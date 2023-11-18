Кан Ин обходит Мбаппе по количеству проданных футболок. Президент сеульского фан-клуба «ПСЖ» объяснил такую популярность Ли

Ли Кан Ин только этим летом перебрался в «ПСЖ», но уже принес столичному клубу солидную финансовую выгоду.

По сведениям французского журналиста Абделла Булма, футболки южнокорейца продаются лучше всего в магазинах и на сайте «ПСЖ». Мбаппе, по словам корреспондента, совсем немного отстает от Ли.

С чем же связана такая популярность новичка парижан? Этот феномен попытался объяснить Фабьен Юн – президент сеульского фан-клуба «ПСЖ»:

«Я живу в Корее уже 16 лет, это [матч Южной Кореи и Сингапура] первый раз, когда я увидел столько футболок «ПСЖ». Я ходил на все последние матчи национальной команды и могу сказать точно: никогда прежде я не видел столько футболок «ПСЖ» не на «Парк де Пренс». И у всех были футболки с 19-м номером.

Ли Кан Ин – младший брат нации, мы видели, как он рос. Вся страна знает его с 2007 года. Когда Ли было всего 5-6 лет, он оказался на телевидении в программе под названием «Fly Shoot Dori». Это реалити-шоу о футболе, в котором дети пытаются продемонстрировать все свои навыки».

«ПСЖ» старается обзавестись фан-базой по всей планете. Парижане открывают клубные магазины в разных уголках мира. В Сеуле тоже есть фан-шоп команды из столицы Франции.

В недавнем матче сборной против Сингапура Ли отметился голом и ассистом. В игре с Китаем полузащитник парижан также отдал голевую.

Как вам новичок «ПСЖ»?