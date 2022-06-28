«Мужики собрались, договорились и поборолись — «бронза» наша». Российский тренер — в третьем дивизионе чемпионата Польши

От редакции: вы читаете пользовательский блог, в котором разговаривают с интересными представителями российского баскетбола. Не забывайте о плюсах – и тогда таких материалов будет больше.

Николай Танасейчук родился и вырос в Алма-Ате. Как игрок он выступал в Высшей лиге чемпионата СССР (СКА из Алма-Аты, РТИ и СКА из Минска, новосибирский «Локомотив») и в европейских чемпионатах. В Европе же начал тренерскую карьеру: работал в Польше, Германии, Казахстане и России, причем и в мужских, и в женских командах (среди них, например, «Динамо» Санкт-Петербург, подмосковный «Триумф», новосибирское «Динамо-ГУВД», ногинский «Спартак», «Ростов-Дон» и «Локомотив-Кубань»).

В сезоне-2021/2022 Танасейчук возглавлял клуб «Баскет» из города Пила, с которым выиграл бронзовые медали Третьей лиги чемпионата Польши.

В интервью для нашего блога он рассказал о жизни и особенностях работы в Европе и оценил уровень третьей польской лиги и влияние санкций на российский баскетбол.

- Вся ваша тренерская карьера проходит на «два дома» — попеременно в Европе и России. Кем вы себя больше ощущаете — европейским тренером или российским?

- Хороший вопрос. Наверное, для меня важнее было стать хорошим специалистом. Всю свою спортивную карьеру и как игрок, и как тренер я учился всему новому. Практически во всех командах я вел дневник тренировок. За границей я работал с тренерами из разных стран, и всегда было что-то полезное после каждого сезона. Когда закончил карьеру игрока, переход на тренерскую работу получился чем-то естественным.

В принципе, когда я играл в Польше, у меня четыре года был мой частный клуб, и мои молодежные команды достаточно неплохо играли в польском чемпионате. Я много ездил на тренерские семинары, на кэмпы в Германию и Сербию, был на стажировке в University of Louisville в США у Рика Питино и почти всегда сам инвестировал в себя. Но, наверное, то, что было заложено в молодости тренерами и преподавателями, повлияло на всю остальную мою карьеру. И до сих пор я стараюсь учиться и развивать свои тренерские навыки.

- Когда у вас было последнее предложение из России? Или для вас приоритет работать именно в Европе?

- Последняя моя работа в России была в «Локомотиве-Кубань». Я провел там два очень напряженных и интересных сезона. Сейчас я слежу за всеми соревнованиями в России. И в женском и мужском чемпионатах играют много игроков, с которыми я работал на разных этапах моей карьеры: Анастасия Шилова, Александра Столяр, Валерий Лиходей, Павел Антипов, Кирилл Попов, Тимофей Герасимов, Станислав Ильницкий, Александр Щербенев... Радуюсь успехам, иногда пробую помочь, когда девчата или ребята обращаются ко мне. Особенно переживаю за своего воспитанника Андрея Мартюка из «Локо». Есть ли приоритеты? Наверное, нет: для меня важно, чтобы работа была интересна и перспективна. Я владею английским, польским, сербским языками, и у меня нет проблем с общением в баскетбольном мире.

- Вы работали в национальных сборных и клубах элитных дивизионов, участвовали в еврокубках. Но в последнем сезоне возглавляли команду из третьего дивизиона чемпионата Польши. Как так получилось и где вы сами для себя искали стимулы для работы?

- Год назад врачи поставили серьезный диагноз моей жене Ирине. Сейчас мы уже после операции, восстановление идет хорошо, но лечение будет долгим. Для меня было необходимо быть рядом и не зависеть от контракта. Поэтому клуб «Баскет» из города Пила, играющий в Третьей лиге, предложив достаточно свободный график работы, получил тренера, с которым выиграл два первых этапа чемпионата и в финале занял третье место. Это удивительный результат для команды любителей, которые исключительно на энтузиазме действительно отработали, как профи. Это и был главный стимул. Мужики собрались, договорились и поборолись.

- О польском баскетболе мы знаем не так много: «Проком», «Зелена Гура», совсем недавно здесь играл Валерий Лиходей... Что можно сказать об уровне третьего дивизиона? В России, например, Суперлигу-2 часто называют «болотом»...

- С Валерой мы знакомы давно, он играл у меня еще в Суперлиге в «Триумфе» из Люберец, и перед его выездом во Влоцлавек мы много разговаривали о Польской лиге. И надо сказать, что в трех-четырех лучших командах спортивный и организационный уровень очень неплохой.

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В Третьей лиге Польши играют команды из небольших городов (население города Пила, например — 75 тыс. человек), и почти всегда залы полны зрителей, особенно, когда ковидные правила позволяли увеличивать число фанатов. Уровень игры примерно, как во второй российской Суперлиге, но эмоций и борьбы — как раз для местных зрителей! Здесь не было случаев договорных игр. Уровень судейства не самый высокий, и всегда необходимо считаться с несколькими решениями в пользу хозяев, но здесь это такая «норма».

В этой лиге нет легионеров, а играют или молодежки клубов, выступающих в Экстраклассе, или возрастные игроки, которые за очень небольшие деньги заканчивают свою карьеру. В моей команде сложился микс молодости и опыта, но все игроки — только любители. После работы ребята приходили в зал и с полной отдачей отрабатывали еще двухчасовую тренировку. По ходу сезона пять игроков набирали больше 30 очков в одном матче, и молодые 19-летние, и взрослые ребята. Один из наших игроков установил два рекорда лиги: в одном матче забил 12 трехочковых и набрал 51 очко. Также, например, мы установили рекорд лиги по перехватам за матч — 16.

Спонсоры? У нас все не так просто, в городе Пила нет крупных предприятий, у клуба нет главного спонсора — ему помогают несколько небольших фирм. Но в городе нас знают, плюс в молодежной программе занимаются около 130 ребят и девчат. На наши игры приходят семьями, и клуб пытается сохранить эту атмосферу.

- Как вам удается одинаково успешно работать с мужскими и женскими командами?

- Как говорят, мяч круглый, поле ровное — а выигрывает сильнейший. Женщины играют с женщинами, мужчины играют с мужчинами, и побеждает тот, кто больше этого хочет. Мне, наверное, во многом везло с амбициозными игроками и руководителями клубов. Может, потому что я тоже такой? Наверное, мне очень помогает изучение спортивной психологии. Это позволяет изучить игрока и помочь ему показать себя, ведь именно для этого он трудится на тренировках. А кто выигрывает от этого? Клуб — Команда — Тренер. И главное в этой схеме — желание.

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- Российские тренеры не так часто работают в Европе — в чем, на ваш взгляд, причина?

- Работа заграницей — это всегда вызов. Особенно важно знание иностранных языков. Английский — это универсальный баскетбольный язык, но если владеешь еще и местным языком, это большой дополнительный бонус. Для тренера важно объяснить и помочь выполнять его требования, уметь слушать и слышать игроков. Специфика работы иностранного специалиста заключается в том, что ты должен быть на голову лучше местных тренеров. Победа воспринимается как само собой разумеющиеся, а каждое поражение — трагедия. Пресса пишет то, что хочет слышать местная публика, и граница, когда тебя носят на руках или шмякнут о землю, очень тонка. Необходимо быть готовым делать свою работу в таких условиях. И это совсем не просто…

- Что для вас самое сложное в постоянных сменах стран?

- Переезды. Человек имеет способность обрастать вещами, но у меня, помимо собственно вещей, всегда скапливается очень много «макулатуры». Так моя жена называет дневники, планы подготовки, журналы и книги о спорте и психологии. И всегда хочется взять с собой то, что необходимо. И когда возвращаешься домой, получается много материала для анализа, поэтому всегда было много публикаций в моем блоге и на моем сайте. Последний сезон стал здесь исключением: здоровье близких — самое главное. И, конечно, всегда трудно начинать работу в клубе: много встреч, много разговоров, ты с нетерпением ждешь начала подготовки. А когда втягиваешься в тренировочный ритм, уже знаешь, что делать, и рабочая атмосфера позволяет заниматься тем, что любишь.

- Можно ли вообще сейчас говорить о национальных «школах»?

- Наша сегодняшняя жизнь во многом связана с интернетом. Практически любая информация находиться на расстоянии вытянутой руки. Каждый тренер может часами смотреть видеоматериалы со всех континентов. Конечно, важно правильно выбирать нужную информацию. Но самое главное — система. Работая в Югославии и наблюдая, как там тренировали молодежь, я ловил себя на мысли, что меня учили очень похоже. Может, чуть проще, но учили борьбе за победу, надежности, неуступчивости. В сборной мы «убивались» за каждый мяч — и именно на этом основывалась и балканская школа, и до сегодняшних дней ее представители держат марку.

- У России и Польши исторически не самые простые отношения. Вы когда-нибудь чувствовали это на себе? Или вы уже в Польше «свой»?

- Конечно, многое изменилось с началом событий на Украине, но всегда была большая разница в том, что чувствуют простые поляки и что говорят политики. Я живу в Польше больше тридцати лет, свободно говорю и пишу по-польски, знаю законы, свои права и обязанности. У меня множество друзей: от простых «работяг» до польских сенаторов. Мы много общаемся, иногда спорим, и я вижу, что они ко мне прислушиваются.

- В России пытаются искать плюсы в санкциях и в отстранении российских клубов и сборных от международных турниров. Но есть ли эти плюсы в принципе?

- Российские клубы много потеряли, в том числе и в финансовом плане, а ограниченное число качественных легионеров, несомненно, повлияет на зрелищность игр. Но это большой шанс для российских игроков. Для тренеров национальной сборной тоже появляется возможность поработать с лучшими игроками без давления результата, заложить солидную базу на будущее и подготовить новое поколение сборной.

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- Как вы обычно проводите лето? И какие у вас планы на следующий сезон?

- Как правило, летом есть много работы. Обычно мы с семьей на две недели выезжаем к старым друзьям в Европу, а потом начинаются тренировки в баскетбольных лагерях или индивидуальная работа в команде. Этим летом меня ждет работа в Казахстане, в городе, где я родился — в Алма-Ате.

Фото из архива Николая Танасейчука; facebook.com/KSBasketPila