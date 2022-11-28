Массовая драка: боксеру, обвинившему Месси в неуважении, ответил Агуэро и еще два футболиста – один из них мексиканец

История Лионеля Месси и той самой футболки сборной Мексики, которую аргентинец так небрежно отпихнул ногой, продолжает развиваться.

Сначала на видео, появившееся в сети бурно отреагировал абсолютный чемпиона мира по боксу в суперсреднем весе Сауль Альварес.

«Вы видели, как Месси вытирал пол нашей футболкой и флагом? Молю бога, чтобы я не наткнулся на него!», - написал Канело в Twitter.

В роли адвоката капитана Аргентины выступил Серхио Агуэро, ответив мексиканцу.

«Мистер Канело, не ищу оправданий, но вы точно не знаете, что происходит в футбольных раздевалках.

После матчей футболки постоянно валяются на полу, потому что они потные. Если присмотреться внимательнее, то видно, что Месси собирается снять бутсу и случайно задевает майку».

Альвареса такие объяснения не устроили, и он обозвал Агуэро «лицемерным козлом».

«И ты тоже, козел…пишешь мне «ой, Канело», не подлизывайся, не будь лицемерным козлом».

Переписка продолжилась ответом Серхио Агуэро:

«Я восхищался вами, мистер Канело. Но то, что вы сделали сегодня по отношению к Месси, было ударом ниже пояса. И вы лучше других знаете, что это против правил. Дисквалификация».

Драка рискует стать массовой, поскольку в защиту Месси решил высказаться еще и Филипе Мело, бразильский футболист, полузащитник клуба «Флуминенсе». В интервью TNT Sports он заявил:

«Вы не найдете более уважительного парня, чем Месси – Канело даже не стоило отвечать».

Даже бывший защитник Мексики Мигель Лаюн встал на сторону суперзвезды «ПСЖ». Он поделился своим отношением в сообщении боксеру:

«Брат, ты всегда защищал Мексику, как мало кто другой, миллионы мексиканцев гордятся тобой. Я просто поделюсь своим мнением: мы оставляем футболки на полу, потому что они потные, обычно их относят в стирку, прежде чем отдать нам. Снимая ботинок, Месси дотронулся до нее – вот и все».

Закончится ли сага на этом или кто-то еще решит высказаться? Мы продолжим следить за новостями.