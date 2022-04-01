«Помню первый выезд в Самару: «Я бы здесь поиграла». Мысли материальны». Анна Зайцева — о дебютном сезоне в Премьер-лиге

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Форвард женской «Самары» Анна Зайцева — о матчах против звездного еще УГМК, игре на разных позициях, любви к детективам и о многом другом.

- В Премьер-лиге в разгаре плей-офф, а «Самара» готовится сыграть в турнире за 9-12-е места. Наверное, это не совсем то, на что рассчитывали и ты, и вся команда?

- Так сложилось, что мы проиграли много матчей, которые могли выиграть, особенно в начале сезона. Те поражения и стали решающими. У нас был шанс уже в конце сезона, после победы над «Надеждой» — но судьба сложилась вот так... Обидно, конечно, но что ж, будем играть за 9-12-е.

- И для тебя, и для «Самары» этот сезон — дебютный в Премьер-лиге. Как можно его оценить?

- Уровень Премьер-лиги намного сильнее, чем Суперлиги, это факт. Когда ты сталкиваешься с сильными соперниками, даже проигрывая — ты видишь, куда тебе нужно расти, над чем еще нужно работать. В Суперлиге мне, наверное, нужно было больше работать уже с головой: результат мы показывали, оставалось разобраться в себе, в своей голове. Здесь и голова, и игровые действия, и мои личные атаки — нужно было работать над всем этим, прокручивать в голове, чтобы понять, в чем проблема, и работать дальше. Если оценивать сезон, я бы сказала, что он неплохой для дебюта. То, на что я делала акцент, защита и подборы — я это показывала. Я собой не супердовольна, но «пойдет».

- Первая же игра в Премьер-лиге — и домашний матч против УГМК. Условно, еще вчера ты играла против «Ставропольчанки» и «Платова» — а сегодня выходишь против Марии Вадеевой и Эммы Меессеман...

- Это круто! Это очень интересный опыт. Мы, помню, как раз накануне того матча с вами разговаривали, и я сказала, что страха нет, но, возможно, он появится непосредственно перед игрой. Страха не было — и он так и не появился. А вот ошибки были. Я потом пересматривала игру и думала: «Господи, ну как у ребенка мяч отобрали...» Впечатление было, что звезды играли против ребенка: тут мяч выбили, тут раскидали «на сигарете»... Конечно, было тяжело: против тебя игроки, не первый год выступающие в Премьер-лиге и WNBA — но и очень интересно.

- Но с тем же УГМК вы совсем иначе сыграли во втором круге, даже вели к большому перерыву (57:94 в Самаре и 77:97 в Верхней Пышме). Это «Самара» стала уже другой командой — или соперник на вас попросту не настроился?

- В Премьер-лиге был перерыв на Новый год. Но нам сразу после праздников предстоял сложный выезд: матчи с УГМК и «Динамо», выезд в Литву на игры EWBL — поэтому мы не могли позволить себе отдохнуть неделю, а потом спокойно тренироваться перед играми. У нас было меньше времени на отдых, мы вернулись к тренировкам уже 2 января — и были готовы побегать. Но, честно говоря, проблема больше была, наверное, в УГМК: они больше отдыхали и оказались не готовы к нашим скоростям в первой половине. Но и мы тоже молодцы! (улыбается)

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- Ты четыре года играла в Суперлиге, взяла четыре чемпионства, трижды признавалась MVP... Не думала, даже по ходу этого сезона, что, может быть, стоило и раньше попробовать себя в Премьер-лиге?

