Running up That Hill
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Ремейк «Ангела» – карикатура Косторной на собственный упадок

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Алена Косторная Алена Косторная
Георгий Куница
пары пары
Фигурное катание Фигурное катание

В 2019-м я влюбился в «Ангела» в исполнении Алены Косторной, потому что он был воплощением идеальной женской программы. Приблизительно как «Аве Мария» Каролины Костнер.

В «Ангеле» было все прекрасное из фигурного катания: гладкость, скольжение, плавные переходы из одного элемента в другой. Почти полное отсутствие резких усилителей, разрушающих внутреннюю гармонию программы.

В нем была абстракция, в нем был полет. «Ангел» забирал дыхание с первыми аккордами и возвращал после финальных. Будто бы меняя людей. Если не за это можно любить фигурное катание, то за что?

Собственно, тогда я выразил это словами «будто вы видели все».

В 2023-м Алена уже осваивается в парном катании, по ходу сезона отказывается от короткой программы и возвращает адаптированного «Ангела». Он плохой, как и все ремейки. Как ремейк «Секса в большом городе». Как ремейк «Папиных дочек». Как ремейк «Счастливы вместе».

Одно напоминание о том, какой талант потеряло фигурное катание в лице Алены Косторной. Напоминание о фигуристке, которой больше нет. Как нет полета, абстракции, гладкости, скольжения и плавных переходов из одного элемента в другой. Зато есть Георгий Куница – муж и партнер.

Обычный человек, который теперь запускает Алену Косторную в воздух. Потому что сама она больше не летает. Во всех смыслах. Худший результат сезона в самый ответственный момент – на чемпионате России, как вялый саундтрек упадка.

С дыханием все в порядке. Ровное. Кровь Кунице в КиКе вытирает тренер Бетина Попова, а не Алена. Которая даже не смотрит в эту сторону. 

Будто еще один символ неполета.

Алена ругается, бесконечно ругается на судей. На оценки. Недавно ругалась на них в других обстоятельствах. Еще на журналистов. Порой и на Куницу – прямо на льду. Ругалась на Этери Тутберидзе и на конкуренцию в женском катании. Будто пытаясь убедить всех (и себя в первую очередь), как много вселенских факторов против Алены. Всех этих кусочков рутины, уничтоживших «Ангела».

Было много обстоятельств, которые можно и нельзя понять. И желание пробовать новое. И страх поражения. И страсть обрести себя. И желание превознести себя.

Но в конечном счете это не имеет значения, если единственная эмоция, которая осталась для зрителя – это напоминание о тебе, которой больше нет. Есть лишь платье.

Символ того, что у «Ангелов» порой вместе с неземным талантом есть способность уничтожить самих себя.

«Ангел» Косторной – лучшая постановка в карьере Глейхенгауза. Эта программа – наша тайная фантазия

