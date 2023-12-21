Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок
В 2019-м я влюбился в «Ангела» в исполнении Алены Косторной, потому что он был воплощением идеальной женской программы. Приблизительно как «Аве Мария» Каролины Костнер.
В «Ангеле» было все прекрасное из фигурного катания: гладкость, скольжение, плавные переходы из одного элемента в другой. Почти полное отсутствие резких усилителей, разрушающих внутреннюю гармонию программы.
В нем была абстракция, в нем был полет. «Ангел» забирал дыхание с первыми аккордами и возвращал после финальных. Будто бы меняя людей. Если не за это можно любить фигурное катание, то за что?
Собственно, тогда я выразил это словами «будто вы видели все».
В 2023-м Алена уже осваивается в парном катании, по ходу сезона отказывается от короткой программы и возвращает адаптированного «Ангела». Он плохой, как и все ремейки. Как ремейк «Секса в большом городе». Как ремейк «Папиных дочек». Как ремейк «Счастливы вместе».
Одно напоминание о том, какой талант потеряло фигурное катание в лице Алены Косторной. Напоминание о фигуристке, которой больше нет. Как нет полета, абстракции, гладкости, скольжения и плавных переходов из одного элемента в другой. Зато есть Георгий Куница – муж и партнер.
Обычный человек, который теперь запускает Алену Косторную в воздух. Потому что сама она больше не летает. Во всех смыслах. Худший результат сезона в самый ответственный момент – на чемпионате России, как вялый саундтрек упадка.
С дыханием все в порядке. Ровное. Кровь Кунице в КиКе вытирает тренер Бетина Попова, а не Алена. Которая даже не смотрит в эту сторону.
Будто еще один символ неполета.
Алена ругается, бесконечно ругается на судей. На оценки. Недавно ругалась на них в других обстоятельствах. Еще на журналистов. Порой и на Куницу – прямо на льду. Ругалась на Этери Тутберидзе и на конкуренцию в женском катании. Будто пытаясь убедить всех (и себя в первую очередь), как много вселенских факторов против Алены. Всех этих кусочков рутины, уничтоживших «Ангела».
Было много обстоятельств, которые можно и нельзя понять. И желание пробовать новое. И страх поражения. И страсть обрести себя. И желание превознести себя.
Но в конечном счете это не имеет значения, если единственная эмоция, которая осталась для зрителя – это напоминание о тебе, которой больше нет. Есть лишь платье.
Символ того, что у «Ангелов» порой вместе с неземным талантом есть способность уничтожить самих себя.
«Ангел» Косторной – лучшая постановка в карьере Глейхенгауза. Эта программа – наша тайная фантазия
Чемпионат России по фигурному катанию-2024
Челябинск
Пары
Короткая программа
1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 83,01
2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,95
3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,42
4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 75,85
5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 75,68
6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 73,82
7. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 72,77
8. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 71,47
9. Алена Косторная – Георгий Куница – 63,74
10. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 62,38
Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев; 1tv.ru
А пара прекрасная, я ими любуюсь!
Они первый сезон в скатке!
Какой упадок и начало конца?
Когда это просто НАЧАЛО
Вот тот случай, когда просто посмотрев на название статьи, сразу понимаешь, кто её написал - много бессмысленного пафоса из ничего.
При чем тут программа? Программа отличная, мне больше нравится, чем предыдущая. Не стоило, конечно, её ставить на ЧР невкатанную, но если вкатают - будет конфетка.
Ничего особенного не произошло - просто надо ещё много работать. Над парностью, над элементами... Работать и работать.
Где статьи о этих просто шикарных парах . Они идут прямо-таки вровень. А как прогрессируют . Столько имён. Лиза Осокина из хорошей одиночницы превратилась в отличную парницу , но сколько она приложила сил и как шла к этому.
Почему до ЧР и во время его статьи о паре Куниц. Ну они пока непара в парном, уж комментаторы ни раз объясняли их проблемы.Сегодня вот ТАТ.
Обычно второй год скатки самый тяжелый для пары, желаю чтобы перетерпели трудности, хочется еще посмотреть на них в соревнованиях.
Была талантливая юниорка, что-то там выигрывала. Потом выигрывать перестала - пришли возраст и вес, ушли медали и дифирамбы. Теперь торгует прошлогодним снегом: что же, не она первая, не она последняя. Всё.
Автор сам напридумал, сам разочаровался!
Это обошлось ей очень дорого, но сейчас она в отличие от всех этих "телеведущих", "певиц" и "журналисток" остается в спорте. Уже за это она заслуживает респект. Да, трудно, баллы невеликие. Но и пары небыстро складываются. Первый сезон комом - вполне допустим.