В Омске наконец-то открыли новую арену: трибуны сразу вверх и места вплотную к бортам – все как в НХЛ

И «Авангард» победил в сибирском дерби.

12 марта 2018-го «Авангард» обыграл на «Арене Омск» «Салават Юлаев» в шестом матче первого раунда – 3:2. Тогда никто даже не подозревал, что это будут последние домашние шайбы «ястребов» на несколько лет, а ледовый дворец в прежнем виде просто перестанет существовать. Хотя его состояние и дизайн еще тогда вызывали вопросы.

Современная арена должна была появиться в Омске еще 15 лет назад, но что-то пошло не так – и вместо красивого архитектурного решения своего времени на левом берегу Иртыша возвели тесную серую коробку с низким потолком. Вложивший в это деньги Роман Абрамович побывал на открытии, убедился, что ожидания – обещанное строителями и руководством региона – не совпали с реальностью, и больше никогда там не появлялся.

Лишь спустя годы клуб украсил фасад огромным ястребом и организовал подсветку, что как-то скрасило картину. Это решение будет перенесено и на заново выстроенную арену – хотя и без него «G-Drive» уделывает прежнюю версию в одну калитку.

Содержимое двух вариантов арен тоже сложно сравнивать – без шансов для первенца. Так выглядела площадка «Арена Омск» после первого официального матча молодежек России и Канады (да, снимал на «Нокию») в августе 2007-го:

А так – «G-Drive Арена» в самом конце первого официального матча. Тоже играли молодежки – только «Авангарда» и «Сибири».

Серая коробка с серыми креслами, угловатым кубом и бросающиеся в глаза железные перекрытия и трубы прямо над головой против яркого просторного двухярусного стадиона с современным многофункциональным кубом.

Среди достоинств прошлой версии арены был просторный холл, где болельщики спокойно общались перед тем, как разойтись по секторам. В новой формации атриум стал еще больше – и в клубе планируют использовать его как одну из площадок для проведения мероприятий.

Но теперь на второй этаж ведет не огромная лестница, а комфортабельный эскалатор. Как и на остальные этажи.

Помимо основного входа, кстати, есть и дополнительные – ведущие сразу на верхние этажи. И это выглядит завораживающе.

На первом этаже расположен огромный фан-шоп – на случай, если кто-то из болельщиков не успел заехать домой за атрибутикой. Правда, не все могут быть готовы к таким ценам: шарф (790 – 1100 рублей) могут позволить себе многие, а вот перед покупкой бейсболки уже появятся сомнения (1990). Джерси «Авангарда» в новом дизайне – 6500. Шапка на зиму – уже актуальный аксессуар для Омска – вполне доступна за 1100. Плюшевая игрушка ястреба-маскота – 2600. Ну, можно купить с условием, что это сейчас, но как бы на Новый год.

Есть и совсем любопытные товары с не особо понятным ценообразованием:

Если вам кажется, что все это очень дорого – посмотрите на очереди. Магазину приходится задерживать желающих на входе, чтобы не было переаншлага.

Но есть и другой выход – на каждом этаже по несколько мини-филиалов магазина с атрибутикой «Авангарда»:

Здесь же болельщики могут перекусить – на каждом этаже по несколько фудкортов. Средний чек вполне приемлем: за 700 рублей можно съесть хот-дог, бургер и запить все это поллитровым стаканом пива. Да, в «G-Drive арене» продается пиво!

«Было два самых популярных запроса: постройте парковки и начните продавать пиво, – рассказывают со смехом в клубе. – Как это вообще возможно одновременно?». Но, кстати, безалкогольное пиво на фуд-кортах тоже в наличии.

Помимо еды, пива и покупок для болельщиков здесь еще море развлечений. Например, настольный хоккей.

Или другая вариация любимой игры – компьютерный симулятор:

А еще можно погонять за рулем болида.

Или поиграть в хоккей, но уже в виртуальный:

Хотя побросать по воротам вживую все равно интереснее.

И это далеко не полный список забав, предоставленных болельщикам. Все это настолько зашло зрителям, что народ толпился в этих зонах даже во время не самого зрелищного матча. Конечно, в основном это были дети, но хватало и взрослых – некоторые оставили своих в специальной детской комнате.

