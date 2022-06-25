Колхоз обыграли
Блог

Какие комментаторы работали в плей-офф ЧМ? Гусев и Стогниенко недосягаемы, Бубнов в топе, у Черданцева один матч

Дмитрий Градиленко
Владимир Маслаченко Владимир Маслаченко
Василий Уткин Василий Уткин
Александр Бубнов Александр Бубнов
Геннадий Орлов Геннадий Орлов
Константин Выборнов Константин Выборнов
Роман Нагучев Роман Нагучев
Владимир Стогниенко Владимир Стогниенко
Константин Генич Константин Генич
Виктор Гусев Виктор Гусев
Евгений Савин Евгений Савин
Дмитрий Шнякин Дмитрий Шнякин
Денис Казанский Денис Казанский
Роман Трушечкин Роман Трушечкин
ЧМ-2022 ЧМ-2022
Футбол Футбол

У Савина столько же матчей, сколько у Генича.

Вы точно помните всех финалистов ЧМ с 1998 года, а кто комментировал эти финалы? А полуфиналы? Кого назначали на плей-офф чаще остальных? Мы посчитали всех комментаторов, которые работали в прямом эфире федеральных каналов – начиная с ЧМ-1998.

Первое важное уточнение: в зачет попадали только те, кто комментировали матчи в прямом эфире на федеральном канале. Условные комментаторы «Матч ТВ» и других площадок, чьи репортажи звучали в записи, в рейтинг не попали.

Второе важное уточнение: на некоторых матчах работали приглашенные эксперты (Писарев, Ярцев, Бородюк, Талалаев), их мы тоже не включили в рейтинг. При этом в списке есть Александр Бубнов, Евгений Савин и Дмитрий Градиленко – да, не профильные комментаторы, но точно состоявшиеся медиаперсоны.

Поехали!

Для начала залипательный список из всех, кто вообще комментировал плей-офф с ЧМ-1998 до ЧМ-2018. Гусев и Стогниенко ожидаемо впереди, а у некоторых звезд прям внезапные цифры. У Черданцева и Розанова по одной игре, Казанский и вовсе не комментировал плей-офф ЧМ.

• У ближайшего преследователя Гусева и Стогниенко в два раза меньше матчей.

• Легендарный Владимир Маслаченко тоже в топе! В 2006-м он прокомментировал четвертьфинал ЧМ – и попал на чемпионов мира итальянцев (они обыграли сборную Украины – 3:0).

• Больше всех игр в плей-офф на одном чемпионате мира у Василия Уткина. В 2006-м его пригласили в ВГТРК, где он отработал почти треть всех матчей плей-офф.

• «Матч ТВ» в 2018-м эксклюзивно показал только 4 матча плей-офф. Поэтому почти все комментаторы «Матча» в самом низу.

Так, а что с конкретными стадиями?

• Стогниенко и Гусев – как обычно на троне.

• Неожиданно в топ-3 заходит Андрей Голованов. Комментатор «Первого» почти все матчи плей-офф работал именно на 1/8 финала. Но в 1998-м назначался и на четвертьфинал Германия – Хорватия.

• Дмитрий Градиленко в 2006-м помогал Владимиру Стогниенко на первом ЧМ, а в 2010-м поработал пару матчей с ним как эксперт. Кстати, сейчас он вообще тренирует «Козлов» в Медиалиге!

• Стогниенко и Гусев – снова впереди.

• В этот раз среди лучших – Геннадий Орлов. Все три матча 1/4 он прокомментировал на разных чемпионатах мира – в 1998-м, 2002-м и 2010-м.

• Олег Жолобов часто комментировал хоккей (работал на финалах Кубка Стэнли и вел программу «Большой хоккей»), но еще захватил 5 матчей плей-офф на чемпионатах мира и может похвастаться двумя четвертьфиналами.

• Про Гусева и Стогниенко вы уже все поняли.

• Григорий Твалтвадзе и Александр Бубнов – самая яркий комментаторский дуэт. В 2002-м на канале «РТР» они вместе прошли весь путь плей-офф и отработали финал.

К звездной компании присоединился Игорь Фесуненко – в 1998-м его пригласили на финал ЧМ, который он прокомментировал в паре с Виктором Гусевым. Это был его последний чемпионат мира в качестве комментатора.

Некоторых звездных комментаторов почти не слышали в плей-офф чемпионатов мира. Кто же они?

Все они работали на матчах ЧМ-2018. С тех пор многое изменилось: Юрия Розанова, к сожалению, с нами больше нет, Нобель ушел с «Матча» и занимается ютубом и «Коммент.Шоу», а Кирилл Дементьев начал новую жизнь в Грузии – создал русскоязычную редакцию международного холдинга Setanta Sports.

Еще мы сделали рейтинг комментаторов на основе их матчей в плей-офф. Формула проста: чем важнее матч, тем больше очков. За матч 1/8 финала начисляли 1 балл, за 1/4 – 2, за полуфинал – 3, за финал – 5 баллов. Делимся итогами!

• Гусев и Стогниенко – снова в другой вселенной.

• В топ-6 есть Константин Выборнов – комментатор «Первого» работал на трех чемпионатах мира и даже комментировал полуфинал ЧМ-2006.

• Топ-15 неожиданно закрывает Евгений Савин. В 2018-м его пригласили на «Первый канал» в качестве эксперта, он отработал 3 матча; может похвастаться легендарным четвертьфиналом Хорватия – Россия.

Что там с комментаторами «Матча»? У кого есть шансы подняться в рейтинге?

• Лучшие шансы на попадание в топ-5 у Романа Трушечкина. Он единственный из этого списка поехал в Катар и точно прокомментирует финал ЧМ-2022 в паре с Дмитрием Шнякиным. Шнякин тоже, очевидно, плотно ворвется в рейтинг!

• Георгий Черданцев пока не получает назначения на матчи ЧМ-2022 и работает в предматчевых студиях.

• Кто точно не изменит статистику, так это Тимур Журавель! Он выполняет нереальный ЧЕЕЕЛЛЛЕЕЕНДЖ – должен посетить все 64 матча чемпионата мира (и пока справляется). И всерьез рассчитывает на попадание в Книгу рекордов Гиннесса!

* * *

Делитесь впечатлениями. Кто больше всех удивил в этих списках и рейтингах?

Тимур Журавель хочет посетить все 64 матча ЧМ-2022 и попасть в книгу Гиннесса. Как у него это получится?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные