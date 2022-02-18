Руд Буллит
Блог

20 лет назад Ковальчук, Жамнов, Гончар и Федоров вместе ездили на Олимпиаду. Главного тренера тогда назначил лично Путин

Олимпиада-2022 Олимпиада-2022
фото
Алексей Ковалев Алексей Ковалев
Солт-Лейк-Сити-2002
Сергей Наумов Сергей Наумов
Сергей Гончар Сергей Гончар
Владимир Малахов
Сергей Федоров Сергей Федоров
Алексей Жамнов Алексей Жамнов
олимпийский хоккейный турнир олимпийский хоккейный турнир
Сборная России по хоккею Сборная России по хоккею
Илья Ковальчук Илья Ковальчук
Игорь Ларионов Игорь Ларионов
Андрей Николишин Андрей Николишин
Сборная Латвии по хоккею Сборная Латвии по хоккею
Хоккей Хоккей

Проиграли в полуфинале.

Назначение Алексея Жамнова главным тренером сборной России остается главной хоккейной новостью 2021-го (особенно с учетом того, что за пару дней до этого Третьяк объявил Знарка на тот же пост). В этой истории полно загадок – и до сих пор непонятно, кто же входил в тот «экспертный совет ФХР», что сделал ставку на звездного в прошлом игрока НХЛ, но без нужного опыта работы, и чье слово было решающим.

«Обсуждали все нюансы и те условия, которые я хотел видеть и в плане тренерского штаба, и в плане развития. На все это мне сказали: «Хорошо», – рассказывал Жамнов в подкасте Сычева и Казанского. Новый главный тренер сразу окружил себя известными в прошлом энхаэловцами: в сборную пришли Ковальчук, Федоров, Гончар, Набоков (из-за того, что НХЛ не поехала на Олимпиаду, его заменил Сергей Наумов – Набоков остался работать в «Сан-Хосе»), Малахов + Кудашов, который тоже успел поиграть за океаном.

На протяжении игровой карьеры Жамнов успел пересечься с каждым из них – и в клубах, и в сборной, но был один турнир, куда приехали почти все участники нынешнего штаба – Олимпиада в Солт-Лейк-Сити в 2002-м.

Те Игры должны были стать реваншем за обидное поражение России в финале Нагано – тем более, что сборная усилилась: приехали Ларионов и Малахов, отказавшиеся четыре года назад, Николишин и Ковалев (были травмы в 1998-м), наконец-то согласился Хабибулин. Позвали и талантливую молодежь (на фоне остальных): Ковальчука, Афиногенова, Дацюка, Самсонова. Без отказников не обошлось (Зубов, Житник, Могильный), но сборная все равно выглядела мощно.

И несмотря на это, заняла только третье место в группе, пропустив выше финнов и американцев. В четвертьфинале нам выпала Чехия, которая тоже прошла свою группу с победой, поражением и ничьей (и обошла Канаду по разнице шайб – а так могли и на кленовых в 1/4 попасть). Реванш за Нагано формально состоялся: уже в четвертьфинале Николай Хабибулин переплюнул Гашека по геройствам в воротах – 41 бросок и 41 сэйв.

Он отомстил чехам за Нагано

Хабибулин спас наше детство и Фетисова. 4 гифки о главном матче в его жизни

1:0 – и Россия вышла в полуфинал на США, с которыми уже скатали 2:2 в группе. На этот раз наша сборная проиграла 2:3, уступая по ходу в три шайбы, но третий период того матча остался одним из лучших в истории России на Олимпиадах. С бронзой особых проблем не было – белорусы, выкинувшие шведов в 1/4, не нашли сил на еще одну сенсацию.  

Для нынешнего генменеджера сборной Солт-Лейк Сити-2002 был первым турниром за взрослую сборную – 18-летний Илья Ковальчук провел всю Олимпиаду в тройке с Федоровым и Самсоновым, набрав 3 (1+2) очка и 14 штрафных минут – больше всех в команде. 

Алексей Жамнов изначально не собирался ехать на Олимпиаду-2002, но смена главного тренера сборной заставила его передумать. Единственный гол на том турнире он забил в первом же матче – белорусам. 

