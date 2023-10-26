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«ПСЖ» мощно начал игру с «Брестом». Заир-Эмери забил в стиле Беллингема, а Мбаппе повторил свой гол из матча с «Миланом»

Уоррен Заир-Эмери Уоррен Заир-Эмери
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Луис Энрике Луис Энрике
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Заир-Эмери, бриллиант команды Энрике, проводит очередную яркую встречу. 17-летний полузащитник был назван лучшим игроком матча против «Милана», в котором он отдал два ассиста.

В чемпионате страны юноша не сбавил обороты. Уоррен открыл счет в игре с «Брестом» дальним ударом с правой. Мощный гол, который чем-то напоминает мяч Беллингема в класико.

Мбаппе увеличил преимущество парижан. Помог ему в этом Ли Кан Ин красивой передачей.

Килиан практически повторил свой гол из матча с «Миланом»: так же вырвался вперед и пробил низом.

Любопытный эпизод предшествовал второй голевой атаке столичного клуба. В какой-то момент на поле оказалось два мяча, но арбитр этот факт решил проигнорировать.

Еще один интересный штрих: ультрас «Бреста» в своем перфомансе случайно скопировали образ Луиса Энрике, в котором тренер предстал перед встречей команд. А может, это и не совпадение?

В концовке первого тайма «Брест» сумел отыграть один мяч. На перерыв команды ушли при счете 2:1 в пользу «ПСЖ».

Ждем еще голов во второй половине встречи?

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