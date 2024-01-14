Почему золото Луны Хендрикс на Евро – беда для фигурного катания

Победа Луны Хендрикс, первой чемпионки Европы из Бельгии за 77 лет, плоха примерно всем.

Кроме того, что эту победу отняли конкретно у Анастасии Губановой, которую наказали то ли за национальность, то ли за плохой сезон, то ли из судейской вкусовщины, это в целом ужасный сигнал всему миру фигурного катания.

За каждым чемпионом стоит определенный символизм.

Когда-то иконой мужского катания был Плющенко – и за ним стоял символизм техники. Годы спустя такой иконой стал Патрик Чан – и в этом был символизм владения коньком. За Ханю стоял символизм баланса, за Фернандесом – артистизма, за Ченом – символизм новой, вундеркиндовской техники, впрочем, пришедшей к балансу.

В европейском женском катании этого века были разные чемпионки, но хоть в Костнер, хоть в Липницкой, хоть в Медведевой или Загитовой, хоть в Косторной, хоть в Валиевой, хоть в Губановой вы найдете определенную законченную мысль, выполненную на хорошем уровне идею.

Про эмоцию или про пластику, про технику или про хореографию, про артистизм, про скольжение или про баланс.

Катание Луны Хендрикс главным образом не про что-то из вышесказанного; оно – про скоморошество. Визуально ее перфоманс – плохая пародия на клипы MTV начала нулевых. Выглядит она в нем неорганично, фальшиво, грубо.

Когда-то Луна показывала совсем другие программы, но они обнажали главное: хроническую банальность ее катания. Визуально с ним она меркла даже на фоне средних европейских фигуристок вроде Алексии Паганини или Лорин Лекавалье. И тогда, будто бы чтобы отстроиться, выделиться из толпы, она изобрела свой сегодняшний стиль.

Про агрессивный макияж отчаявшихся найти парня девушек иногда говорят «боевой раскрас». В боевом раскрасе собрана эта вычурная яркость, кричащая безвкусица, и, главным образом, отчаяние.

Чемпионство Луны Хендрикс – это тот самый паршивый провинциальный мейкап сегодняшнего женского европейского катания. Тот самый боевой раскрас – ее стиль, единственная цель которого – крикнуть «смотрите, смотрите все на меня, я еще ничего!»

Когда-то призыв смотреть это самое женское европейское катание кидали удивительно утонченные, с потрясающим чувством стиля и образа люди вроде Каро Костнер, Сары Майер или Юли Липницкой. А теперь его кидает Луна Хендрикс, и в этом вся тоска и грусть когда-то бывшего популярным ресторана, стремительно летящего на дно. Где порции становятся меньше и беднее, хлеб все более старым, а паста все мягче и проще.

Этот ресторан больше не чувствует время и тренды, даже не пытается воспроизвести сам себя. И он, самое главное, больше не делает блюда с претензией на событие, на переосмысление, влекущее открытие нового этапа в вашей жизни.

Иными словами, европейское женское катание не делает чемпионами людей, несущих в себе символизм нового прекрасного. Несущих некий призыв ко всему миру, на что надо равняться, куда смотреть и чему подражать.

Потому что единственный символизм, который есть в Луне Хендрикс – это символизм обмана.

Она пытается продать себя как секс-символ, хотя им не является. Она пытается осилить энергетику электронной музыки, но не может. Она делает вог, но похож он, как однажды четко выразилась Полина Крутихина, на гопак.

Она не гений техники и не гений второй оценки. В ней, кажется, вообще нет ничего гениального. И, что куда более страшно, в ней даже нет претензии на гениальность. В том смысле, что если захотеть эту гениальность увидеть, вам просто не за что будет зацепиться. В отличие, кстати, от Губановой: гениальности в которой тоже нет, но претензия – есть: как в любой хорошо выполненной ностальгии.

Катание Губановой – ностальгия по женской фигурке до ее колонизации ультра-си. В хороший день в этой ностальгии можно увидеть нечто, стремящееся к высокому.

Катание Хендрикс, которое накануне противопоставили катанию Губановой, лишено высоты. И будто делает все, для того чтобы стереть саму идею того, что фигурное катание к этой высоте может стремиться.

В этом громком, суетливом и весьма отупляющем коллаже нет места ни искусству, ни красоте, ни гениальности, и даже мысли о таких категориях кажутся нелепицей.

«Расслабьтесь, это просто фигурка», – будто говорит нам Луна Хендрикс на своем языке трэш-катания. И мы расслабляемся. Оно будто насмехается над попыткой Губановой катать «Карузо», опуская Настин перфоманс до «скуки» и «страданий». Как Губанова выглядит в мире Хендрикс – вероятно, примерно также выглядела бы музыка Дебюсси в клубах Ибицы.

В этой пустыне гениальности есть грусть, аура заката, тупика, конца казавшейся прекрасной вечеринки, которая собиралась быть бесконечной.

Молодые люди, мы работаем до 12, бар закрыт.

Включается свет, выключается музыка, сотрудники начинают поднимать стулья и переворачивать их на столы. Все расходятся.

И лишь одна девушка фоткается с флагом.

Фото: AFP/FOTO OLIMPIK, DANIEL MIHAILESCU; РИА Новости/Александр Вильф