, как и куда отдать передачу, пришло лишь недавно. И я не жалею, что вернулся в 5х5, пусть и в Суперлигу-2: я провел отличный сезон, у меня хорошая статистика — я доволен.

3х3 — это все же игра для более физически одаренных людей. И, думаю, в плане «физики» я за тот сезон что-то приобрел. Игорь Грачев меня привлекал в основную команду «Самары» — и полученные в 3х3 кондиции позволяли быстрее адаптироваться к более жесткой игре в Суперлиге-1. Так что опыт в любом случае был полезным. Да и новые впечатления я получил: и РФБ хорошо организует турниры, и наш клуб прекрасно справляется со всей «движухой».

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Прикольно еще и то, что на турниры съезжаются несколько команд — и получается большая тусовка. Турнирам сопутствует атмосфера праздника. Есть, конечно, и дух соперничества — но если вдруг у тебя случилась неудачная игра, тебя обязательно все поддержат. Это здорово, хотя для твоего профессионального развития, для желания побеждать, возможно, и мешает. Я больше сторонник того, чтобы отстраниться, быть на своей волне и думать о победе.

- Мы вспомнили все главные командные победы в твоей карьере — а что ты сам можешь назвать самым ярким своим достижением?

- Самый запоминающийся мой матч был, пожалуй, в московском «Динамо». Осенью 2012 года я был одним из самых молодых в команде, не попадал в состав на первые матчи Суперлиги — но на игру с волгоградским «Красным Октябрем» меня включили в заявку. У нас была очень сильная команда, меня еще никто не знал, а я вышел — и набрал 16 очков! В одном из моментов, помню, Саша Корчагин навесил мне с середины площадки — и я забил сверху. Вот эта игра прям запомнилась. Можно вспомнить и последний матч этого сезона, в котором я «решал». Мне было спокойнее на площадке, чем сидя на скамейке: я переживал, не мог смотреть игру... Но вообще было, конечно, много хороших игр, хотя зачастую больше запоминается не сама игра, а какие-то отдельные моменты, когда, например, попадаешь в «топ» с данком или блокшотом.

Еще могу сказать, что мне всегда нравилось играть на выезде: все болеют против тебя — но когда ты выигрываешь, можно прям почувствовать, как местные болельщики затихают. Запомнился, например, выезд в Тверь в декабре 2011 года, «Динамо» тогда только-только начали восстанавливать, и команда играла в Высшей лиге. С нами в Тверь поехали болельщики — и им казалось, что нас засуживают. В какой-то момент один из болельщиков бросил с балкона на паркет стеклянную бутылку. Все замолчали, весь зал встал: тишина, никто ничего не понимает... И наши болельщики в этой тишине зарядили: «Динамо! Динамо!» — меня пробрало до мурашек, да и вся команда завелась.

- Никогда не думал поиграть где-нибудь заграницей?

- Пару лет назад, помню, меня приглашали в Казахстан. Но те условия, которые предлагали там, то качество игры я мог получить и здесь, поэтому не видел смысла уезжать куда-то. А лет в 16-17 я хотел поехать в Америку, уже нашли, где мне там жить в семье по обмену — но что-то не получилось. И в 18 лет вместо Америки я уехал из Самары в молодежку подмосковного «Триумфа». Конечно, я всегда мечтал попасть в НБА — но сейчас реальной мечтой было бы попасть в Единую лигу ВТБ. Все будет зависеть от меня и моей игры. Для начала было бы неплохо попасть в Суперлигу-1 и показать свои лучшие качества.

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- Завершая разговор: в целом доволен, как складывается твоя карьера?

- Если брать клубы и города, в которых я играл и жил — получается довольно хорошая карьера. Но, конечно, хочется больше игрового времени, больше развития игровых и лидерских качеств. Надеюсь, дальше будет лучше: чувствую я себя прекрасно и считаю, несмотря на 30-летний возраст, что моя карьера только начинается. Я кайфую от каждой минуты, проведенной на паркете. Хотел бы я что-то изменить? Да, наверное, хотел бы. Но ведь все зависит от нас самих: либо ты хочешь чего-то и работаешь для достижения цели, либо просто ждешь, проживая жизнь не так, как хотел бы. Конечно, нужно надеяться на лучшее, но и самому делать все возможное.

Фото: «Самара» и из архива Сергея Рассказова