В серой «Арене Омск» далеко не сразу придумали расписывать стены в тематику «Авангарда». А вот на «G-Drive арене» ждать не стали – причем, не все изображения, касаются непосредственно хоккея.

Конечно, не вся красота арены доступна болельщикам – вернее, в ней даже гораздо больше мест, предназначенных для хоккеистов. Например, зал игровых видов спорта – через сетку от него командная тренажерка.

Разумеется, в наличии бассейн и сауна.

«Круто! Такие эмоции получили, когда приехали в первый день, – Арсений Грицюк не скрывал радости от новой арены. – Минут 15 по раздевалке ходили, смотрели баню, массажный кабинет, потом на лед вышли – вообще вау! Любимое место на арене? Уже есть – баня!

Для семей хоккеистов есть отдельная комната со столами, кухонной и детской зонами.

«Я таких условий не видел, – поражался Антон Белов, успевший поиграть и в НХЛ. – Настолько круто все сделано. Рядом со мной сидит Миша Гуляев – я ему говорю: «Наслаждайся и цени то, что у тебя есть. У нас – в твоем возрасте – такого не было».

«Это вообще другое сооружение [по сравнению с прошлой ареной], – делился впечатлениями Дмитрий Рябыкин после утренней раскатки. – Зрители здесь рядом сидят – и такое ощущение, что как будто все вместе. Но мы здесь только два дня – есть места, где еще не бывали. Терялся ли кто-нибудь? Насчет этого не знаю, слышал только, что Ярош потерялся – не знал, в какой вход зайти».

Вероятно, самое тяжелое место для главного тренера в этом сезоне – комната для пресс-конференций. Если даже дома «Авангард» будет играть, как на старте сезона – тренеру придется ответить на много вопросов.

Круглая раздевалка – одна из тех фишек арены, о которой трубили все четыре года. Председатель совета директоров клуба подсмотрел ее в НХЛ.

«Перед тем, как мы приступили к проектированию, мне посчастливилось съездить в Северную Америку – и объехать все стадионы, которые построили за последние десять лет – в том числе и «Роджерс Арену» в Эдмонтоне. Та раздевалка убила меня наповал, я сказал: «Такая должна быть у «Авангарда». Вот она и появилась», – рассказывал Александр Крылов.

При этом у «Омских ястребов» (команды МХЛ) – отдельная раздевалка со вполне стандартной геометрией. И мотивирующие фразы – но не на бегущей плазме, как у главной команды, а просто напечатаны. Видимо, чтобы молодым было к чему стремиться.

Одна из фишек новой арены в том, что трибуны ото льда сразу растут вверх, а не вширь, как было на прежней версии. Болельщикам, страдающим акрофобией (боязнью высоты), лучше не брать места на верхние сектора. Без шуток.

Самый привлекательный момент в новой арене – места болельщиков прямо у стекла. Вплотную. Как на видео из НХЛ.

«Хотели сделать технический проход между стеклом и первым рядом, – объяснял Александр Крылов. – Я сказал: «Нет, никаких проходов. Бличер задвинуть – болельщики будут сидеть и стучать вокруг всей площадки. В этом и был изначальный принцип этой арены».

В Омске построили действительно мощный ледовый дворец – лучший в КХЛ без вариантов. И точно один из лучших в Европе. «Авангард» сопроводил все это очень трогательным предматчевым шоу.

А вот с интересным хоккеем совсем не получилось. Обе команды больше мучились, чем играли – но все же «ястребы» выиграли в такой день. Теперь можно чуть успокоиться.

«Прилетели в Омск – и выдохнули чуть-чуть, – Дмитрий Рябыкин был искренним. – Я смотрел на ребят – очень тяжело им было. Почти никаких эмоций на последней игре, глаза не горели. Понятно, очень тяжело с переездами целый месяц путешествовать, жить постоянно по гостиницам – тоже нелегко. Я их прекрасно понимаю. У меня самого был один раз, когда я пошел в чужой номер, потому что перепутал его с номером в предыдущей гостинице».

«Авангард» официально дома. Больше ему не надо летать без перерывов, а можно наслаждаться комфортом арены и просто сосредоточиться на игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ

Фото: автора, vk.com/omskhawks, vk.com/gdrivearena, скриншоты «Авангард ТВ», «Скользкого льда»