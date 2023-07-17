19 комментариев

Кого-то смущала зарплата в рублях, а кого-то – снег.

Главное событие трансферного окна в РПЛ – переход Марио Фернандеса в «Зенит». По информации инсайдера Ивана Карпова, контракт – на 2 года, зарплата – 2,5 млн евро в год. Последний сезон Марио провел в Бразилии, где сыграл 5 матчей за «Интернасьонал».

«Даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, не пошел бы в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду. «Зенит», без сомнения, хороший клуб, но мой дом – ЦСКА», – говорил Фернандес в 2021-м году пресс-службе армейцев. Бразилец провел 10 лет в ЦСКА, но сейчас выбрал «Зенит». Дело не только в зарплате: по слухам, в ЦСКА не хотели платить компенсацию «Интернасьоналу» и агенту игрока. Для «Зенита» это не было не проблемой.

В Санкт-Петербурге самые большие зарплаты в РПЛ, поэтому неудивительно, что «Зенит» становится приоритетным вариантов для многих игроков, знакомых с российским футболом. Но кто из звезд мирового футбола отказывался переходить в «Зенит» (с 2010-х)?

«Я хочу выигрывать трофеи, а не мешки с деньгами». Суареса несколько раз звали в Санкт-Петербург – но постоянно отказ

В «Зените» следили за уругвайцем давно. Спортивный директор Константин Сарсания рассказывал, что еще в 2007 году, когда 20-летний Суарес был в «Гронингене», его пытались подписать. Тогда Луис выбрал «Аякс».

Следующее предметное предложение из Санкт-Петербурга пришло уже в 2010-м: в тот момент за Суаресом следили топ-клубы Европы. Зарплата – 3 млн евро в год (Малком сейчас зарабатывает 3,5 млн). Дмитрий Селюк очень просил рассмотреть предложение: «Я хорошо знаю Суареса, потому что его агентом является мой товарищ Пере Гвардиола, брат Пепа. Несколько лет назад я предлагал Луису перейти в «Зенит», но он не захотел переезжать в Россию».

Суарес отказался и остался в Амстердаме. А спустя год, перед отъездом в «Ливерпуль», красиво высказался в The Mirror: «Если покину «Аякс», то ради большого клуба, где играют в хороший атакующий футбол. Откажусь от предложений таких клубов, как «Шахтер» или «Зенит». Меня это не слишком интересует. Я хочу выигрывать трофеи, а не мешки с деньгами. Я латиноамериканец, поэтому у меня присутствует менталитет победителя».

В Испании писали, что «Зенит» вел переговоры с «Барсой» о трансфере Суареса в 2020 году! Предлагали 20 млн евро за трансфер и зарплату в 6 млн евро. Но уругваец ушел в «Атлетико», где в следующем сезоне выиграл Ла Лигу.

Спалетти лично хотел Снейдера в «Зенит». В гонке участвовал даже «Анжи» и предлагал зарплату 8 млн евро

В начале 2012-го «Зенит» отправил запрос «Интеру» о покупке Снейдера – предлагали 25 млн евро.

В трансфере был заинтересован лично Лучано Спалетти: «Снейдер? Ну а кто бы не хотел заполучить такого игрока топ-уровня?! Он интересует многие европейские топ-клубы, но у него действующий контракт с «Интером», который и сам не торопится расставаться с таким сильным футболистом. Но когда речь идет об игроках калибра Снейдера, все довольно сложно, поверьте».

По слухам, в гонке за голландца участвовал «Анжи», который предлагал зарплату в 8 млн евро за год. «Когда агент рассказал ему об интересе «Зенита», голландец буквально сказал: «Ну и что мне делать в этом чемпионате?», – рассказывал итальянский журналист Мауро Сума. – Но в РПЛ есть еще один клуб, которому нужен Снейдер, там играет его бывший партнер по «Анжи» Самюэль Это’О. Трансфер вероятен примерно на 50 процентов».

В итоге Снейдер никуда не поехал, объясняя решение тем, что ему комфортно в «Интере»: «Они готовы были далеко пойти в переговорах, мне предлагали хороший контракт. Однако я решил, что сейчас не лучшее время уезжать из Италии».

В том же году Уэсли пропустил около 3 месяцев из-за травм и зимой поехал в Турцию, подписав контракт с «Галатасараем» на зарплату в 4,5 млн евро.

Сериал с Маноласом: грек не приезжал на медосмотр и отказался, потому что не хотел получать зарплату в рублях

Летом 2017-го в «Зените» хотели усилиться защитником: предложили «Роме» 25 млн евро за Костаса Маноласа. Зарплата – 5 млн евро. В 2,5 раза больше, чем в «Роме». Игрок долго рассматривал предложение и согласился.

А через несколько дней не приехал на медосмотр (который проходил в римской клинике). Переговоры затянулись, в итоге Манолас отказался. Официальная причина – грек с семьей не захотели переезжать в Россию.

Появилась информация, что грек отказался переходить в «Зенит» из-за того, что хотел получать зарплату в евро (в контракте была прописана в рублях). А позже он сам подтвердил:

«Я был очень близок к переходу в «Зенит» . Но в контракте была прописана зарплата в рублях. Я попросил их поменять на евро, но они отказались. Через несколько дней они передумали, но я уже принял решение остаться в «Роме». Это судьба. Тотти убедил меня остаться – я говорил с ним больше, чем со спортивным директором Мончи».