Чемпионат России по фигурному катанию-2024

Челябинск

Пары

Короткая программа

1. Анастасия Мишина – Александр Галлямов – 83,01

2. Александра Бойкова – Дмитрий Козловский – 78,95

3. Екатерина Чикмарева – Матвей Янченков – 76,42

4. Юлия Артемьева – Алексей Брюханов – 75,85

5. Елизавета Осокина – Артем Грицаенко – 75,68

6. Наталья Хабибуллина – Илья Княжук – 73,82

7. Анастасия Мухортова – Дмитрий Евгеньев – 72,77

8. Ясмина Кадырова – Валерий Колесов – 71,47

9. Алена Косторная – Георгий Куница – 63,74

10. Майя Шегай – Игорь Шамшуров – 62,38

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Даничев; 1tv.ru

35 комментариев
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Ну вот зачем так некрасиво набрасывать. Они и года не катаются вместе. Вот из-за таких вот сравнений и наездов Алёна и сходит с ума из-за оценок. Потому что её вечно сравнивают с ней же самой в прошлом. Хватит. Это другой вид. Другие фигуристы. Неужели нельзя похвалить их за то, что они смогли попасть на чемпионат и выступили достойно для себя. Некрасиво.
+41
-2
+39
Иван, не ревнуйте к Георгию! Держите себя в руках. Сначала сам придумал себе Алёну, теперь сам обиделся ;)
+37
-3
+34
У меня только один вопрос к тем, кто это написал и дал название данному опусу: вы вообще нормальные? Радоваться надо, что она просто выступает, соревнуется - тем более и года нет, как она перешла в новый для себя вид. Нет, чтобы поддержать - так мы ещё больше нагадим, чтоб ушла она поскорее уже, а потом плакаться будем о "недолговечности карьер". Клоуны, просто клоуны.
+28
-4
+24
Что ж вы, автор, так драматично? Будто прям трагедия какая случилась. Пара Косторная-Куница только начинают скатываться, рано по ним панихиду заказывать
+24
-1
+23
Ой, много ли понимаете... Так написали, как будто Алёна вышла и лежала на льду! Очень большая конкуренция в парном, поэтому и такое место.
А пара прекрасная, я ими любуюсь!
+25
-6
+19
Статья отвратительная, вне зависимости от того, что там показала Косторной на льду и вне его.
+20
-1
+19
Вы серьёзно, после стольких классных прокатов на главной решили проехаться по Косторной, которая для вчерашней одиночницы более чем достойно выступила? Дайте людям работать спокойно
+19
-1
+18
Алеее!
Они первый сезон в скатке!
Какой упадок и начало конца?
Когда это просто НАЧАЛО
+15
0
+15
Что это за вой стоит на болотах, Бэрримор?
Вот тот случай, когда просто посмотрев на название статьи, сразу понимаешь, кто её написал - много бессмысленного пафоса из ничего.
При чем тут программа? Программа отличная, мне больше нравится, чем предыдущая. Не стоило, конечно, её ставить на ЧР невкатанную, но если вкатают - будет конфетка.
Ничего особенного не произошло - просто надо ещё много работать. Над парностью, над элементами... Работать и работать.
+15
-1
+14
Посмотрела нынче парное катание . Просто полный восторг . Наши пары, настоящие дуэты. Первая шестерка без проблем блистала бы на ЧЕ и ЧМ , просто каждый достоин пьедестала.
Где статьи о этих просто шикарных парах . Они идут прямо-таки вровень. А как прогрессируют . Столько имён. Лиза Осокина из хорошей одиночницы превратилась в отличную парницу , но сколько она приложила сил и как шла к этому.
Почему до ЧР и во время его статьи о паре Куниц. Ну они пока непара в парном, уж комментаторы ни раз объясняли их проблемы.Сегодня вот ТАТ.
+16
-2
+14
Тарасова правильно отметила, хорошая программа, оставлять на следующий год и вкатывать. Не знаю, зачем было менять прямо перед ЧР.
Обычно второй год скатки самый тяжелый для пары, желаю чтобы перетерпели трудности, хочется еще посмотреть на них в соревнованиях.
+12
0
+12
А мне программа понравилась, ребята скатаются еще любоваться ими будем. Алене не расстраиваться все еще будет.
+12
-1
+11
Ответ Амонра
Что ж вы, автор, так драматично? Будто прям трагедия какая случилась. Пара Косторная-Куница только начинают скатываться, рано по ним панихиду заказывать
Наличие Куницы как раз сильно не нравится автору.
+11
-1
+10
Очень зло написано, прекрасная программа, прекрасная Алёна, замечательный Георгий. Не всё получилось, но они катают эту программу впервые, да ещё и сразу на чемпионате России, волнение зашкаливает. Правильно сказала ТАТ, оставить программу на следующий сезон, вкатать и я уверена, что она способна произвести тот же «вау-эффект», только уже в паре, это будет сильно💪. Куницы, руки не опускайте и не принимайте близко к сердцу эту статью-мнение только одного человека, так как миллионы других людей в вас верят и видят вашу магию❤️
+12
-2
+10
Хуже бывших фанатов нет никого.Особенно про это,"не вытирает кровь,не смотрит на Гошу",не выхаживает) Посмотрите на Алену,на ней лица нет.Она никого вокруг снбя не видит от расстройства.И Гоша не при смерти вроде бы.
+13
-3
+10
Хосподя, сколько пафоса и размазывания на несколько тысяч знаков того, что можно объяснить в 2-3 строчках.

