«Снег наполовину состоит из опилок, земли и камней». Этап в биатлоне, который бесит всех

Биатлон в новом году возвращается с опозданием – старт Кубка мира в немецком Оберхофе отложен из-за непогоды. Туман, ветер и плохая трасса – уже традиционные спутники этого этапа.

Почему все так? Разбирался норвежский NRK – ниже перевод материала о таком трудном этапе в Германии.

● 4 января должен был начаться этап в Оберхофе, но из-за погодных условий гонки отложили на день.

Биатлонисты рассказывают об ужасных условиях, с которыми раньше никогда не сталкивались. Некоторые выступают за то, чтобы проводить этап Кубка мира в январе в другом месте. Снег с дождем во время январского этапа в Оберхофе – не редкость, однако к условиям, в которых пришлось тренироваться в среду, спортсмены оказались не готовы.

«Это, пожалуй, худшие условия, которые я когда-либо видел здесь», – говорит лидер Кубка мира Йоханнес Бо.

«Отвратительно. Это безумно плохо для тренировок. По крайней мере, для меня это рекорд – худший тренировочный день в жизни», – отмечает Эндре Стремсхайм.

«Холодно и сыро. На самом деле просто ужасно», – добавляет Йоханнес Дале-Шевдаль.

● Еще в среду стало известно, что мужской спринт переносится с четверга на пятницу из-за проливного дождя, ветра и тумана. На стадионе спортсменам пришлось ехать по полосе серого искусственного снега. На трассе – много камней, а снега в некоторых местах очень мало. Спуски были опасными.

«Сегодня работники стадиона были заняты сбором камней с трассы, поэтому никто даже не подметал коврики», – говорит Йоханнес Бо, переодевшись в сухую одежду.

«Снег состоит на 50% из опилок, земли и камней», – отмечает Стремсхайм.

«Очень странная тренировка. На лыжне смесь камней и земли. Это худшая тренировка в моей карьере на этапах Кубка мира», – подчеркивает Дале-Шевдаль.

● В среду норвежская сервис-бригада тестировала лыжи. Для них главное – сохранить инвентарь, поскольку в таких условиях он портится.

«Организаторы не смогли уложить нормальный, не набитый камнями снег. Это достойно осуждения. Просто плохая работа с их стороны», – говорит Тобиас Даль Фенре, руководитель сервиса.

Йоханнес Бо добавляет: «Думаю, они должны были обеспечить лучшие условия к тому времени, когда мы прибыли сюда и приступили к тренировкам».

Фенре не совсем понимает, почему снег оказался настолько плохим. Он отмечает, что на других этапах Кубка мира организаторы укладывают искусственный снег без подобных проблем.

– Как можно исправить ситуацию до соревнований?

– Абсолютно никак. Они не смогут избавиться от этих проблем до старта. Если будут использовать снегоочиститель, то он просто поднимет еще больше камней. Их слишком много. Выглядит так, как будто камни разбросали с помощью силовой машины.

По прогнозу к пятнице погода в Оберхофе должна улучшиться.

«Мы точно не сможем создать зимнюю страну чудес, но вместе с организаторами сделаем все возможное. Сейчас уже поздно что-то откладывать. Есть немного снега, который мы можем использовать в наиболее уязвимых местах. Также придется вручную собрать камни», – говорит спортивный директор IBU Даниэль Бем.

● Оберхоф уже не в первый раз подвергается критике из-за условий на этапе. И хотя спортсмены отмечают, что атмосфера здесь всегда хорошая, а немецкие этапы важны, они ставят под сомнение необходимость постоянно проводить этап именно здесь.

«У вас могут возникнуть вопросы. Исторически сложилось так, что здесь не лучшие условия для гонок. Это довольно глупо, учитывая, что лыжи портятся», – говорит Йоханнес Бо.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад также высказался по этому поводу в соцсетях.

«Сколько лет разбрасывания искусственного снега (который производится в гигантских холодильниках) на мокрую землю нужно IBU, чтобы следовать своим экологическим обязательствам? Возможно, пришло время выбрать место, соответствующее нашей эпохе», – пишет француз.

Во время тренировки женщин дождь был слабее, но ехать по трассе все равно было очень тяжело.

«Уже несколько лет подряд в первую неделю января здесь сложно тренироваться и выступать. В ряде других мест, куда мы приезжаем позже, условия даже сейчас лучше. Так что, возможно, стоило внести изменения в календарь», – говорит Ингрид Тандревольд.

IBU объясняет, что сложно найти организатора, который хотел бы провести гонки в январе.

«Я не могу ответить, должны гонки проводиться здесь в январе или нет, но в целом нам нужно пересмотреть календарь – как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.

Оберхоф – один из тех регионов, где снега уже не так много, как несколько лет назад. Несколько организаторов этапов относятся к этой же категории. И, как я уже сказал, мы сделаем все возможное и пересмотрим программу в будущем», – обещает спортивный директор IBU Бем.

Фото: Gettyimages.ru/Alexander Hassenstein