Главный тренер Манчини хотел возобновить переговоры и лично разговаривал с Маноласом. А президент «Зенита» высказывался жестко: «С точки зрения футбольного бизнеса мы проводим и придерживаемся достаточно жесткой политики. Готовы идти на компромиссы, но это точно не должно быть шантажом».

Позже Нобель Арустамян объяснил, почему трансфер не состоялся:

«Сначала он пропустил медосмотр из-за дел на родине в Греции, а затем Манолас посчитал, что должен получать зарплату только в евро. Представители «Зенита» долго пытались объяснить ему, что это невозможно по законам РФ – он будет получать зарплату в рублях, а далее конвертировать в валюту. Но грек был настойчив – зарплата только в евро. В итоге этого не случилось, Манолас передумал и остался в «Роме».

В следующем сезоне случился сенсационный путь «Ромы» до полуфинала ЛЧ. А Манолас тогда забил победный гол в легендарном камбэке с «Барселоной». Не зря остался.

Что с русскими? Смолов отказался ради «Спартака», Павлюченко не захотел покидать «Тоттенхэм»и расстраивать красно-белых болельщиков

• «Зенит» в 2010-м хотел подписать нападающего «Тоттенхэма» Романа Павлюченко, но тот отказался. Потому что не хотел предавать «Спартак»:

«Могу успокоить всех сразу или, может быть, кого-то расстроить, но дорога в санкт-петербургский клуб для меня закрыта. Причем это мое личное решение. Объяснение очень простое: я никогда не смогу стать там своим, поскольку раньше достаточно долго играл за московский «Спартак». Нельзя наплевательски относиться к чувствам болельщиков, которые тебя любили и поддерживали. В зенитовской футболке представить себя просто не могу».

• Похожая история с Зобниным, Джикией и Селиховым: им прилетали предложения из Санкт-Петербурга, когда истекали контракты со «Спартаком». Но никто не уехал.

• В 2012-м «Зенит» интересовался молодым Денисом Черышевым и предлагал зарплату в 2,5 млн евро за год. Но Денис хотел пробиваться в первую команду «Реала», поэтому не принял предложение.

• В том же году в Санкт-Петербурге хотели подписать Дениса Глушакова. Но он отказался, потому что хотел помочь «Локо» в еврокубках: «Предложение действительно было. Но решил отказаться. Не обошлось и без Жозе Коусейру (главный тренер «Локомотива» в сезоне-2011/12 – Sports.ru), который попросил меня остаться. «Локомотиву» предстояли ответственные встречи в Лиге Европы».

• В 2017-м предлагали контракт Федору Смолову. Была информация, что Смолов отказался и попросил Галицкого отпустить его в «Спартак». Но трансфер не состоялся. Нападающий остался в Краснодаре, а через год уехал в «Локомотив».

• Нападающий «Тосно» Евгений Марков настрелял 8 голов за первую часть сезона-2017/18 и заинтересовал «Зенит». Но выбрал «Динамо», потому что не хотел сидеть в запасе: «А зачем мне сейчас идти в «Зенит»? Там есть нападающие. Их много, и они квалифицированные. И я не вижу смысла переходить туда и сидеть на скамейке. У меня хватает примеров игроков, которые переходили в «Зенит» и фактически переставали там выходить на поле».

• Писарский (Сычевой) в прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром лиги после первого круга, «Зенит» хотел его подписать. Но нападающий отказался и поехал в скромные «Крылья», потому что так «сердце подсказывало, тянуло в «Крылья».

• «Зенит» давно ищет сильного вратаря из России, поэтому год назад предлагали контракт Матвею Сафонову. Но тот отказался даже обсуждать возможный трансфер.

Бразильцы тоже отказывались! Двое уже закончили, Кунья сейчас забивает в АПЛ, а Майя не захотел играть в снегу

Да, «Зенит» скупил еще не всех бразильцев, хотя из них уже можно набрать состав.

• В 2010-м «Зенит» интересовался нападающим «Флуминенсе» Фредом. Но тот отказался, потому что ждал более заманчивого предложения от топ-клубов. В итоге бразилец всю оставшуюся карьеру провел на родине, а в прошлом году закончил.

• В 2014-м защитник «Крузейро» и сборной Бразилии Деде отказался от предложения «Зенита» – не хотел переезжать в Россию. Сейчас ему 35, и он тоже закончил.

• Полузащитник «Сантоса» Тиаго Майя в 2017-м отказался ехать в Санкт-Петербург и гениально объяснил решение: «У меня было предложение из России, оно оказалось заманчивым, но я не хотел играть в снегу. Каждый бразилец мечтает попасть в национальную сборную и в одну из лучших команд Европы. Мое время еще придет». Бразилец поиграл в Европе – 62 матча в Лиге 1 за «Лилль».

• В том же году «Зенит» предлагал 18 млн евро за защитника «Сан-Паулу» Родриго Кайо и получил отказ. Правда, спустя несколько недель бразилец согласился, но в Санкт-Петербурге уже отозвали предложение.

• Два года назад хотели подписать нападающего «Герты» Кунью, у которого были предложения от топ-клубов Европы. Он отказался и перешел в «Атлетико». А сейчас забивает в АПЛ за «Вулверхэмптон».

Ждем еще кого-то в этой компании?

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид Ettore Griffoni; Atsushi Tokumaru, Meng Yongmin/Global Look Press