Как Жамнов играл в НХЛ: помог Селянне забить 76 голов, стал первым европейским капитаном «Чикаго», в пиковый сезон рубился с Ягром и Линдросом

Сергей Федоров играл свой предпоследний сезон за «Детройт» – и тоже не был уверен, соглашаться ли на участие в Играх, но кандидатура главного тренера убедила его, что ехать стоит.

Сергей Гончар, выбивающий очки пачками в НХЛ, на Олимпиадах предпочитал в первую очередь надежную игру в обороне – в Солт-Лейк-Сити у него 0+0. И вот сейчас он учит защитников сборной правильно находить баланс в своей игре. 

Сергей Гончар – еще одна легенда на лавке России. Оберегал Малкина, был звездой «Вашингтона» и стал тренером-чемпионом

«Когда бросаешь по 100-200 раз в день, руки в игре замахиваются сами». Звезда НХЛ строит защиту сборной для Олимпиады-2022

Тренер вратарей Сергей Наумов не играл за Россию – он родился в Латвии, но в Солт-Лейк-Сити в феврале 2002-го он тоже ездил. Правда, его сборная в основной раунд так и не вышла – пропустила туда Германию.

Владимир Малахов – скаут нынешней олимпийской сборной, но он тоже принимает активное участие в тренировках. В Солт-Лейк-Сити он набрал 4 очка, забив свой единственный гол как раз в полуфинале с США – тогда казалось, что камбэк России неизбежен.

 

В сборной в Солт-Лейк-Сити был еще один хоккеист, который приехал в Пекин-2022 в качестве тренера – Алексей Ковалев входил в тренерский штаб Китая на этих Играх.

А 20 лет назад он стал лучшим снайпером команды и одним из лучших бомбардиров – 3+1 в 6 матчах. Все свои голы он забил в полуфинале и матче за бронзу.

Еще два хоккеиста той сборной, без которых невозможно представить нынешние Игры – хоть они и остаются за кадром.

Первый – Игорь Ларионов: еще полтора года назад он сам как тренер возил сборную России на этап Евротура (пусть фактически это и была молодежка), а теперь он – голос Первого канала в паре с Денисом Казанским.

В Солт-Лейк-Сити Профессор набрал 3 очка – и все это были передачи в матче за бронзу.

В отличие от Игоря Ларионова, Андрей Николишин не поехал в Пекин, а работает из студии в Москве, но и без его голоса уже нельзя представить хоккейный турнир этой Олимпиады. В пятницу он будет комментировать сборную в полуфинале со Швецией на «России 1» и называть капитана «Щипачевым».

Интересно, что главным тренером сборной России на той Олимпиаде был Вячеслав Фетисов – у него, как и у Жамнова сейчас, не было опыта на этом посту, хотя до этого он почти 3,5 года отработал в штабе «Нью-Джерси». 

Такое назначение несколько удивляло, но вряд ли Вячеслав Фетисов мог отказаться.

«От кого услышал предложение возглавить сборную России на Олимпиаде? От президента Российской Федерации. Это было летом 2001 года в Ново-Огареве. На встрече с президентом, помимо меня, были Павел Буре, Виталий Смирнов и Леонид Тягачев», – вспоминал легендарный защитник в интервью «Спорт-Экспрессу».

Возможно, когда-нибудь и Жамнов расскажет подробности про экспертный совет ФХР, который рекомендовал его на пост главного тренера.

7:1 со шведами – последняя победа сборной СССР на Олимпиадах. Тихонов впервые радовался как ребенок

Полуфинал Нагано-1998 – лучшее, что было с хоккеем России на Олимпиадах

Россия была обречена на Олимпиаде-1994: бардак в федерации, худший состав в истории и тренер, который не знал, с кем играем

Фото: Gettyimages.ru/Doug Pensinger, Elsa, Brian Bahr, Jamie Squire, Elsa Hasch; РИА Новости/Владимир Родионов, AFP PHOTO/Adrian DENNIS

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные