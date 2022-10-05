Слушаете синего Губерниева перед матчами ЧМ-2022? Мы узнали, как он стал джинном

Для России один самых запоминающихся образов ЧМ-2022 по футболу – джинн в студии «Матч ТВ», который появляется из лампы за несколько минут до каждой игры.

Это Дмитрий Губерниев (точнее, его голограмма) – в парандже и жилетке, с накрашенными глазами. Искусственно приглушенным голосом джинн-Губерниев впускает в ближайший матч не только зрителей, но и гостей студии: рассказывает об игроках, приводит статистику и наблюдения.

– Почему Дима посинел? Он замерз в Ханты-Мансийске? – смеялся Андрей Аршавин в кресле.

А те, кто слышали об этом образе, но почему-то еще не видели, поначалу думают: синий Губерниев – значит, появился пьяный в студии?

Мы связались с ним и обо всем спросили.

– Вообще-то я не пью! Я на ЗОЖе.

Давайте не забывать, что «Матч ТВ» – канал еще и режиссерский, и к чемпионату мира мы блеснули прекрасными находками со студией в оазисе, с телепортациями. Главным режиссером у нас работает Юра Фроловский, невероятный молодец – он лично и его бригада предложили мне идею с джинном.

– Был выбор из образов – или только джинн?

– Только джинн, с двумя «н». Если бы была возможность быть джином с одним «н», то я предстал бы в роли Джина Симмонса с бас-гитарой в виде топора (один из основателей группы Kiss – Sports.ru). Интересный вариант на тот случай, если бы ЧМ снова проходил в США; но через 4 года мы это обсудим – вопрос открыт.

Задумка Юры – прекрасная, а главное – исполнение отличное. Я рад, что очередная наша идея пришлась по вкусу даже взыскательным журналистам Sports.ru.

– Роль джинна сразу планировалась под тебя или были другие кандидаты?

– Юра сказал, что изначально видел джинном только меня. Ну а кто еще может быть легендарным и сказочным персонажем на канале? Только я. Давайте тут скажем честно. Я тоже не сомневался и легко согласился.

Редакторы создали огромное количество текстов по матчам – я чуть-чуть поправил под себя, но глобально они, конечно же, не мои.

Задача джинна – давать статистику, интересные факты, наблюдения по той или иной сборной. Это не столько прогноз, сколько короткие справочные материалы для болельщика. Я и сам многое почерпнул из этих текстов, но что-то и раньше знал. Я в этой роли не просто читатель, но еще и мыслитель.

– Как и когда все это записывали?

– В обычной студии «Останкино» за несколько дней до старта ЧМ. Я много работаю, поэтому времени было мало – мы уложились в 2,5-3 часа. Наверное, остальные ведущие начитывали бы это неделю.

– Что с гримом и реквизитом – тебя красили в синий?

– Нет, это спецэффект, компьютерная графика. Я был нормальным, синим стал уже на постпродакшене. Но чалма – настоящая, одежда – настоящая, глаза мне сделали потемнее, подкрасили.

Девчонки собирались подводить мне нижние веки карандашом, и тут я отказался. Мне так делали на заре карьеры – это такой киношный грим, гримеры старой школы любят такой способ. Это ужасное испытание – когда тебе красят нижнее веко карандашом, говорю как мужчина. Это прям ужас, а у меня еще и глаза чувствительные.

Единственная трудность на съемках – чалма сжимала голову. Но я терпеливый, закаленный – хожу с палками Bungy Pump и обливаюсь холодной водой два раза в день. Я даже вожу с собой ведра в командировки, это у меня прописано в райдере. Еще там прописано весло – это нужно для того, чтобы организаторы задали вопрос: зачем? Так я понимаю, что они прочитали райдер внимательно.

– Если писали реплики заранее – значит, к плей-офф надо готовить новые? Или джинн с какого-то момента пропадет?

– Что-то мы придумаем. Я же сейчас на биатлоне и не имею возможности вести большое количество студий как футбольный обозреватель. Хотя буду возвращаться в Москву и кое-что делать. Чтобы мне не пропадать из футбольных эфиров надолго, мы придумали такую историю – внедряемся в освещение ЧМ в таком виде. Мне нравится!

Мы многое записали впрок, джинн будет в студии до конца ЧМ – если не с текстами по матчам, то с восточными мудростями и юмором.

В понедельник я возвращаюсь в Москву из Ханты-Мансийска, проведу футбольные студии. Если анализировать мою работу на футболе, то у меня самые высокие рейтинги среди ведущих. Понятно, что все ждут джинна, но есть и аналитика!

Фото: instagram.com/guberniev_dmitry