Была талантливая юниорка, что-то там выигрывала. Потом выигрывать перестала - пришли возраст и вес, ушли медали и дифирамбы. Теперь торгует прошлогодним снегом: что же, не она первая, не она последняя. Всё.
+17
-7
+10
Блин, Иван, вы все эту муть смотрите? жесть))))) "Как ремейк «Папиных дочек». Как ремейк «Счастливы вместе»"
+8
-1
+7
Ответ Мария Буравцева
Ну вот зачем так некрасиво набрасывать. Они и года не катаются вместе. Вот из-за таких вот сравнений и наездов Алёна и сходит с ума из-за оценок. Потому что её вечно сравнивают с ней же самой в прошлом. Хватит. Это другой вид. Другие фигуристы. Неужели нельзя похвалить их за то, что они смогли попасть на чемпионат и выступили достойно для себя. Некрасиво.
Полностью согласна!
Автор сам напридумал, сам разочаровался!
+8
-1
+7
Ответ Tan Tan
Я всё равно в них верю, слишком мало ещё времени прошло. Хоть бы только хватило терпения у Алёны
такие статьи и набросы очень не способствуют терпению(
+7
0
+7
Программа хорошая. Алене надо научиться справляться с эмоциями. В парах не получиться выстрелить как в одиночном. Тут нужна скатанность. Если будут работать и не ругаться, то постепенно все будет. Ключевое слово постоянно.
+7
0
+7
жирненько набросил. И несправедливо. Прямо Железяку сменил на посту)
+7
-1
+6
Ответ ЮИ
Иван, не ревнуйте к Георгию! Держите себя в руках. Сначала сам придумал себе Алёну, теперь сам обиделся ;)
да, там точно что-то из этой области. "Неудовлетворённых мёчт")
+7
-1
+6
Тот самый хейтер Косторной из комментов это второй аккаунт Кузнецова?)
+7
-1
+6
Я всё равно в них верю, слишком мало ещё времени прошло. Хоть бы только хватило терпения у Алёны
+7
-1
+6
И всё же, лежачего не бьют. А эмоции, наблюдения и разочарования автора понятны.
+5
-2
+3
Касторка была "чудесной девочкой" фидры до того момента, как Щерби и Трусова показали, что могут стабильно делать квады. После чего скольжение Алены перестало так нравиться судейкам. Касторка же после всего влитого в уши елея и полученных медалей не просекла этот момент, начала харахориться.
Это обошлось ей очень дорого, но сейчас она в отличие от всех этих "телеведущих", "певиц" и "журналисток" остается в спорте. Уже за это она заслуживает респект. Да, трудно, баллы невеликие. Но и пары небыстро складываются. Первый сезон комом - вполне допустим.
+3
0
+3
Я не то, чтобы люблю Алену как личность, но зачем так грубо? Это перебор. Да, идея с постановкой была не лучшей перед ЧР, они новички, им и так сложно, надо было докатывать старую, получили бы под 70. А на новый сезон поставить уже эту программу, вот тогда мог бы случиться вау эффект (но это не точно).
+4
-1
+3
Зато Куница в руках... А Ангел в небе.
+2
0
+2
Рано автор "хоронит" Алёну, она ещё порадует болельщиков и позлит недоброжелателей.
+5
-3
+2
Прошла любовь, завяли помидоры?)
+2
-1
+1
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