Какие комментаторы работали в плей-офф ЧМ? Гусев и Стогниенко недосягаемы, Бубнов в топе, у Черданцева один матч

У Савина столько же матчей, сколько у Генича.

Вы точно помните всех финалистов ЧМ с 1998 года, а кто комментировал эти финалы? А полуфиналы? Кого назначали на плей-офф чаще остальных? Мы посчитали всех комментаторов, которые работали в прямом эфире федеральных каналов – начиная с ЧМ-1998.

Первое важное уточнение: в зачет попадали только те, кто комментировали матчи в прямом эфире на федеральном канале. Условные комментаторы «Матч ТВ» и других площадок, чьи репортажи звучали в записи, в рейтинг не попали.

Второе важное уточнение: на некоторых матчах работали приглашенные эксперты (Писарев, Ярцев, Бородюк, Талалаев), их мы тоже не включили в рейтинг. При этом в списке есть Александр Бубнов, Евгений Савин и Дмитрий Градиленко – да, не профильные комментаторы, но точно состоявшиеся медиаперсоны.

Поехали!

Для начала залипательный список из всех, кто вообще комментировал плей-офф с ЧМ-1998 до ЧМ-2018. Гусев и Стогниенко ожидаемо впереди, а у некоторых звезд прям внезапные цифры. У Черданцева и Розанова по одной игре, Казанский и вовсе не комментировал плей-офф ЧМ.

• У ближайшего преследователя Гусева и Стогниенко в два раза меньше матчей.

• Легендарный Владимир Маслаченко тоже в топе! В 2006-м он прокомментировал четвертьфинал ЧМ – и попал на чемпионов мира итальянцев (они обыграли сборную Украины – 3:0).

• Больше всех игр в плей-офф на одном чемпионате мира у Василия Уткина. В 2006-м его пригласили в ВГТРК, где он отработал почти треть всех матчей плей-офф.

• «Матч ТВ» в 2018-м эксклюзивно показал только 4 матча плей-офф. Поэтому почти все комментаторы «Матча» в самом низу.

Так, а что с конкретными стадиями?

• Стогниенко и Гусев – как обычно на троне.

• Неожиданно в топ-3 заходит Андрей Голованов. Комментатор «Первого» почти все матчи плей-офф работал именно на 1/8 финала. Но в 1998-м назначался и на четвертьфинал Германия – Хорватия.

• Дмитрий Градиленко в 2006-м помогал Владимиру Стогниенко на первом ЧМ, а в 2010-м поработал пару матчей с ним как эксперт. Кстати, сейчас он вообще тренирует «Козлов» в Медиалиге!

• Стогниенко и Гусев – снова впереди.

• В этот раз среди лучших – Геннадий Орлов. Все три матча 1/4 он прокомментировал на разных чемпионатах мира – в 1998-м, 2002-м и 2010-м.

• Олег Жолобов часто комментировал хоккей (работал на финалах Кубка Стэнли и вел программу «Большой хоккей»), но еще захватил 5 матчей плей-офф на чемпионатах мира и может похвастаться двумя четвертьфиналами.

• Про Гусева и Стогниенко вы уже все поняли.

• Григорий Твалтвадзе и Александр Бубнов – самая яркий комментаторский дуэт. В 2002-м на канале «РТР» они вместе прошли весь путь плей-офф и отработали финал.

К звездной компании присоединился Игорь Фесуненко – в 1998-м его пригласили на финал ЧМ, который он прокомментировал в паре с Виктором Гусевым. Это был его последний чемпионат мира в качестве комментатора.

Некоторых звездных комментаторов почти не слышали в плей-офф чемпионатов мира. Кто же они?

Все они работали на матчах ЧМ-2018. С тех пор многое изменилось: Юрия Розанова, к сожалению, с нами больше нет, Нобель ушел с «Матча» и занимается ютубом и «Коммент.Шоу», а Кирилл Дементьев начал новую жизнь в Грузии – создал русскоязычную редакцию международного холдинга Setanta Sports.

Еще мы сделали рейтинг комментаторов на основе их матчей в плей-офф. Формула проста: чем важнее матч, тем больше очков. За матч 1/8 финала начисляли 1 балл, за 1/4 – 2, за полуфинал – 3, за финал – 5 баллов. Делимся итогами!

• Гусев и Стогниенко – снова в другой вселенной.

• В топ-6 есть Константин Выборнов – комментатор «Первого» работал на трех чемпионатах мира и даже комментировал полуфинал ЧМ-2006.

• Топ-15 неожиданно закрывает Евгений Савин. В 2018-м его пригласили на «Первый канал» в качестве эксперта, он отработал 3 матча; может похвастаться легендарным четвертьфиналом Хорватия – Россия.

Что там с комментаторами «Матча»? У кого есть шансы подняться в рейтинге?

• Лучшие шансы на попадание в топ-5 у Романа Трушечкина. Он единственный из этого списка поехал в Катар и точно прокомментирует финал ЧМ-2022 в паре с Дмитрием Шнякиным. Шнякин тоже, очевидно, плотно ворвется в рейтинг!

• Георгий Черданцев пока не получает назначения на матчи ЧМ-2022 и работает в предматчевых студиях.

• Кто точно не изменит статистику, так это Тимур Журавель! Он выполняет нереальный ЧЕЕЕЛЛЛЕЕЕНДЖ – должен посетить все 64 матча чемпионата мира (и пока справляется). И всерьез рассчитывает на попадание в Книгу рекордов Гиннесса!

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Делитесь впечатлениями. Кто больше всех удивил в этих списках и рейтингах?