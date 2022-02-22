Кажется, «Спартак» сорвал банк с новым тренером. У него почти нет опыта, зато огромная любовь к атаке и доверие молодым

Гришин сделает плей-офф на Западе интереснее.

Пару недель назад «Спартак» решился на перемены – основную команду доверили тренеру фарм-клуба Игорю Гришину, хотя с «Химиком» тот провел всего 22 матча! Более того, вообще в профессиональном хоккее он главным прежде был только в «Рязани»: принял аутсайдера ВХЛ по ходу прошлого сезона – команда все равно осталась без плей-офф, а Гришин – без нового контракта.

Ставить тренером КХЛ 56-летнего тренера с опытом в 51 матч (ну хорошо, еще 64 – в МХЛ) – выглядит как сумасшествие! Но Гришин очень быстро доказал, что поверили в него не зря.

«Когда пришлось принимать решение о смене, мы четко понимали – какого тренера хотим видеть во главе «Спартака». В нашей системе собрано достаточно талантливой молодежи, и мы хотим, чтобы новый главный тренер уделял большое внимание развитию молодых хоккеистов – давал им шансы, чтобы они прогрессировали для дальнейшего построения нашей команды», – комментировал назначение Гришина спортивный директор красно-белых Роман Беляев.

Так кто такой Игорь Гришин, которому «Спартак» доверил не только этот сезон, но и свое будущее?

Играл только в низших лигах, воспитал обладателя Кубка Стэнли

Про его игровую карьеру почти ничего не известно: воспитанник ЦСКА закончил СДЮСШОР в 1984-м и не смог пробиться в главную команду. Поиграл только во Второй лиге СССР: за «Химик» из Энгельса (22 гола за два сезона – 1987/88 и 1988/89), где пересекался с нынешним тренером «Нефтехимика» Олегом Леонтьевым, и «Корд» из Щекино.

Следующее его упоминание как хоккеиста – уже из середины нулевых: играл в нападении любительских команд «Тигры» и «Тигры-2» – в Непрофессиональной хоккейной лиге. Но к тому моменту Гришин уже и тренировал параллельно.

«Как понял, что мое призвание тренировать? Это было давно уже, может, больше двадцати лет назад, – рассказывал он недавно в эфире воскресенского ТВ. – Я начинал тренировать детей и, наверное, с каждым годом нравилось [все больше]: росли дети, с которыми занимался, и вместе с ними рос сам как тренер. Находил какие-то новые вызовы, какие-то новые знания – стало получаться: дети стали хорошо играть, а потом и другие дети, а потом и взрослые. Можно всем пожелать такую работу, которая доставляет удовольствие».

И удовольствие от хоккея получал не только Гришин, но и его команды. По детям он успел поработать в школах «Динамо», ЦСКА и «Витязя», а затем еще и в юниорской сборной. Среди игроков, прошедших через его команды, много известных фамилий – вот, например, те, что провели с тренером больше двух сезонов: вратари Михаил Бердин и открытие нынешнего сезона Максим Дорожко, нападающие Марк Верба, Герман Рубцов. Гришин успел поработать и с Иваном Мирошниченко до его переезда в Омск.

А самый звездный ученик тренера этим летом подписал контракт с зарплатой 8,5 млн долларов – и это в одной из лучших команд лиги.

Когда Михаилу Сергачеву присвоили мастера спорта международного класса (за бронзу ЧМ-2019) он заявил: «Гораздо важнее, чтобы мои тренеры получили звание заслуженных. Потому что это их заслуга, что я сейчас играют в НХЛ, что завоевал два Кубка Стэнли и привлекаюсь в сборную России, где мы защищаем честь страны. Это мои тренеры сделали из меня мастера. Андрей Николаевич Жеренков, Игорь Владимирович Гришин, Виталий Владимирович Прохоров – если у них нет званий заслуженного тренера России, то я считаю, что они этого достойны».

Вернул в хоккей Андрея Разина

Недавний матч «Северстали» и «Спартака» закончился не только второй победой красно-белых (4:2) при новом тренере, но и занятной речью Андрея Разина:

«Спартак» – с победой. В частности, Игоря Гришина. У него классная история – поднялся с детского хоккея. Прошел все этапы до тренера КХЛ. Я проделал такой же путь.

Мы с Игорем дружим уже лет пятнадцать. Он меня сделал тренером, можно сказать. Когда он работал в ЦСКА с пацанами – с 1998 годом, освободилось место у детей 2002 года. Игорь сказал: «Не хочешь поработать тренером?». Я вернулся в хоккей благодаря ему. Такой путь сложно повторить».

Подробностями истории в тот же вечер поделился журналист «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов в своем телеграм-канале . Оказывается, пересеклись два будущих тренера КХЛ на матче ночной лиги, где Гришин подрабатывал с командой любителей.

