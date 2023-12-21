Норвежская сенсация в биатлоне – продавец в магазине спорттоваров 😱

25-летняя биатлонистка Марит Исхол Скуган – очередное норвежское открытие в биатлоне.

Это ее первый сезон на Кубке мира, но уже есть и уверенно место в основе, и первый личный подиум. При том, что она – продавец в спортивном магазине! Ниже перевод материала NRK об одной из сенсаций декабря.

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● Марит Скуган провела декабрь на Кубке мира по биатлону, но в предрождественскую неделю она на работе в XXL (магазин спортивных товаров в Норвегии).

«Думаю, мне нужно поговорить с начальством», – смеется Скуган. Третье место в преследовании Кубка мира в Ленцерхайде стало шоком как для нее, так и для ее окружения – никто не был готов к настолько быстрому росту.

Марит точно не ожидала такого развития событий, когда подавала заявление об отпуске на работе в Лиллехаммере. Однако этапы закончились, и 19 декабря сенсация норвежского биатлона вернулась в магазин.

«Я пропустила немало смен. Я выхожу на работу во вторник, среду и четверг. На самом деле я собиралась отработать несколько смен в январе, но сейчас понимаю, что это будет сложно» , – говорит 25-летняя спортсменка из Стейнхьера.

Вопрос в том, как долго ей будет нужен дополнительный доход, который дает работа в XXL, потому что ей платят за высокие позиции на Кубке мира.

«Понятия не имею, сколько я на этом заработала», – сказала Скуган после третьего места в Швейцарии.

«Вы сегодня получили 9 тысяч евро», – сообщил ей корреспондент NRK.

«Если XXL сможет соответствовать по уровню зарплаты, то я обещаю не уходить», – пошутила Марит в ответ.

В этом сезоне Скуган уже заработала около 270 тысяч норвежских крон (24 тысячи евро). Неплохая зарплата за один месяц.

«Да, почасовая оплата действительно выглядит фантастической, но я занимаюсь этим уже 15 лет, так что, возможно, она не так уж и хороша. К тому же по ходу сезона ситуация может измениться».

● Успех в этом сезоне резко контрастирует с прошлым, когда она была далека от попадания на Кубок мира. Уровень Марит был недостаточно высок даже для того, чтобы поехать на Кубок IBU (второй дивизион биатлона).

«Ее развитие очень впечатляет. Как правило, спортсменам нужно время на то, чтобы адаптироваться, получить опыт, прежде чем они поймут, могут соответствовать этому уровню или нет. Марит быстро прогрессировала и добивалась улучшений от гонки к гонке» , – хвалит ее тренер Сверре Хубер Каас.

«Скорее всего, она внутренне была готова к такому уровню, но раньше не могла реализовать это на соревнованиях. Нужно быть очень хорошей биатлонисткой, чтобы попасть в десятку лучших на Кубке мира. А перед этим нужно много лет упорно тренироваться».

● После трех дней работы в XXL Марит возвращается домой в Стейнхьер на рождественские каникулы. Ее сокомандница Ингрид Тандревольд считает, что это, возможно, были последние рабочие дни Скуган в магазине.

«Было много разговоров о дополнительной работе Марит, и я думаю, что теперь, к несчастью для XXL, это может закончиться . В новом году будет много веселья, частью которого она станет», – говорит Ингрид.

«Я бы не рекомендовал профессиональным спортсменам заниматься чем-либо еще между соревнованиями. Нужно быть осторожными, чтобы не заболеть. Но мы знаем, что не у всех такой заоблачный доход, который позволяет не подрабатывать на стороне», – говорит Хубер Каас.

Фото: Instagram/maritskogan; nrk.no