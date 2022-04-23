Ничушкин дважды забил «Эдмонтону» и выбил 50 очков в сезоне! Он уже играет в первом звене «Колорадо»

Увы, но «Эвеланш» уступили.
Время официально признать: Валерий Ничушкин – самый универсальный русский игрок НХЛ. В этом сезоне уж точно.
Нападающий «Колорадо» чувствует себя комфортно в любом звене и при выполнении любых поставленных задач. В последнее время Джаред Беднар наигрывает Биг Вэла в ударной тройке – так неугомонный русский еще и забрасывает больше главных звезд команды: 3+1 в последних трех матчах – у того же Маккиннона за это время только 1+2.
Прошлой ночью Ничушкин был двигательной силой «Эвеланш» в матче с «Ойлерс»:
• на 9-й минуте поддержал и замкнул атаку сумасшедших защитников «Колорадо» (Макар и Байрэм, разумеется), убежавших 2-в-1;
• сравнял счет во втором периоде, точно бросив под штангу Смита.
Всего у Валерия за вечер 2+0 при 5 бросках в створ, полезность «+1», 1 хит при 24:57 на льду (8:09 – в большинстве, 1:48 – в меньшинстве). Больший айстайм среди всех полевых в матче (в обеих командах!) – только у Кэйла Макара, но он привык по полчаса играть.
Благодаря этому дублю Ничушкин забросил уже 24 шайбы в сезоне – и выбил 50 очков за 59 игр регулярки. Впервые за карьеру – даже в КХЛ столько не набирал. Он в топ-10 русских бомбардиров нынешнего сезона – и свое 10-е место никому не отдаст, а может еще и у Кучерова 9-е отберет.
Но личный праздник Ничушкина испортил нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кэйн, перевернувший игру своим хет-триком:
Это тот задира и скандалист, что недавно отхватил от всей «Миннесоты» за наезд на Капризова. Он еще и забивать умеет. Да и всегда умел. Обязательно дождитесь третьего гола на видео – он и правда крутой.
В итоге «Эдмонтон» выиграл 6:3 – и понятно, что «Колорадо» сейчас не в оптимальном составе: Ландескуг отходит от операции на колене, Рантанен приболел – и благодаря этому происходят эксперименты с Ничушкиным и Бураковски в первом звене. Но Джаред Беднар точно знает, что у него найдется кому забивать, если лидеры вдруг замолчат.
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 23 апреля, 04.00, «Rogers Place»
- 0:1 – 9 Ничушкин (Макар, Байрэм)
- 1:1 – 23 Кэйн (Макдэвид)
- 2:1 – 25 Бушар (Рассел, Нюджент-Хопкинс)
- 2:2 – 25 Ничушкин (Бураковски, Маккиннон)
- 3:2 – 29 Кэйн (Ямамото, Кит)
- 4:2 – 35 Кэйн (Кулак, Макдэвид)
- 5:2 – 51 Ямамото (Макдэвид, Кэйн)
- 5:3 – 59 Маккиннон (Комфер, Бураковски)
- 6:3 – 59 Рассел (Драйзайтль)
Капризов выбил 100 очков в сезоне! Седьмым из русских в истории НХЛ и первым среди всех – в «Миннесоте»
Скандал в НХЛ: «Монреалю» засчитали гол после паса рукой. Судьи жестко ошиблись
Панарин неудержим перед плей-офф: побил личный рекорд по очкам, играет в Нью-Йорке лучше Ягра и Гретцки
Фото: REUTERS/Perry Nelson-USA TODAY Sports
Комментарии