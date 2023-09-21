7 комментариев

У Зубастика уже два клуба.

Нголо Канте громко провел лето: в конце июня переехал в Саудовскую Аравию – подписал контракт с «Аль-Иттихадом» на зарплату в 25 млн евро в год. А спустя несколько дней стал владельцем клуба! Скромный бельгийский «Эксельсиор Виртон», купленный французом, начинает сезон-2023/24 в третьем дивизионе Бельгии.

Канте – не первая мировая звезда, ставшая владельцем футбольного клуба. А что с другими? Где играют их команды? Спойлер: много примеров в американской МЛС.

Клуб Пике в шаге от Ла Лиги, а Рейнольдс выиграл трофей и снял документальный сериал про команду

Что известно про новую команду Канте?

• «Хочу закончить реструктуризацию клуба, набрать компетентный персонал, а также развивать молодежную футбольную школу «Виртона». Мы хотим стать главной футбольной силой в провинции Люксембург», – сказал Канте.

• Около 11 тысяч человек – население коммуны Виртон, где базируется клуб. А домашний стадион вмещает почти половину (4 тысячи).

• Стоимость команды – уровень российской Второй лиги. К примеру, состав ивановского «Текстильщика» стоит 2,8 млн евро, «Мурома» – 2,7 млн.

• «Виртон» в прошлом сезоне вылетел из второго дивизиона – последнее место и 14 очков за 22 матча.

• Интересный факт про клуб Канте – бывший вратарь «Виртона» выступал на Евровидении! В 2022-м голкипер Жереми Макиесе представлял Бельгию и занял 19-е место. Сейчас его судьба неизвестна.

• Андорра – карликовое государство (население – 81 тысяча человек), в котором базируется клуб Пике.

• Пике принял клуб еще в 2018-м – тогда он выступал в пятом испанском дивизионе и считался любительским. Сейчас «Андорра» уже рубится в Сегунде, в шаге от Ла Лиги.

• Среди акционеров клуба есть Лео Месси и Сеск Фабрегас!

• А главный тренер – Эдер Сарабия, который был помощником Кике Сетьена в «Барсе». Его назначили в 2021-м, с «Андоррой» он успел выиграть третий дивизион.

• «Андорра» – не первый бизнес-проект Пике. Испанец уже сотрудничает с Международной федерацией тенниса (менял легендарный Кубок Дэвиса) и владеет киберспортивной компанией Kerad Games, которая занимается разработкой игр.

• Здесь – подробная история о становлении клуба. Если коротко: Роб МакЭлхенни посмотрел сериал Sunderland ‘Til I Die и захотел свой футбольный клуб. Райану Рейнольдсу понравилась идея, но долго искали подходящую команду. Было много критериев (например, нужен был клуб с длинной историей и большой базой болельщиков), по которым выбрали валлийский «Рексхэм». И спасли его от закрытия.

• «Рексхэм» 14 лет назад вылетел в пятый дивизион (не считается профессиональным) – и застрял. Только в прошлом сезоне звездные владельцы вернули клуб в профессиональный футбол – взяли рекордные 111 очков за 46 матчей и вышли в четвертый дивизион с первого места.

• Домашний «Рейскорс Граунд» – старейший (основан в 1807-м) стадион в мире, до сих пор принимающий международные матчи (иногда на нем играет сборная Уэльса).

• В 2022 году легендарный Бен Фостер, поигравший за «Вест Бромвич» и «Уотфорд» в АПЛ, завершил карьеру. Но весной 2023-го вернулся, чтобы помочь «Рексхэму» в борьбе за чемпионство и заменить травмированного вратаря! «Рексхэм» выиграл, а в августе Фостер уже точно закончил.

• Титульным спонсором клуба стал TikTok, а в 2022-м на Disney вышел документальный сериал «Добро пожаловать в Рексхэм».

• Еще один статусный игрок клуба – 34-летний Джеймс Макклейн, который в июне пробил 100 матчей за сборную Ирландии.

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Бекхэм 6 лет ждал дебюта в МЛС и судился с миланским «Интером», а Роналдо спас от банкротства родной «Крузейро»

В этой главе собрали звезд-совладельцев, которые вложились в клуб с богатыми инвесторами.

