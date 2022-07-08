Трушечкин ворвался в топ-3, а Шнякин обогнал Уткина. Обновленный рейтинг комментаторов плей-офф ЧМ

Итоги Катара-2022.

До плей-офф ЧМ-2022 мы выкладывали большой список комментаторов ЧМ с 1998 года (если пропустили, то вот). Пора обновить статистику.

Но сначала вспомним, кто комментировал в плей-офф до турнира в Катаре.

Первое важное уточнение: в зачет попадали только те, кто комментировали матчи в прямом эфире на федеральном канале. Условные комментаторы «Матч ТВ» и других площадок, чьи репортажи звучали в записи, в рейтинг не попали.

Второе важное уточнение: на некоторых матчах работали приглашенные эксперты (Писарев, Ярцев, Бородюк, Талалаев), их мы тоже не включили в рейтинг. При этом в списке есть Александр Бубнов, Евгений Савин и Дмитрий Градиленко – да, не профильные комментаторы, но точно состоявшиеся медиаперсоны.

Если коротко: Гусев и Стогниенко в космосе, легендарный Владимир Маслаченко замыкал топ-10, у Савина столько же матчей, сколько у Генича. А у Шнякина не было вообще ни одного.

Обновляем! Шнякин и Трушечкин – хедлайнеры Катара-2022

Кто комментировал плей-офф чемпионата мира в Катаре?

• В Катар поехали Роман Трушечкин и Дмитрий Шнякин, поэтому они забрали самое главное. 10 из 15 матчей на двоих!

• Станислав Минин, Александр Неценко, Михаил Моссаковский, Константин Генич и Роман Нагучев прокомментировали по одному матчу плей-офф.

• Не забываем про Тимура Журавеля! Он не только выполнил нереальный челлендж и посетил 64 матча ЧМ, но и успел прокомментировать игру за 3-е место (только в рейтинге матчи за 3-е место мы не учитываем).

Список комментаторов матчей плей-офф значительно посвежел.

• Только три человека в топ-10, кто отработал лишь один чемпионат мира. Шнякин присоединился к солидной компании Уткина и Бубнова.

• Три новые фамилии! Помимо Шнякина, свои первые матчи плей-офф прокомментировали Михаил Моссаковский и Станислав Минин.

• Роман Нагучев вышел из компании звездных комментаторов, у которых всего один матч плей-офф. Сравнялся с Занозиным и Шмурновым.

• Из действующих комментаторов «Матч ТВ» только Черданцев не получил ни одного назначения на ЧМ-2022 (Меламед был на групповом этапе, но не добрался до плей-офф).

И самое интересное – обновленный рейтинг!

• Стогниенко и Гусев все еще лучшие. Но Трушечкин ворвался в топ-3 – есть все шансы обогнать легенд.

• Самый сумасшедший прыжок – у Шнякина: за один чемпионат мира взлетел на пятое место рейтинга.

• Генич максимально близко подобрался к Маслаченко. Но нужен еще один матч плей-офф.

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Кто был лучшим комментатором ЧМ в Катаре? Кто совсем не понравился? Делитесь в комментариях.

Фото: instagram.com