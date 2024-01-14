Running up That Hill
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Почему золото Луны Хендрикс на Евро – беда для фигурного катания

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Луна Хендрикс Луна Хендрикс
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Фигурное катание Фигурное катание

Победа Луны Хендрикс, первой чемпионки Европы из Бельгии за 77 лет, плоха примерно всем.

Кроме того, что эту победу отняли конкретно у Анастасии Губановой, которую наказали то ли за национальность, то ли за плохой сезон, то ли из судейской вкусовщины, это в целом ужасный сигнал всему миру фигурного катания. 

За каждым чемпионом стоит определенный символизм.

Когда-то иконой мужского катания был Плющенко – и за ним стоял символизм техники. Годы спустя такой иконой стал Патрик Чан – и в этом был символизм владения коньком. За Ханю стоял символизм баланса, за Фернандесом – артистизма, за Ченом – символизм новой, вундеркиндовской техники, впрочем, пришедшей к балансу. 

В европейском женском катании этого века были разные чемпионки, но хоть в Костнер, хоть в Липницкой, хоть в Медведевой или Загитовой, хоть в Косторной, хоть в Валиевой, хоть в Губановой вы найдете определенную законченную мысль, выполненную на хорошем уровне идею.

Про эмоцию или про пластику, про технику или про хореографию, про артистизм, про скольжение или про баланс. 

Катание Луны Хендрикс главным образом не про что-то из вышесказанного; оно – про скоморошество. Визуально ее перфоманс – плохая пародия на клипы MTV начала нулевых. Выглядит она в нем неорганично, фальшиво, грубо.

Когда-то Луна показывала совсем другие программы, но они обнажали главное: хроническую банальность ее катания. Визуально с ним она меркла даже на фоне средних европейских фигуристок вроде Алексии Паганини или Лорин Лекавалье. И тогда, будто бы чтобы отстроиться, выделиться из толпы, она изобрела свой сегодняшний стиль.

Про агрессивный макияж отчаявшихся найти парня девушек иногда говорят «боевой раскрас». В боевом раскрасе собрана эта вычурная яркость, кричащая безвкусица, и, главным образом, отчаяние. 

Чемпионство Луны Хендрикс – это тот самый паршивый провинциальный мейкап сегодняшнего женского европейского катания. Тот самый боевой раскрас – ее стиль, единственная цель которого – крикнуть «смотрите, смотрите все на меня, я еще ничего!»

Когда-то призыв смотреть это самое женское европейское катание кидали удивительно утонченные, с потрясающим чувством стиля и образа люди вроде Каро Костнер, Сары Майер или Юли Липницкой. А теперь его кидает Луна Хендрикс, и в этом вся тоска и грусть когда-то бывшего популярным ресторана, стремительно летящего на дно. Где порции становятся меньше и беднее, хлеб все более старым, а паста все мягче и проще.

Этот ресторан больше не чувствует время и тренды, даже не пытается воспроизвести сам себя. И он, самое главное, больше не делает блюда с претензией на событие, на переосмысление, влекущее открытие нового этапа в вашей жизни.

Иными словами, европейское женское катание не делает чемпионами людей, несущих в себе символизм нового прекрасного. Несущих некий призыв ко всему миру, на что надо равняться, куда смотреть и чему подражать. 

Потому что единственный символизм, который есть в Луне Хендрикс – это символизм обмана.

Она пытается продать себя как секс-символ, хотя им не является. Она пытается осилить энергетику электронной музыки, но не может. Она делает вог, но похож он, как однажды четко выразилась Полина Крутихина, на гопак.

Она не гений техники и не гений второй оценки. В ней, кажется, вообще нет ничего гениального. И, что куда более страшно, в ней даже нет претензии на гениальность. В том смысле, что если захотеть эту гениальность увидеть, вам просто не за что будет зацепиться. В отличие, кстати, от Губановой: гениальности в которой тоже нет, но претензия – есть: как в любой хорошо выполненной ностальгии.

Катание Губановой – ностальгия по женской фигурке до ее колонизации ультра-си. В хороший день в этой ностальгии можно увидеть нечто, стремящееся к высокому.

Катание Хендрикс, которое накануне противопоставили катанию Губановой, лишено высоты. И будто делает все, для того чтобы стереть саму идею того, что фигурное катание к этой высоте может стремиться.

