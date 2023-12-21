Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок

В 2019-м я влюбился в «Ангела» в исполнении Алены Косторной, потому что он был воплощением идеальной женской программы. Приблизительно как «Аве Мария» Каролины Костнер.

В «Ангеле» было все прекрасное из фигурного катания: гладкость, скольжение, плавные переходы из одного элемента в другой. Почти полное отсутствие резких усилителей, разрушающих внутреннюю гармонию программы.

В нем была абстракция, в нем был полет. «Ангел» забирал дыхание с первыми аккордами и возвращал после финальных. Будто бы меняя людей. Если не за это можно любить фигурное катание, то за что?

Собственно, тогда я выразил это словами «будто вы видели все».

В 2023-м Алена уже осваивается в парном катании, по ходу сезона отказывается от короткой программы и возвращает адаптированного «Ангела». Он плохой, как и все ремейки. Как ремейк «Секса в большом городе». Как ремейк «Папиных дочек». Как ремейк «Счастливы вместе».

Одно напоминание о том, какой талант потеряло фигурное катание в лице Алены Косторной. Напоминание о фигуристке, которой больше нет. Как нет полета, абстракции, гладкости, скольжения и плавных переходов из одного элемента в другой. Зато есть Георгий Куница – муж и партнер.

Обычный человек, который теперь запускает Алену Косторную в воздух. Потому что сама она больше не летает. Во всех смыслах. Худший результат сезона в самый ответственный момент – на чемпионате России, как вялый саундтрек упадка.

С дыханием все в порядке. Ровное. Кровь Кунице в КиКе вытирает тренер Бетина Попова, а не Алена. Которая даже не смотрит в эту сторону.

Будто еще один символ неполета.

Алена ругается, бесконечно ругается на судей. На оценки. Недавно ругалась на них в других обстоятельствах. Еще на журналистов. Порой и на Куницу – прямо на льду. Ругалась на Этери Тутберидзе и на конкуренцию в женском катании. Будто пытаясь убедить всех (и себя в первую очередь), как много вселенских факторов против Алены. Всех этих кусочков рутины, уничтоживших «Ангела».

Было много обстоятельств, которые можно и нельзя понять. И желание пробовать новое. И страх поражения. И страсть обрести себя. И желание превознести себя.

Но в конечном счете это не имеет значения, если единственная эмоция, которая осталась для зрителя – это напоминание о тебе, которой больше нет. Есть лишь платье.

Символ того, что у «Ангелов» порой вместе с неземным талантом есть способность уничтожить самих себя.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 83,01

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,95

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,42

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 75,85

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 75,68

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 73,82

7. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 72,77

8. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 71,47

9. Алена Косторная – Георгий Куница – 63,74

10. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 62,38

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев; 1tv.ru