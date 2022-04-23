Ничушкин дважды забил «Эдмонтону» и выбил 50 очков в сезоне! Он уже играет в первом звене «Колорадо»

Увы, но «Эвеланш» уступили.

Время официально признать: Валерий Ничушкин – самый универсальный русский игрок НХЛ. В этом сезоне уж точно.

Нападающий «Колорадо» чувствует себя комфортно в любом звене и при выполнении любых поставленных задач. В последнее время Джаред Беднар наигрывает Биг Вэла в ударной тройке – так неугомонный русский еще и забрасывает больше главных звезд команды: 3+1 в последних трех матчах – у того же Маккиннона за это время только 1+2.

Прошлой ночью Ничушкин был двигательной силой «Эвеланш» в матче с «Ойлерс»:

• на 9-й минуте поддержал и замкнул атаку сумасшедших защитников «Колорадо» (Макар и Байрэм, разумеется), убежавших 2-в-1;

• сравнял счет во втором периоде, точно бросив под штангу Смита.

Всего у Валерия за вечер 2+0 при 5 бросках в створ, полезность «+1», 1 хит при 24:57 на льду (8:09 – в большинстве, 1:48 – в меньшинстве). Больший айстайм среди всех полевых в матче (в обеих командах!) – только у Кэйла Макара, но он привык по полчаса играть.

Благодаря этому дублю Ничушкин забросил уже 24 шайбы в сезоне – и выбил 50 очков за 59 игр регулярки. Впервые за карьеру – даже в КХЛ столько не набирал. Он в топ-10 русских бомбардиров нынешнего сезона – и свое 10-е место никому не отдаст, а может еще и у Кучерова 9-е отберет.

Но личный праздник Ничушкина испортил нападающий «Эдмонтона» Эвандер Кэйн, перевернувший игру своим хет-триком:

Это тот задира и скандалист, что недавно отхватил от всей «Миннесоты» за наезд на Капризова. Он еще и забивать умеет. Да и всегда умел. Обязательно дождитесь третьего гола на видео – он и правда крутой.

В итоге «Эдмонтон» выиграл 6:3 – и понятно, что «Колорадо» сейчас не в оптимальном составе: Ландескуг отходит от операции на колене, Рантанен приболел – и благодаря этому происходят эксперименты с Ничушкиным и Бураковски в первом звене. Но Джаред Беднар точно знает, что у него найдется кому забивать, если лидеры вдруг замолчат.

Регулярный чемпионат

Фото: REUTERS/Perry Nelson-USA TODAY Sports