В этом громком, суетливом и весьма отупляющем коллаже нет места ни искусству, ни красоте, ни гениальности, и даже мысли о таких категориях кажутся нелепицей.

«Расслабьтесь, это просто фигурка», – будто говорит нам Луна Хендрикс на своем языке трэш-катания. И мы расслабляемся. Оно будто насмехается над попыткой Губановой катать «Карузо», опуская Настин перфоманс до «скуки» и «страданий». Как Губанова выглядит в мире Хендрикс – вероятно, примерно также выглядела бы музыка Дебюсси в клубах Ибицы.

В этой пустыне гениальности есть грусть, аура заката, тупика, конца казавшейся прекрасной вечеринки, которая собиралась быть бесконечной. 

Молодые люди, мы работаем до 12, бар закрыт. 

Включается свет, выключается музыка, сотрудники начинают поднимать стулья и переворачивать их на столы. Все расходятся. 

И лишь одна девушка фоткается с флагом.

Вот это финал фигурного Евро: Хендрикс сменила платье на комбез и выиграла, Губанова – с рекордом и серебром

Фото: AFP/FOTO OLIMPIK, DANIEL MIHAILESCU; РИА Новости/Александр Вильф

39 комментариев
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Луна предельно старомодна и водевильна. Такая чемпионка символизирует мощный откат назад в ЖО., даже не в прошлое, которое было прекрасно, а в позапрошлое. Когда говорят о Луне, то это — платья, комбезы, макияж и обнажӗнка. Неужели таким и должно быть европейское фк?
+25
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+16
Можно не любить Кузнецова, но тут он хорошо написал. Не тот чемпионат назвали чемпионатом ЖЭКа.
Луна ужасна просто всем: и не только катанием, а какой-то наглостью и уверенностью, что она лучшая в этом.
+27
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+15
Здесь, де-факто, победу дали чисто за выслугу лет. Смотря на Хендрикс, я вспоминаю другую фигуристку, которую, по мнению некоторых, незаслуженно грибовали: Каролин Костнер. Но здесь их даже сравнивать стыдно: у одной было одно из лучших скольжений в мире, шикарные прокаты (пусть и без всяких заморочек), а у другой какие-то перформансы из клипов рэперов, где полуголые девушки танцуют. ИСУ осталось только натянуть Хендрикс на золото ЧМ вместо Сакамото и будет просто аут.
+18
-4
+14
Проблема ФК - поддержка нацизма в виде незаконного отстранения по национальному признаку.
+30
-17
+13
Ответ eyeballerswow
а каким оно должно быть? с 13и летними попрыгушками?
дико странно, что после Костнер, Липницкой, Медведевой и Загитовой могла появиться Хендрикс.
+12
-2
+10
Знающие люди говорят, что раскат дан не всем. "Она поглощает площадку..."
Луна площадку не поглощает, она мельтешит на ней. В сочетании с огромными недокрутами и постоянными ошибками, эксплуатирование сексуальности выглядит, как попытка пролезть на дурачка. Но ису устраивает такой расклад. Женская одиночка будет деградировать, пока не вернутся россиянки.
+15
-5
+10
впервые согласна с автором) Но самое грустное, что в Европе всех всё устраивает. Им не нужны наши девочки, потому что рядом с ними они чувствуют себя беспомощными, вторым эшелоном.
+23
-14
+9
Ответ Inna Iyhmina
Луна может и накрашена сильнее чем кому то нравится но объективно была сильнейшая на этом недочемпионате Европы. Остальное в этой статье притянуто за уши.
Сильнейшей была Нина
+7
0
+7
Ностальгия, высокие материи, говорите, костюмы-макияжи, даже заигрывание с судьями-это всё вкусовщина. Печально то, что новоиспечённая ЧЕ не всеми тройными прыжками владеет...Нет у Луны тройного ритта, не осилила...Вот об этом тоже стоило бы упомянуть, хотя бы в скобках, мелким шрифтом)
+8
-1
+7
Больше всего в ЖО на ЧЕ удивляет абсолютное отсутствие мотивации и желания выступить лучше обычного. Вот он подиум, иди да бери! Ну спроси с себя побольше и поднимись из 20-ки в 10-ку! Такие пустые и равнодушные глаза примерно у всех кроме первой тройки. Когда, если не сейчас? Но нет, у них с кучей падений и дорожками низкого уровня сизонбесты! И сами рады, и тренеры.
+7
0
+7
Какие времена, такой и чемпион
+11
-5
+6
Ответ eyeballerswow
