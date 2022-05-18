«Мне 23, и первый вызов в сборную — удивление, а уже потом счастье». Максим Барашков: «Химки», «Самара», сборная

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Максим Барашков — о том, как попал из Кирова в «Химки» и почему через девять лет перебрался из Подмосковья в Самару, о компьютерных играх, баскетболе 3х3 и вызове в сборную.

- Завершение сезона вышло немного не таким, на что наверняка рассчитывали и самарские болельщики, и сама команда: только четвертое место в Суперлиге...

- Мы старались себя показать, завершить сезон как можно лучше, но спорт есть спорт: не всегда получается добиться задуманного. Да и соперники в этом сезоне — не слабые: у первой восьмерки очень хороший подбор игроков, все бились и старались, и нельзя было рассчитывать, что мы просто придем и выиграем все подряд. Но мы выиграли Кубок России — и это хороший результат. Нам досталась в Кубке самая сильная сетка из всех, какие только могли быть — и мы должны были в буквальном смысле выгрызть этот Кубок зубами. А что потом случилось... Наверное, какой-то спад, и эмоциональный, и физический. Мы много сил потратили на «Иркут» в четвертьфинале — а потом сразу «Уралмаш»... С ним у нас просто ничего не получилось.

- «Уралмаш» на самом деле настолько неуязвим? Ведь не только «Самара» — и «Руна» в финале, и все остальные команды чемпионата так и не смогли его остановить.

- У «Уралмаша» очень большой объем работы проделывают два американца — но и остальные игроки им помогают. И вообще в этом сезоне там сложился такой хороший состав, который смог командно сыграть, а когда пришел новый тренер и дал «Уралмашу» новые эмоции и новые наставления — получилась непобедимая команда. Значит, и в тренерском штабе, и по подбору игроков там были правильные решения.

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- Для тебя самого прошедший сезон стал первым, который ты провел за пределами «Химок». Как можешь его оценить? Всего ли, на что ты сам себя нацеливал год назад, переходя в «Самару», удалось добиться?

- Решение уйти их «Химок» принять было тяжело. Я понимал, что мне все равно нужно будет уйти из системы «Химок», причем, может быть, я мог это сделать не в прошлом году, а даже раньше. Но если говорить конкретно о «Самаре» — мои ожидания полностью оправдались. И в целом по сезону, и если говорить о городе, о болельщиках, о руководстве, тренерском штабе, игроках... Конечно, если сравнивать с «Химками» — там мне все было более знакомо и более понятно, здесь же начался новый этап моей карьеры и моей жизни.

Достаточно сказать, что для меня это был первый переезд за девять лет! Я посоветовался с близкими, со своей невестой — и мы решили, что «Самара» станет для меня во всех отношениях лучшим вариантом. Все в клубе меня встретили очень дружно, и от сезона я получил куда больше положительных эмоций, чем отрицательных. Да и отрицательные появились только под конец сезона от того, как мы выступили. Сезон для нас получился скомканным — но такое бывает, и в любом случае для меня это колоссальный опыт.

- Как вообще ты пришел к пониманию, что нужно менять команду? Катастрофа, которая случилась с «Химками» в прошлом году, подтолкнула тебя к этому решению?

- Если говорить именно про ту ситуацию — всех игроков, которые были в «Химках», отпустили, разрешив искать новые клубы. Но даже если бы этой ситуации и не было — я понимал, что мне нужно что-то менять. В основную команду пробиться было достаточно тяжело. Римас Куртинайтис, вернувшись в «Химки», старался потихоньку подтягивать молодых, но никто его, так скажем, особо не впечатлил. Когда в команду пришел Андрей Мальцев, он тоже нас привлекал в главную команду, но все это происходило в сжатые сроки, команду тогда лепили в прямом смысле из того, что было — может быть, из-за этого и не получилось заиграть молодых игроков. Я чувствовал, что пришло время сменить обстановку, бросить себе вызов — и, считаю, принял правильное решение. Принять его, повторюсь, было тяжело — но необходимо.

- Ты как-то вспоминал на одном из мероприятий с юными баскетболистами, как попал в «Химки» десять лет назад благодаря одному точному броску...

- Мы командой Кирова играли на полуфинальном этапе первенства России в Уфе. Сыграли в том числе против Перми, которая затем вышла в финальный раунд. Мы в финал не попали, и меня как усиление пригласили играть за пермскую команду. Финал проходил, помню, в Тольятти — и в четвертьфинале мы играли против столичной «Глории». Мы, конечно, не были фаворитами и в концовке проигрывали 2 очка. Решающая комбинация была расписана не под меня, но я открылся, предложил себя, получил мяч — и забил решающий бросок. Но даже и без этого попадания я финальный турнир провел неплохо, меня заметили скауты «Химок» и пригласили сначала на просмотровый сбор, а затем оставили в системе клуба. Вот так в 14 лет я и оказался в «Химках».

- У каждого, кто был в такой ситуации, есть своя история, как в юном возрасте решиться уехать из дома и как потом привыкать к новой обстановке. Тебе переезд дался легко?

- Больше переживаний было не у родителей, а у меня самого. Все-таки 14 лет — такой возраст, когда важно, что все друзья и вся семья рядом. Но если я и сомневался — мой тренер просто мне сказала: ты едешь, ты должен попробовать! И решающее слово было за ней.

- За годы в Химках ты обзавелся новыми друзьями — и некоторые из них помогли тебе адаптироваться в Самаре...

- С Дашей Колосовской и Настей Комаровой, которые играют в женской команде «Самары», мы познакомились как раз в Химках: они из Видного приезжали на занятия в то же училище, где учились и парни из «Химок». Мы с ними были в одном классе, но до моего приезда в Самару связь особо не поддерживали. Но зато уже здесь, когда встретились, с некоторым даже удивлением, продолжили общение. Когда в новом для себя городе встречаешь знакомых уже людей — это всегда помогает.

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- И какие впечатления у тебя о Самаре именно как о городе?

- Раньше, когда я приезжал в Самару с «Химками», все впечатления — отель и «МТЛ Арена», в лучшем случае успевали еще выбраться в Загородный парк или на набережную. Сейчас же я понимаю, что здесь много красивых мест, много куда можно съездить, и впечатления только положительные. Единственное — ваши дороги...

- Ты подписал с «Самарой» двухлетний контракт, то есть здесь сразу на тебя рассчитывали. При этом в фарм-команде «Химок», где ты провел предыдущие годы, результат, наверное, не самое главное. Не пугала ответственность?

- Если у меня и были такие мысли — то только до подписания контракта. Потом, наоборот, был эмоциональный подъем: новый вызов, необходимость что-то менять в себе, новый стимул — в «Химках», наверное, всего этого уже не хватало.

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- Нынешний сезон для тебя, как и для команды в целом, получился очень неровным...

- Бывают разные состояния, и физическое, и эмоциональное. Когда мы начали сезон — был подъем, потом пошло на спад. Причины разные: и поражения, и перестроения команды, когда менялись игроки — и мне никак не удавалось вновь поймать свой ритм. Я не оправдываюсь, конечно, что только из-за этого плохо сыграл — но это одна из причин, почему я не показал своей лучшей игры. При этом я не скажу, что это был «плохой» для меня сезон: это самый длинный мой сезон, и по играм, и по минутам, и по очкам, вообще по многим показателям.

Если вернуться к вопросу об «ответственности»: у меня и в «Химках» были неудачные матчи — но я пришел в самый амбициозный клуб Суперлиги и смог поддерживать свой уровень. Уже одно это — огромный опыт, которого за всю мою предыдущую карьеру у меня, возможно, и не было. Поэтому сезон получился если и не «отличным» — то уж «неплохим».

- И как продолжение «неплохого» сезона — включение тебя в расширенный список кандидатов в сборную. Удивился, когда об этом узнал?

- О возможности приглашения в сборную вообще, если честно, даже не думал. И когда я об этом знал — да, сначала было удивление, а уже потом счастье. Мне уже 23, и первый вызов в сборную — есть, чему обрадоваться и удивиться... Но, конечно, я очень рад, что могу поучаствовать в сборах и показать себя. Эмоциональным плюсом станет то, что в сборной работает Саша Полинкевич из «Самары»: можно будет, надеюсь, лишний раз к нему подойти, что-то узнать — он всегда ответит и всегда поможет.

- «Самара» планирует подать заявку в Единую лигу ВТБ. Для тебя, пусть у тебя и есть уже небольшой опыт выступления в этом турнире, это еще один вызов?

- Те игроки, которые сейчас выступают в Лиге, показывают более быстрый в плане принятия решений баскетбол. И, когда я попал в Лигу, это сразу было заметно: игроки здесь чуть быстрее, чем в той же Суперлиге. И для меня, и для команды это, конечно, будет новый вызов. В «Химках» я все же привлекался к матчам главной команды «наплывами» — а когда ты не играешь с командой на постоянной основе, тебе особенно тяжело приспособиться. Но ожидания от нового сезона у меня только хорошие: и команда, и весь город долго к этому шли, и мы постараемся себя проявить на максимум.

- «Химки» можно назвать одним из базовых клубов для российского баскетбола 3х3. У тебя какие отношения с этой игрой?

- Владимир Агабабьян, тренер сборной России, предлагал мне попробовать, съездить на сборы, но я ему честно ответил, что меня баскетбол 3х3 не особо влечет. Я не хочу работать на два фронта. Летом, в свободное время, собраться с ребятами, устроить свой «движ» и поиграть «для себя» — это прикольно. Но заниматься профессионально, перестраиваться, ведь в 3х3 своя тактика — нет, я все-таки считаю себя «классическим» баскетболистом и, пока позволяет здоровье, буду играть именно 5х5.

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- С компьютерными играми все попроще?

- Да, компьютерные игры я люблю и, когда удается, посвящаю им свое свободное время. Бывает, что и на выездах, если кто-то берет с собой PlayStation, собираемся командой и играем. Любимые игры? Если на PlayStation — FIFA и UFC, если на компьютере — Counter-Strike и Dota, но Counter-Strike в приоритете. Xbox? Не, это не то! Кто у нас чемпион? Артем Чеваренков. Тема, Макс Шелекето, я — мы частенько играем вместе. Другое мое хобби — машина. Нравится ею заниматься, нравится ее изучать.

- Впереди лето — как обычно проводишь свой отпуск?

- Очень много езжу на машине, из города в город. На это лето в планах — доехать до Перми к брату, затем в Киров к родственникам и друзьям. Какое-то время проведу в Москве: там тоже много друзей, много куда хочется сходить и погулять. Еще мы каждое лето ездим в Питер, куда переехали родители невесты. Слетаем на Алтай, отпразднуем свадьбу Игоря Вольхина, съездим на Байкал... И это все — помимо работы в сборной. Лето обещает быть максимально насыщенным!

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Фото: «Самара», гау-бц.рф