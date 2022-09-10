«Месси нужен отдых, пусть вместо него выйдет Солер»: фанаты считают, что Лео должен пропустить матч «ПСЖ» против «Бреста

В рамках шестого тура Лиги 1 «ПСЖ» примет в гостях «Брест».

В сентябре подопечных Кристофа Гальтье ждет крайне плотный график, команде необходима ротация. В матче Лиги чемпионов против «Ювентуса» у трио нападающих «ПСЖ» было очень много работы. Болельщики считают, что Месси нужно немного отдохнуть, чтобы быть полностью готовым к ключевым играм ЛЧ и чемпионата Франции.

Делимся комментариями болельщиков:

💭 «Нужно заменить Месси на Солера, чтобы Лео немного отдохнул. Или выпустить в старте Солера, а после перерыва заменить его на Месси».

💭 «Месси нужно дать отдохнуть, может, его подменит Верратти?»

💭 «Дайте Месси отдохнуть! Вот Мбаппе отдых не нужен, он уже пропустил две игры в сезоне».

💭 «Месси пусть отдохнет в матче против «Бреста». А Неймар и Мбаппе могут поиграть до 75-й минуты».

💭 «Конечно, Месси уже не молод. Он не может на одном уровне провести весь матч, так что ему нужен отдых. Пусть вместо Лео выйдет Солер, отличная возможность проверить нашего новичка».

А что думаете вы? Нужен ли Месси отдых или он способен отыграть все 90 минут матча против «Бреста»? Делитесь мнением в комментах!