помимо "наших девчонок" в фк есть пары и мальчишки. как у наших парней и пар с беспомощностью?
вы думаете, что наши пары бы не заняли все три места?))) Или мальчики бы не оказались на пьедестале?)))
+7
-1
+6
Ответ eyeballerswow
помимо "наших девчонок" в фк есть пары и мальчишки. как у наших парней и пар с беспомощностью?
В статье идёт речь о ЖО, вы сюда ещё курс нефти приплетите
+5
-2
+3
Ответ imaxim
Как можно всерьёз рассуждать о том, чье золото беда, а чье нет, когда отстранены россияне и мы в итоге не видим полной картины происходящего в Европе, так как лишены возможности очно сравнить спортсменов на одном и том же льду и при одной той же судейской панели?
А не надо сравнивать, у них своя свадьба, у нас своя, и это надолго. Для нынешнего поколения на всегда.
+8
-5
+3
Ответ Inna Iyhmina
Луна может и накрашена сильнее чем кому то нравится но объективно была сильнейшая на этом недочемпионате Европы. Остальное в этой статье притянуто за уши.
да не была она сильнейшей, нет у неё по компонентам такого отрыва от других, в чем этот отрыв то выражается кто-то может объяснить? по теме ехника тоже всё более чем обычно
+3
0
+3
Ответ eyeballerswow
там про плющеко есть, почитай внимательно.
Как пример, читай не по диагонали
+2
0
+2
Год еще толком не начался, но фото года (на превью статьи) точно определенно!)))))))))))))))
+2
-1
+1
Специально подобрали не слишком удачные фото Луны?)
Фигурку не смотрю последние два года. А из соревнований прошлых лет помню, что на Луну обратил внимание только из-за ее вызывающего костюма телесного цвета. Собственно катанием или техникой она тогда не удивила нисколько. Никогда бы и не подумал, что настанет время, когда она станет чемпионкой.
+4
-3
+1
Ответ eyeballerswow
тут еще и комментарии трут. без мата и оскорблений. позор.
просто скрывать твои уши бесполезно, все и так видят, откуда ты и почему столько яда)))
+2
-1
+1
Ответ eyeballerswow
сколько боли и зависти в тексте на тему " нас там нет" . успокойтесь, нет и не будет ещё лет 50. ледовые шоу, пикеровка в сми между фигурками и рудковской, карикатурная загитова ваше всё.
мечтать не вредно))))
+4
-4
0
Ответ eyeballerswow
сколько боли и зависти в тексте на тему " нас там нет" . успокойтесь, нет и не будет ещё лет 50. ледовые шоу, пикеровка в сми между фигурками и рудковской, карикатурная загитова ваше всё.
Ещё пару такихЧЕ без России и фигурное катание окончательно вымрет в Европе, а вы про 50 лет
+2
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Ответ eyeballerswow
передана вся суть статьи :)
это chatgpt дал такое резюме когда я попросил его рассказать о чем эта статья в одном предложении )
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0
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Луна не про ФК, а про инклюзивность.
+3
-3
0
Ответ lepestok
впервые согласна с автором) Но самое грустное, что в Европе всех всё устраивает. Им не нужны наши девочки, потому что рядом с ними они чувствуют себя беспомощными, вторым эшелоном.
помимо "наших девчонок" в фк есть пары и мальчишки. как у наших парней и пар с беспомощностью?
+4
-4
0
Да ладно. Ничего такого ужасного на этом Евро не произошло. Луна, конечно, посредственная фигуристка, но свою медаль она выгрызала-выгрызала и выгрызала) наконец-то. Через пару-тройку лет о ней и не вспомнят, так как там особенно ничего и вспоминать нечего. Но сколько их таких было за историю европейских чемпионатов? Даже имена которых можно вспомнить только по википедии. Ярких фигуристов и фигуристок, именно что катание которых будут очень долго помнить, которые привносят, развивают и вносят вклад в развитие фк, вообще, единицы. Луне - радость в жизни, всем остальным - по идее все равно.
0
0
0
Луна может и накрашена сильнее чем кому то нравится но объективно была сильнейшая на этом недочемпионате Европы. Остальное в этой статье притянуто за уши.
+12
-12
0
Комментарий удален модератором
Хорошо сказано!
+8
-8
0
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