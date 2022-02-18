20 лет назад Ковальчук, Жамнов, Гончар и Федоров вместе ездили на Олимпиаду. Главного тренера тогда назначил лично Путин

Проиграли в полуфинале.

Назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России остается главной хоккейной новостью 2021-го (особенно с учетом того, что за пару дней до этого Третьяк объявил Знарка на тот же пост). В этой истории полно загадок – и до сих пор непонятно, кто же входил в тот «экспертный совет ФХР», что сделал ставку на звездного в прошлом игрока НХЛ, но без нужного опыта работы, и чье слово было решающим.

«Обсуждали все нюансы и те условия, которые я хотел видеть и в плане тренерского штаба, и в плане развития. На все это мне сказали: «Хорошо», – рассказывал Жамнов в подкасте Сычева и Казанского. Новый главный тренер сразу окружил себя известными в прошлом энхаэловцами: в сборную пришли Ковальчук, Федоров, Гончар, Набоков (из-за того, что НХЛ не поехала на Олимпиаду, его заменил Сергей Наумов – Набоков остался работать в «Сан-Хосе»), Малахов + Кудашов, который тоже успел поиграть за океаном.

На протяжении игровой карьеры Жамнов успел пересечься с каждым из них – и в клубах, и в сборной, но был один турнир, куда приехали почти все участники нынешнего штаба – Олимпиада в Солт-Лейк-Сити в 2002-м.

Те Игры должны были стать реваншем за обидное поражение России в финале Нагано – тем более, что сборная усилилась: приехали Ларионов и Малахов, отказавшиеся четыре года назад, Николишин и Ковалев (были травмы в 1998-м), наконец-то согласился Хабибулин. Позвали и талантливую молодежь (на фоне остальных): Ковальчука, Афиногенова, Дацюка, Самсонова. Без отказников не обошлось (Зубов, Житник, Могильный), но сборная все равно выглядела мощно.

И несмотря на это, заняла только третье место в группе, пропустив выше финнов и американцев. В четвертьфинале нам выпала Чехия, которая тоже прошла свою группу с победой, поражением и ничьей (и обошла Канаду по разнице шайб – а так могли и на кленовых в 1/4 попасть). Реванш за Нагано формально состоялся: уже в четвертьфинале Николай Хабибулин переплюнул Гашека по геройствам в воротах – 41 бросок и 41 сэйв.

1:0 – и Россия вышла в полуфинал на США, с которыми уже скатали 2:2 в группе. На этот раз наша сборная проиграла 2:3, уступая по ходу в три шайбы, но третий период того матча остался одним из лучших в истории России на Олимпиадах. С бронзой особых проблем не было – белорусы, выкинувшие шведов в 1/4, не нашли сил на еще одну сенсацию.

Для нынешнего генменеджера сборной Солт-Лейк Сити-2002 был первым турниром за взрослую сборную – 18-летний Илья Ковальчук провел всю Олимпиаду в тройке с Федоровым и Самсоновым, набрав 3 (1+2) очка и 14 штрафных минут – больше всех в команде.

Алексей Жамнов изначально не собирался ехать на Олимпиаду-2002, но смена главного тренера сборной заставила его передумать. Единственный гол на том турнире он забил в первом же матче – белорусам.

Сергей Федоров играл свой предпоследний сезон за «Детройт» – и тоже не был уверен, соглашаться ли на участие в Играх, но кандидатура главного тренера убедила его, что ехать стоит.

Сергей Гончар, выбивающий очки пачками в НХЛ, на Олимпиадах предпочитал в первую очередь надежную игру в обороне – в Солт-Лейк-Сити у него 0+0. И вот сейчас он учит защитников сборной правильно находить баланс в своей игре.

Тренер вратарей Сергей Наумов не играл за Россию – он родился в Латвии, но в Солт-Лейк-Сити в феврале 2002-го он тоже ездил. Правда, его сборная в основной раунд так и не вышла – пропустила туда Германию.

Владимир Малахов – скаут нынешней олимпийской сборной, но он тоже принимает активное участие в тренировках. В Солт-Лейк-Сити он набрал 4 очка, забив свой единственный гол как раз в полуфинале с США – тогда казалось, что камбэк России неизбежен.

В сборной в Солт-Лейк-Сити был еще один хоккеист, который приехал в Пекин-2022 в качестве тренера – Алексей Ковалев входил в тренерский штаб Китая на этих Играх.

А 20 лет назад он стал лучшим снайпером команды и одним из лучших бомбардиров – 3+1 в 6 матчах. Все свои голы он забил в полуфинале и матче за бронзу.

Еще два хоккеиста той сборной, без которых невозможно представить нынешние Игры – хоть они и остаются за кадром.

Первый – Игорь Ларионов: еще полтора года назад он сам как тренер возил сборную России на этап Евротура (пусть фактически это и была молодежка), а теперь он – голос Первого канала в паре с Денисом Казанским.

В Солт-Лейк-Сити Профессор набрал 3 очка – и все это были передачи в матче за бронзу.

В отличие от Игоря Ларионова, Андрей Николишин не поехал в Пекин, а работает из студии в Москве, но и без его голоса уже нельзя представить хоккейный турнир этой Олимпиады. В пятницу он будет комментировать сборную в полуфинале со Швецией на «России 1» и называть капитана «Щипачевым».

Интересно, что главным тренером сборной России на той Олимпиаде был Вячеслав Фетисов – у него, как и у Жамнова сейчас, не было опыта на этом посту, хотя до этого он почти 3,5 года отработал в штабе «Нью-Джерси».

Такое назначение несколько удивляло, но вряд ли Вячеслав Фетисов мог отказаться.

«От кого услышал предложение возглавить сборную России на Олимпиаде? От президента Российской Федерации. Это было летом 2001 года в Ново-Огареве. На встрече с президентом, помимо меня, были Павел Буре, Виталий Смирнов и Леонид Тягачев», – вспоминал легендарный защитник в интервью «Спорт-Экспрессу».

Возможно, когда-нибудь и Жамнов расскажет подробности про экспертный совет ФХР, который рекомендовал его на пост главного тренера.

Фото: Gettyimages.ru/Doug Pensinger, Elsa, Brian Bahr, Jamie Squire, Elsa Hasch; РИА Новости/Владимир Родионов, AFP PHOTO/Adrian DENNIS