Работал с непобедимой юниоркой Прохорова, которая потом попалась на мельдонии

Успехи Гришина в детском хоккее быстро отметили и оценили – но только не в родном армейском клубе. И он сначала перешел в «Витязь», а чуть позже попал в тренерский штаб юниорской сборной: она выиграла Мировой Кубок Вызова для игроков до 17 лет и Турнир четырех наций. Во многом эти успехи связаны с Гришиным, который помогал Виталию Прохорову.

«Как познакомились? Нам по восемь лет было, когда он играл за школу ЦСКА, а я – за «Спартак», – рассказывал Sports.ru главный тренер юниорской сборной . – Вместе выступали за сборную Москвы, а снова сошлись несколько лет назад. Он тренировал ЦСКА, я – «Созвездие». Я следил за ним по ЦСКА, у него была прекрасная команда, но как часто бывает – родители вмешались в систему. Какому-то папе не понравилось, что его сын сидит в запасе.

В итоге ЦСКА потерял шикарного специалиста, а я приобрел. Я ему сказал: «Игорь, нам не нужны игроки из твоей команды. Нам нужны твои мастерство и опыт. Ты будешь главным в «Витязе» – будешь вести тренировочный процесс, а я – тебе во всем помогать».

В итоге эта сборная стала участницей масштабного эксперимента – u18 заявили в сезон МХЛ. Команда, базировавшаяся в Новогорске, прошла в плей-офф, хотя и быстро оттуда вылетела – отчасти потому, что надо было готовиться к ЮЧМ.

Но на главный турнир этот состав не поехал – в пробах игроков обнаружили мельдоний. В США отправилась сборная России на год младше с другим тренерским штабом, а эксперимент с u18 в МХЛ тут же свернули.

Первый опыт со взрослыми: красивый хоккей в тонущей команде – и мимо плей-офф

Тот сезон со сборной был для Гришина первым опытом работы в МХЛ. Летом 2017-го его объявили ассистентом в «Красной Армии», но что-то пошло не так – в команде его не было. На несколько лет он вновь вернулся в детскую систему «Витязя», а в 2020-м его позвали главным в молодежку «Салавата» – «Толпар».

С Гришиным Уфа закончила регулярку на Востоке пятой, но играла в атакующий хоккей и была второй по голам (193 в 56 матчах) – а в плей-офф уверенно прошла два раунда, выбив лучшую команду конференции – «Чайку» – в четырех матчах. Лишь в полуфинале «Толпар» проиграл будущему чемпиону – «Динамо», но свою бронзу за сезон получил.

Однако контракт с «Толпаром» продлен не был. Журналист Алексей Шевченко писал, что там история мутная: якобы Гришин поссорился с личным тренером какого-то мальчика и вмешался его папа.

Под шумок Омск чуть не схантил свободного Гришина на пост директора своей академии, но осенью он наконец-то дождался первого предложения из взрослого хоккея – позвала спасать уже идущая на дно в сезоне-2021/22 «Рязань».

Судя по составу, на плей-офф в клубе особо не рассчитывали – но Игорь Гришин согласился, и ВХЛ получила очень яркого аутсайдера.

«Нет никакой разницы между главным тренером в Высшей лиге и молодежной, – поражал своим простым и спокойным отношением к происходящему дебютант ВХЛ. – Даже в старших возрастах СДЮШОР играют абсолютно такие же люди. Иногда даже кажется, что такие же дети играют, вроде бы взрослые мужчины, а ощущение такое, будто те же дети 17-18 лет”.

В топ-16 «Рязань» не попала, но выдавала шоу: могла обыграть лидеров – «СКА-Неву» или питерское «Динамо», могла забросить 8 шайб «Зауралью». Это была веселая команда, но, кажется, все же не до конца понимающая тренера – он не был похож на других, хотя бы тем, что не требовал побед любой ценой.

«Лично моя цель – результат должен быть, но должна нравиться игра команды. – говорил Гришин. – Есть игры, которые смотреть неинтересно. Конечно, всем хочется видеть победу команды, но также многим хочется видеть интересную игру. Когда играет наша команда, болельщики, особенно в других городах, всегда отмечают ее игру, потому что хоккей с нами интересный, очень много голевых моментов, много атак. Да, есть ошибки, как у нас, так и у противников, но зато хоккей смотреть интересно. В первую очередь, хоккей – это зрелище, которое должно приносить результат».

В клубе все же решили, что результат важнее – и не предложили новый контракт. Чем и воспользовался «Химик».

В Воскресенске быстро построил яркую атакующую команду

Если посмотреть на интервью Гришина – даже старые, то можно заметить, что он невозмутим. Не волнуется на камеру, не уходит от вопросов, говоря про «внутреннюю кухню», отвечает развернуто, может пошутить – кажется, он максимально искренен в этот момент. В конце сезона с «Рязанью» он выдал: «Основной моей ошибкой стало то, что я был слишком демократичен по отношению к некоторым игрокам».

За несколько дней до перехода в «Спартак» его спросили о том, стал ли он жестче в новой команде:

«В «Рязани» была другая ситуация – я пришел уже по ходу чемпионата, там состав был определенный. Каких-то игроков мне удалось пригласить, договориться с руководством, чтобы кого-то убрать из состава, кого-то – нет. Я просто уважительно отношусь к игрокам, все время пытаюсь дать возможность, чтоб они себя проявили. К тому же я понимаю, что у игроков семьи есть, которые надо кормить. Если игрок не соответствует в данный момент уровню команды, все равно не могу резко взять и отрубить: пытаюсь разговаривать с ним, находить какие-то моменты, чтобы элементарно не лишать его заработка. Но в прошлом году не все игроки это оценили, не все поняли, поэтому я там так и сказал.

Здесь другая ситуация немножко – мы начали работать с предсезонки, и вообще такой проблемы нет, потому что отношение игроков [к делу] в этой команде во многом более профессиональное, чем в «Рязани».

В Воскресенске его идеи и правда понравились как игрокам, так и руководству команды – да даже женам и подругам хоккеистов, для которых Гришин выбил отдельную комнату на арене. В клубе возникла такая химия, что «Химик» взлетел на 4-е место в таблице с 82 шайбами в 21 матче. Команда бежала, устраивала сумасшедшие камбэки и кайфовала на льду.

А на пресс-конференциях тренер продолжать выглядеть инопланетянином в нашем хоккее: «Я за то, чтобы ребята от игры получали удовольствие, и даже если в регулярном чемпионате кто-то будет рисковать, сыграет нестандартно, красиво – не буду возражать. Думаю, это и болельщикам понравится, да и самим ребятам тоже». Непривычные вещи он делал и в раздевалке – говорят , на тактических занятиях показывал хоккеистам игру тройки Макаров – Ларионов – Крутов.

Предложение из «Спартака» выглядело логичным продолжением карьеры.

В «Спартаке» полностью доверился молодежи – и она уже отвечает

Теперь Игорю Гришину предстоит построить самую живую и приятную команду в КХЛ. И он не стал долго ждать – уже приносит в раздевалку рисунки от болельщиков и вешает их на доску. Может попросить свою команду сыграть как сборная Франции по футболу – и «Спартак» выполнит эту просьбу .

Но главное новшество – это его тренировки. Таких в КХЛ, кажется, еще не было.

«Еще когда я попал на сборы в «Химик», то столкнулся с тренировками – так у меня голова чуть не лопнула, – признавался Матвей Заседа в интервью Sport24. – Все упражнения тяжелые. Не физически тяжелые, а по мышлению. Нужно быстро соображать, ориентироваться в пространстве. Когда адаптировался и довел все до автоматизма, хоккей для меня перевернулся. Раскрылся во всей красе. Я такое, наверное, никогда не встречал. В детстве ты играешь на эмоциях и мастерстве, никакой тактики. Просто веселишься. А тут ты не только кайфуешь, но и тактику соблюдаешь. А у Гришина в плане тактики, я вам скажу, много интересного».

Помимо тактики новый тренер «Спартака» показал еще один редкий для КХЛ скилл – полное доверие молодежи. Как итог – в недавнем матче с «Трактором» сразу три игрока забросили свои первые шайбы в лиге – Алексей Егоров, Даниэль Усманов и Никита Сусуев (у которого вообще дубль в 17 лет).

«А чего бояться? – удивляется Гришин. – Хорошие ребята, умеют играть. Надо просто давать им возможность».

Но на самом деле у тренера есть один секрет – и игрокам «Спартака» надо как минимум развивать фантазию, и все будет в порядке. «Я часто ребятам перед игрой говорю, что мысль опережает действие. И все мысли должны быть направлены на воображаемый финал, а он обязан быть удачным. Это говорит о том, что вы, выходя на игру, уже можете себе представить, как хлопаете вратаря после матча по щиткам и говорите «С победой!». Если вы это представляете перед игрой, то во многих-многих случаях так и произойдет”, – говорил Гришин, еще работая в «Химике». Думаете, шутка? Защитник «Спартака» Никита Седов почти слово в слово повторил это в эфире КХЛ ТВ.

Кажется, мысли о хорошем и правда помогают.

Фото: vk.com/spartakhc, fhmoscow.com, worldhockeygroup.com, телеграм-канал Дмитрия Лукашова, vk.com/fhr, vk.com/tolpar_ufa, vk.com/hcryazan_official, vk.com/voshimik; РИА Новости/Владимир Федоренко