Бекхэм долго мучился перед дебютом «Интера» в МЛС. Он еще в 2014-м купил франшизу клуба МЛС за 25 млн долларов (вместо 125 млн; такое право на скидку англичанин получил еще в 2007-м, когда перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси») и объявил о планах создать команду. Но клуб дебютировал в МЛС только в 2020 году. Бекхэм долго не мог найти землю в городе для постройки стадиона – мешали местные бизнесмены и жители (например, когда подготовили проект для строительства в центре города рядом со стадионом баскетбольного «Майами Хитс», союз местных жильцов заспамил финансовое управление Майами жалобами – стадион закрыл бы вид на океан).

Оказывается, нынешний владелец «Челси» Тодд Боули был одним из инвесторов команды Бекхэма! Но в 2017-м он вышел из проекта из-за правила лиги по инвесторам (должны быть местные бизнесмены, а Тодд – из Лос-Анджелеса). В этот момент Бекхэм наконец нашел землю, но не было денег на строительство. Выручили братья Мас, которые владеют крупнейшей инжиниринговой компанией Майами MasTec – они согласились стать инвесторами и совладельцами.

Пока клуб играет на 18-тысячном стадионе в курортном городке Форт-Лодердейле (40 километров от Майами). Но в августе объявили о начале строительства домашнего стадиона на 25 тысяч зрителей, который будет готов к 2025-му.

В 2019-м с «Интером Майами» судился миланский «Интер», который зарегистрировал свой товарный знак в США. Требовали сменить название клуба. Но сама МЛС выступила ответчиком в суде и защитила свой клуб (итогового решения нет, но Бекхэм так и не поменял название).

Лето 2023-го – самое успешное для «Интера». После подписания Месси клуб выиграл первый трофей (Кубок лиг) и стал одним из самых популярных в мире (в соцсетях пятый клуб по популярности в США и 11-й среди футбольных в мире). А еще привезли Серхио Бускетса и Жорди Альбу. Даже у охранника Месси уже 170 тысяч подписчиков в инстаграме!

А что с остальными совладельцами?

В 2019 году «Крузейро» впервые в истории вылетел в бразильскую Серию Б. Клуб влез в долги на миллиард бразильских реалов (больше 150 млн евро), футболистам не платили зарплату. Но в 2020-м Роналдо, который уже владеет испанским «Вальядолидом», купил 90% акций клуба. Именно в «Крузейро» он начинал карьеру: забил 44 гола в 47 матчах и уехал в голландский «ПСВ».

«Я так рад, что мы завершили операцию, – говорил Роналдо. – Я хочу вернуть «Крузейро» на их законное место. Но нам предстоит много тяжелой работы. Нечего пока праздновать, но мы принесли в клуб амбиции и старание, чтобы сделать «Крузейро» снова великим».

Зубастик выполнил цель: в последнем сезоне его «Крузейро» выиграл Серию Б и вернулся в элиту.

У Леброна акции «Ливерпуля», а Уилл Феррелл ворвался в МЛС

Но многие звезды становятся лишь миноритарными акционерами, покупая небольшую долю нового клуба. Вот несколько из них.

• Леброн Джеймс вложился в любимый клуб еще в 2011-м – купил 2% акций за 6,5 млн долларов. Спустя 7 лет его инвестиции стоили уже 32,5 млн! А в 2021 году он помог «Ливерпулю» пережить кризис после пандемии и увеличил долю на 10 процентов.

• Известный комик и актер Уилл Феррелл стал совладельцем «Лос-Анджелеса» за два года до дебюта команды в МЛС, в 2016-м. В звездный состав акционеров вошли 26 человек, среди которых – бейсболист Номар Гарсиапарра, баскетболист Мэджик Джонсон и футболистка Миа Хэмм. А в прошлом году клуб выиграл МЛС в сумасшедшем финале: сыграл 3:3 с «Филадельфией» (со спасительным голом Гарета Бейла на 120+8) и выиграл в серии пенальти.

• Кевин Дюрэнт в 2020 году купил 5% акций другого клуба МЛС, «Филадельфии Юнион». А через несколько месяцев его клуб выиграл трофей, «Саппортерс Шилд» (большой серебряный щит), который получает команда, набравшая больше всего очков в регулярке (независимо от конференции). Это был единственный раз, когда победителю не успели привезти кубок, а команда поднимала щит Капитана Америки!

Никого не забыли?

Фото: Franklin Jacome/Global Look Press