- Над этим вопросом, мне кажется, очень много можно думать. «Рано» или «поздно»... Мне некоторые тренеры и после второго сезона в Ростове говорили: все, пора «наверх»! Но я понимала, что еще сама не готова. Когда я хорошо отыграла второй сезон и получила первый приз MVP — я понимала, что теперь мне нужно подтвердить этот уровень, подтвердить свою игру и свое лидерство. И не скажу, что это было просто, мне нужно было много работать, чтобы все получилось. И сейчас я думаю, что все сделала правильно: я выросла, сложились какие-то собственные внутренние правила и самодисциплина. Дмитрий Владимирович Федосеев за годы работы привил мне эту дисциплину, необходимость правильного отношения и подготовки к тренировкам и играм. Возможно, уйди я в Премьер-лигу раньше — я бы потерялась или, например, вела не тот образ жизни, что сейчас. Можно много об этом разговаривать, но, считаю, раз получилось с Премьер-лигой именно в этом сезоне — значит, так и должно было быть. Я всегда все списываю на судьбу: судьба все подскажет.

- Мы уже как-то вспоминали эту историю: когда тебя пригласили в «Самару» и Премьер-лигу, у «Ростова» еще не было определенности с будущим — и ты согласилось на предложение из Самары. Но спустя всего несколько дней и «Ростов» решил вернуться в Премьер-лигу. Что ты почувствовала, когда об этом узнала?

- Было много мыслей. И правда, все произошло с разницей в несколько дней. У этой ситуации было две стороны. С одной, я понимала, что для меня это шаг вперед: я не буду постоянно играть у одного тренера, который меня знает и мне доверяет — мне нужно завоевывать доверие нового тренера. С другой стороны, «Ростов» — это та команда, с которой мы многое прошли, это дружная команда. Было непросто. Но затем я выдохнула и сказала сама себе: а что я сейчас могу сделать? Я подписала контракт, клуб уже об этом объявил — не звонить же мне теперь в Самару и говорить, что я не приеду?.. Нет, конечно. Я восприняла эту ситуацию как должное. Значит, не просто так прошли те несколько дней между моим контрактом с «Самарой» и решением «Ростова».

- Ты признавалась в интервью, что у тебя два «своих» города: Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону. В Самаре успела обжиться, появилось любимое место?

- Мое любимое место — это дом. Пусть сейчас это и не моя квартира, мы ее снимаем — но мне нравится просто находиться дома. Так было всегда: и в Питере, и в Ростове. Мне кажется, дом — это лучшее место, чтобы побыть наедине и отдохнуть. Конечно, когда нужно «перезагрузиться» — прогулки никто не отменял.

Я помню свой, наверное, первый приезд в Самару, еще когда мы играли против «Политеха». Я зашла в их зал и, вот отчетливо это помню, сказала: «Я бы здесь поиграла, если бы зал был другой». Мысли материальны, даже если они просто промелькнули мимо тебя... Так и получилось: я играю в Самаре, и играю в другом зале, не в зале «Политеха». Вот еще одно доказательство, что судьба сама подскажет, куда и в какое время идти. Поэтому совсем не просто так и «Самара» в прошлом году решила выйти в Премьер-лигу, и я тоже. Мы оба дебютанты — так проще.

- С чем у тебя ассоциируется каждый из трех этих городов?

- Начну с самого простого. Питер — это дом. Дом во всех смыслах: это и семья, и друзья, и вообще все родное. Ростов-на-Дону — это близкие люди. Я его уже могу назвать вторым домом, и это будет абсолютная правда: и команда, и родители моего молодого человека стали для меня очень близки. А Самара — это пока все же что-то новое для меня. Новое и в плане команды, и вообще новый опыт в карьере и жизни. Иногда это сложно, иногда — очень интересно. Но если складывать все впечатления о Самаре в одно целое — получается хорошая картинка.

Хотя погода иногда портит впечатление: в Ростове сейчас 16 градусов тепла — а здесь идет мокрый снег, и весной даже и не пахнет... Для меня погода — важный фактор, я очень люблю тепло. Но в Самаре я хотя бы увидела «настоящую» зиму! Надеюсь, придет и настоящая весна, а потом и настоящее, не очень жаркое лето. В прошлом августе, помню, я здесь чуть не умерла от жары.

- После стольких лет в Ростове-на-Дону?

- Кстати, в Ростове я летом бывала очень редко. Июнь — это сборы, июль — отдых в Питере, где прям максимально комфортная для меня температура, август — опять сборы, и опять не в Ростове. Поэтому в город мы приезжали, по сути, только в сентябре, когда не такая жара. Вот в прошлом году после сборов в Самаре я заехала в Ростов — и не продержалась там и двух дней. Ты выходишь из машины — и тебе просто нечем дышать. И я попросту оттуда «сбежала», сказала молодому человеку: «Прости, я полетела в Питер!»

- Ты не только дебютировала в Премьер-лиге, но и стала одним из лидеров команды, получаешь много времени на площадке и вообще играешь важную роль в «Самаре». Надеялась, что все сложится настолько хорошо?

- До приезда в Самару я вообще не представляла, как все будет, как я буду чувствовать себя в новой команде. Поначалу на тренировках и сборах была уверенность, а потом я получила травму — и вылетела на месяц. Я даже не могла побегать с девочками, потому что и просто бегать мне было больно. Много пропустила — и пропал коннект с девочками, я подсела физически, и в голове что-то изменилось. И тогда я поняла: не все так просто... Но я понимала и то, что мне нужно показывать себя на тренировке — и уже дело тренера, как меня использовать в игре.

- По ходу сезона, особенно в начале, когда команда еще не собралась в полном составе, ты играла на разных позициях, в том числе и разыгрывающей. Спокойно относишься к таким экспериментам?

- Было бы проще, если бы я, выходя играть первым номером, сразу могла ориентироваться, кто где стоит. Когда я второй или третий номер — я понимаю, что если мяч пошел туда, наши разыгрывающие Оля Новикова или Вика Мазур знают, под какого игрока вся комбинация. А сама выхожу первым — и не понимаю, кому из «больших» нужно отдать мяч, у меня в голове нет всей «стратегии». Комбинации-то я помню, но вот логического завершения, например, кто именно будет атаковать... Я могла отдать мяч не туда, получалась совсем другая атака — из-за этого и были сложности. Или мне говорят: выходишь на «четверку» — а я не помню, где я должна стоять, как правильно поставить заслон... Но вообще мне нравится играть на любой позиции, кроме «пятого», конечно, там уж больно большие защитники, мне с ними тяжело. Это интересно — что-то новенькое в игре. Поэтому отношусь к этому отлично.

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- Новым для тебя были не только турнир, команда и тренер — но и необходимость находить взаимопонимание с легионерами: до этого сезона ты с ними никогда не играла...

- Для начала я хотя бы выучила фразу: «I don’t understand!». И когда легионеры видели, что я не понимаю, что же они от меня хотят — они пытались как-то это жестами объяснить, показать на себе. И до меня доходило. Но если я так и не понимала чего-то — подходила к Вике Мазур и спрашивала у нее. Потом я начала изучать английский и потихоньку пыталась по чуть-чуть у девчонок что-то спрашивать. А месяц назад они уехали — и стало прям грустно. И просто из-за того, что они уехали, и потому, что теперь мне не с кем практиковаться. Когда ты на тренировках постоянно слышишь английские слова — так или иначе они западают тебе в голову. А сейчас мы говорим только по-русски. Это, конечно, намного проще — но иногда ловишь себя на мысли: «Эх, рассказать бы девчонкам что-то новенькое на английском — а некому!..»

- Вы играли в EWBL, стали первыми в группе и имели неплохие шансы как минимум на медали — обидно было, что «Самару», как и другие российские клубы, исключили из турнира?

- Это же коснулось не только нас. Из еврокубков исключили все футбольные и волейбольные команды, например. Если бы исключили только нас — было бы обидно, конечно. Нужно спокойно к этому относиться, мы за это не в ответе, это все политические штучки. А шансы у нас действительно были. Тем более, в четверке оказались три российские команды — и было бы еще интереснее. Мы бы точно поборолись, но что ж теперь сделаешь...

- Играть против прибалтийских или восточноевропейских команд — то же самое, что и против российских? Или чувствуется разница?

- Два года назад, когда мы играли в EWBL с «Ростовом», я прям почувствовала эту разницу: в Европе играют более жестко, судьи позволяют играть более «грязно» — соответственно, и уровень борьбы намного выше, чем у нас в Премьер-лиге. У нас все равно девчонки стараются играть чисто, чтобы лишний раз никого не травмировать. А тогда я реально столкнулась с тем, что девочки-соперницы очень крепкие. В этом же сезоне какой-то особой разницы я не заметила. Может быть, потому что составы у команд поменялись. Например, с командами Zabiny Brno и Piestanske Cajky я играла и с «Ростовом», и с «Самарой» — сейчас у них другие составы, и я бы не сказала, что они стали сильнее.

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- Из интервью Анастасии Комаровой мы узнали, что она пишет стихи. А ты чем можешь удивить?

- Ничего такого особенного в свободное время я не делаю — просто отдыхаю на диване с книжкой. Наверное, тебе это должно быть дано: писать стихи, как Настя. Или тебе есть о чем сказать — а у меня, может быть, жизнь не такая пока интересная. И стихи — это явно не мое. Пока я не нашла для себя какое-то хобби. У меня есть подруга, Валя Кожухарь (игрок сыктывкарской «Ники» — прим. авт.) — она уже полтора или два года занимается видео. Это очень интересно, но, как мне кажется, это должно само прийти к человеку: что тебе интересно именно это, и есть желание заняться этим всерьез. Я-то пока и английским начать серьезно заниматься заставить себя не могу.

- «На диване с книжкой» — чем не хобби? А что обычно читаешь? Любовные романы?

- Люблю детективы, прям не могу от них оторваться! И когда начинаются разгадки, развязки всех этих тайн — мне безумно интересно. Какое-то время я ничего не читала, просто не тянуло. А недавно начала «Код да Винчи» Дэна Брауна — и вот именно что не могла оторваться! Раньше я думала, что могу читать только где-нибудь в самолете или в кафешке за кофе, не могла читать дома: постоянно что-то отвлекает, кто-то ходит, нужно готовить — а сейчас спокойно лежу и читаю без остановок. Это было для меня таким небольшим открытием себя.

- Читая детективы, пытаешься предугадать развязку?

- У меня, конечно, появляются какие-то догадки, но я особо об этом не думаю. Мне интересен сам сюжет. Вот, например, тот же «Код да Винчи»: это просто интересно читать, там нет какого-то доказательства, что все устроил именно тот-то и тот-то. Конечно, иногда я задумываюсь, а кто же может быть, например, убийцей — а потом думаю: да ладно, я же просто читаю, ближе к концу книги все узнаю.

- Совсем скоро сезон закончится. Как будешь отдыхать летом?

- Сезон был непростой. Когда он завершится, нужно будет подвести итоги, посмотреть статистику: очки, подборы, процент и все остальное — и наметить цели на следующий сезон. А через год понять, удалось ли мне их достичь. Может быть, нужно поработать над собой, стать поувереннее и понаглее: в жизни я скромная, и частенько это, к сожалению, передается на площадку. Надеюсь, я с этим разберусь.

Но сейчас важно достойно доиграть последние матчи — и с чистой совестью уйти в отпуск. Конечно, летом я не буду просто лежать дома и читать книжки. Недельку-полторы хочу просто отдохнуть, без всяких нагрузок — а потом начну и в тренажерном зале тренироваться, и бегать. Летняя работа обязательна. Особенно, если ты молодой игрок и тебе есть еще над чем работать: над броском, над дриблингом, да над миллионом элементов... Но и в Питер к семье обязательно нужно заехать. А в августе — опять подготовка к сезону. Господи, мы еще этот сезон не закончили — а уже про сборы говорим! (смеется)

Фото: «Самара»