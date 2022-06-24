Медиалига гремит везде. С блогерами играют Глушаков и Тарасов, есть ВАР и микрофоны на судьях, на поле искры и трэшток

Проникаемся вместе.

Блогерский футбол больше не крутится вокруг одного «Амкала» – в этом году он вообще вышел на новый уровень. 10 команд со звездами ютуба и тиктока усилились хорошими футболистами (от крепких любителей до игроков с опытом РПЛ) и образовали Медийную футбольную лигу. У турнира сразу же появился богатый спонсор, а матчами заинтересовались сотни тысяч человек.

Помимо медиазвезд, в МФЛ участвуют много знакомых героев: Денис Глушаков, братья Гатаговы, Сергей Давыдов, Александр Филимонов, Андрей Ещенко, Дмитрий Тарасов, Георгий Тигиев, актер и квнщик Дмитрий Кожома, комментаторы «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин и Карен Адамян.

Главные особенности турнира – шикарные трансляции с множеством камер, непривычная открытость команд и судей и, конечно же, непрекращающийся поток эмоций.

Вот несколько хайлатов из МФЛ:

1. Вратарь на 96-й минуте забивает со штрафного и спасает ничью. Драма еще в том, что это полевой, вставший в ворота из-за отсутствия кипера.

2. Легендарная установка Александра Владимировича Филимонова – он играющий тренер «Ромы».

3. «На Спорте» в последнем туре вырывает победу у Starmix на 102-й минуте (судья добавил 15!). Этот матч ничего не решал для «На Спорте», зато отправил домой Starmix, которому хватало ничьи. На трибунах радуются игроки «Ромы» – благодаря голу они запрыгнули в плей-офф в последний момент!

«Миссия лиги – показать, что русский футбик вечно хмурых щей может быть драйвовым, сумасшедшим и по-хорошему идиотским, – говорит Sports.ru комментатор лиги Дмитрий Шнякин. – Что он может быть близким и новому поколению, которое сменяет бывалых болел с семками .

Ну а если о рациональном, то генеральная идея – оседлать тему медийного футбола, потому как у нее могучий потенциал, но хаотичная структура. Сделать это понятным продуктом. Есть множество персонажей, команд, сильных фигур, вокруг которых могут вырасти проекты.

Так почему бы их не объединить? Почему бы не сделать то, что будет зрителю удобным и притягательным? Да тут ничего нового: любая спортивная лига по примерно таким принципам и строилась».

« Медийный футбол очень похож на тот футбол, который был во дворе, на тот футбол, который все привыкли видеть в детстве , – говорит нам президент лиги Николай Осипов. – И отсылки к детству, воспоминания о школьной и университетской жизни всегда теплее для каждого человека . Происходящее в медийном футболе – это как раз что-то всеми нами любимое, но в силу возраста забытое. И все флэшбэки из прошлого еще сильнее привлекают к этой истории».

Sports.ru подробно рассказывает о том, почему стоит заглянуть в медийный футбол.

В лиге есть ВАР и микрофоны на судьях. Плей-офф играют на стадионах ЧМ, а после матча бьют буллиты

ВАР – одна из главных фишек МФЛ. Комментатор ведет трансляцию рядом с бровкой, поэтому во время спорных эпизодов он может позвать арбитра к монитору. Спорных моментов очень много, поэтому к основному времени часто добавляют 8-10 минут. Один раз за матч команда может попросить рефери посмотреть повтор любого момента.

На судьях висят микрофоны, во время трансляции можно услышать общение арбитров с футболистами. В лиге уверены, что такая открытость делает работу судей понятнее. Судья МФЛ Дмитрий Жилинский признался, что сначала было непривычно бегать с микрофоном:

«Первую игру было не очень комфортно судить, специально какие-то фразы не употреблял и понял, что коммуникации с футболистами пострадали. На второй игре уже решил быть собой на сто процентов, поэтому удалось наладить контакт с игроками. Микрофон убирает лишние вопросы, работа арбитров становится понятнее».

Прямые трансляции – украшение лиги. Матчи снимают на 13 камер, повторы голов можно увидеть с самых неожиданных точек. Центральные матчи смотрят по 60-70 тысяч человек в прямом эфире. Рекорд МФЛ – 78 тысяч зрителей в онлайне (матч 2DROTS и «На Спорте»). Стоимость проведения одной игры вместе с организацией трансляции – около 500 тысяч рублей.

«ФНЛ не показывают на таком уровне, что есть у Медиалиги, – говорит Шнякин. – Мне уже несколько людей из индустрии писали: «Это как, ###, так?! У вас там ВАР даже». Съемку производят ребята, имеющие мощнейший опыт работы на профспорте. Это в том числе ребята, которые снимают для «Матч ТВ»: РПЛ, КХЛ, Лига чемпионов, Единая лига ВТБ и так далее. Вот кто-то думает, что зарубежные лиги снимают боги, но классные операторы, режиссеры, режиссеры повторов есть и у нас. Реально элита. Например, на трансляциях Медиалиги задействованы ребята, которые должны были работать на питерском финале Лиги чемпионов, если б он состоялся . Представляете уровень? Все бывалые парни. Все на опыте».

После матчей выходят горячие пресс-конференции, где игроки решают конфликты, возникшие на поле. Также во время конференций обсуждают следующий тур, подогревая интерес к матчу. К примеру, на одной пресс-конференции создатели команд Reality и Броук Бойз поспорили перед матчем на часы за 3,5 млн рублей. После игры победитель сказал, что выигрыш разыграет между подписчиками.

Дмитрий Шнякин – с подробностями того, что чаще всего происходит на конференциях:

«Конечно, во время прессух стараемся подсветить конфликтные или острые темы. Стараемся быть анти-РПЛ в этом плане, не сглаживаем формулировки, остерегаемся официоза. Но в конференциях не только конфликты. Есть ржачные, шуточные пикировки.

Еще есть интересные человеческие истории: ну, например, пацан из казахской команды SD Family играл в футбол в деревне, никогда не был профиком, не был крутым блогером или артистом, но прошел отбор конкурса, получил место в самой популярной медийной команде страны (они собирают больше 10 000 зрителей на матчах в Астане).

Жизненные истории, споры на разные суммы и желания, разговоры с легендами типа Филимонова, судейские моменты… Да много чего бывает на конференциях, хотя конфликты – да, они основа. Но я все же пытаюсь модерировать так, чтоб людей не заливало негативом или руганью. Такая эмоция быстро надоест».

10 команд играют по кругу каждая с каждой. После группового этапа последние две команды вылетают из турнира, остальные выходят в плей-офф. В плей-офф нет дополнительного времени, сразу начинается либо серия пенальти, либо серия буллитов. Бьющий перед ударом бросает монетку: либо пенальти, либо буллиты. По словам Николая Осипова, полуфиналы пройдут в Саранске или Нижнем Новгороде на стадионе ЧМ, а финал будет на «ВТБ Арене». Победитель получит 5 миллионов рублей.

В команде «На Спорте» капитанит Александр T-killah, популярный продюсер и рэпер (3,5 млн подписчиков в инстаграме). В «Яндекс.Музыке» у него 1,02 млн слушателей за май; для сравнения – у Оксимирона 1,16 млн. Правда, лайков за май у Оксимирона в 109 раз больше.

«Очень классный продакшн, трансляции, пресс-конференции – уже есть целая экосистема, построенная вокруг Медиалиги, – говорит Sports.ru T-killah. – Интересная движуха лично для меня, а для команды это настоящий футбольный праздник – играть каждую неделю с серьезным соперником».

«Кайфую с трансляций, очень хорошая организация эфиров, прямо смотришь и наслаждаешься, – говорит Sports.ru защитник команды 2DROTS Богдан Тимошенко (127 тысяч подписчиков в инстаграме). – В отличие от ТВ, у нас на турнире нет каких-то правил общения и рамок, в любой момент кого-то может снять камера, и он выдаст что-то смешное. Или, к примеру, любой игрок с бровки может подсесть к комментатору во время трансляции и пообщаться. На ТВ такое не увидишь».

Здесь играют Глушаков, Тигиев и Тарасов. А Соболев и Кокорин хотят заявить свои команды в следующем сезоне

Медийную лигу отличает достаточно высокий уровень. За команды играют выпускники футбольных академий, серьезные парни из КФК и высших дивизионов ЛФЛ, бывшие и даже действующие игроки РПЛ. Например, Денис Глушаков. Недавно он дебютировал за команду Reality и отдал голевую на победный гол. О дебюте в МФЛ он рассказал в эфире «Матч ТВ»:

«Прежде всего надо любить футбол. Все же играют – кто-то на коробках, кто-то во дворе. Только зачем терять время там, когда можно поиграть здесь с популярными ребятами и теми, кто закончил карьеру? Тут же можно почувствовать, пощупать игроков из Премьер-лиги. Я думаю, что это нормальное явление в российском футболе, оно будет только расти».

«Вот верите или нет, но им охренительно интересно! – говорит Шнякин. – Мне писали некоторые ребята из низших лиг: «Че там, запрыгнуть к вам можно?» Они видят, слышат, увлекаются. Но вообще ситуаций, при которых профики залетают в Медалигу, бывает несколько. Первое: им скучно без футбола, хотят поддержать форму, хотят кайфовать, быть частью команды. Примеры: Дьяков, Ещенко. Второе: по знакомствам, по дружбе, по просьбе. Пример: Самедов, Баженов в нашей команде «Матч ТВ». Кому-то платят, кому-то интересно порубиться вместе с друзьями или против тех, с кем рубились в РПЛ. Такие случаи допмотивации уже были».

Еще одно большое событие – трансфер в «Броук Бойз» Георгия Тигиева, который набрал популярность в медийном футболе, сам об этом не зная.

«Ему звонил Ваня Карпов, – говорит Sports.ru журналист и блогер Дмитрий Егоров, создавший команду «Броук Бойз». – На звонок Вани Тига ответил очень жестко, что-то типа «Вы чего, уроды, списываете меня?» Он думал, что это вообще ЛФЛ, где играют 8 на 8, где нет никаких болельщиков. Но, к счастью, Дьяков его уговорил. А в первый день, когда Тигиев приехал, увидел биток болельщиков и Тарасова на поле, он офигел».

В «Броук Бойз» достаточно опытных поигравших футболистов – там еще играет Виталий Дьяков и Сергей Давыдов, а Антон Соснин – играющий тренер. А за «На Спорте» бегает Дмитрий Тарасов. Александр T-killah рассказал, как его удалось привлечь в команду:

«Дима мой друг, больше десяти лет общаемся. Он заметил, что год назад в моей жизни стало много футбола. Стал следить за «На Спорте», приходить на тренировки, игры. Дима начал потихоньку втягиваться и увидел, что у нас не любительский подход, а профессиональный: тренерский штаб, постоянные тренировки, в команде есть профики, люди, которые всю жизнь занимаются футболом. Думаю, его привлек футбольный интерес и то, что весь этот движ только набирает обороты».

А Джикии и Соболеву настолько понравилась атмосфера медийного футбола, что они решили создать свою команду. В следующем сезоне она тоже заявится в Медиалигу. Название уже придумали – «Бей Беги». А по информации телеграм-канала «Некласико», команду планирует создать и Александр Кокорин, чтобы заявить ее в следующем сезоне.

«Да, осталось решить пару организационных моментов, и залетаем, – рассказал Джикия. – Мы будем в следующем сезоне МФЛ, у нас еще проходит отбор. Любой желающий может найти наши контакты и попробовать свои силы в команде. Конкуренция в лиге серьезная, поэтому мы здесь».

Тема профессионалов уже долго обсуждается в медийном футболе. Из-за того, что многим командам важен результат, они начинают заявлять просто сильных футболистов из ЛФЛ, которых никто не знает в медиапространстве.

«Хочу отметить и проблемы Медиалиги, – говорит Шнякин. – На каждой прессухе говорю про гонку вооружений – она неизбежна. Я такое видел и за долгие годы в ЛФЛ или на примере тех же турниров МКС (первый большой турнир блогерских команд – Sports.ru). Одни хотят побеждать чаще, другие хотят звезд, третьи любят сорить деньгами – понесла-а-ась. Начинается набор сильных профиков. Создаются бюджеты. Появляются зарплаты, в том числе гигантские для такого уровня. Одну из нынешних звезд лиги Алекса Стиля хочет переманить будущий новичок турнира, причем на зп в 250 тысяч рублей! Эта гонка вооружений приведет к тому, что лига превратится в ФНЛ-2. Есть еще забавный эффект. Чем важнее в турнирном плане матч, тем сильнее нервничают участники, тем больше они напоминают профиков из росфутбола. Закрываются, переживают, забывают о том, что лига медийная».

«На мой взгляд, такие профики как Глушаков, Соснин, Давыдов, Тарасов, у которых есть футбольное прошлое, – это украшение турнира, – говорит Богдан из 2DROTS. – А люди, которые приезжают из ЛФЛ, не вносят никакого интереса. Конечно, в будущем они могут перерасти в каких-то медиа персонажей, но большинство этим не занимается. Они просто приезжают за премиальные, играют и уезжают».

Медиалига – это еще и крутейшие перфомансы. Например, к дебюту Глушакова команда Reality вышла на поле в банных шапочках и с вениками в руках.

Причем Reality не в первый раз придумывают оригинальное: до этого они выходили в костюмах заключенных, еще раньше – в костюмах главных героев сериала «Бумажный дом».

На матч с 2DROTS команда приехала в официальных смокингах – это отсылка к популярному сериалу «Острые козырьки». Классно же?

А на 6-й минуте матча между «Броук Бойз» и 2DROTS арбитр побежал смотреть ВАР, казалось бы, на предмет красной карточки. Только в этот момент игроки обеих команд выстроились в коридор в центре поля, чтобы игрок «Броук Бойз» Александр Тутов сделал предложение своей девушке. Ответ был очевиден!

Команда «Матч ТВ» заняла последнее место в регулярном чемпионате, не показала выдающийся футбол, но запомнилась приездом на матч со Starmix. Ребята прибыли на ретро-автобусе и стильно оделись: мокасины и ретро-костюмы в стиле 90-х.

Что дальше? Минимум одна девочка в составе, плей-офф на юге России, заявится команда Хабиба

«У меня лично есть цель раскачать медийный футбол до больших цифр, – рассказал Sports.ru Александр T-killah. – Мне хочется больше ста тысяч зрителей в онлайне, хочется, чтобы больше людей приходило на матчи, хочется сравняться по интересу с матчами РПЛ . Мне кажется, мы должны на своем примере показать, как должен выглядеть профессиональный футбол. Хочется, чтобы были конференции, чтобы клубы отпускали своих игроков, чтобы тренеры больше высказывались, потому что это добавляет живости и смака. А РПЛ пока слишком закрыта. Вот мы на своем примере будем показывать, как можно раскачать футбол в нашей стране».

Следующий сезон Медиалиги начнется в сентябре. Что там будет? Отвечает президент Николай Осипов:

«Будет уклон на медийность, будем ужесточать лимит на профиков. Точно будет больше команд. Команда Соболева с Джикией точно появится в следующем сезоне. Процентов на 80 уверен, что и команда Хабиба будет . Но команда Хабиба пока имеет одну сложность – это соответствие с регламентом. Все-таки у нас строгий лимит на профессионалов, а у Хабиба, насколько я знаю, пока намного больше профессиональных игроков. Скорее всего будет и медийный «Рубин», будем обсуждать с ними. Мы всегда готовы их взять, но главное, чтобы они были в состоянии покрывать огромные расстояния из Казани в Москву и обратно.

Девочка в составе тоже, по моему мнению, точно должна быть. Думаю, это добавит дополнительную аудиторию к лиге. И никто не говорит о том, что это должна быть играющая девочка. Еще будет выездная серия плей-офф: мы уедем на юг, это будут Сочи или Краснодар. А финал проведем, соответственно, на «Фиште» или на стадионе «Краснодара».

Дмитрий Шнякин – о том, что привлекает в медийном футболе.

«Подавляющее большинство болельщиков не разбираются скрупулезно в Xg, в тактиках, в редких деталях футбольной техники. При этом они одновременно пожиратели энергии и те, кто лишнюю энергию хочет разбросать. Медиалига дает им это, да к тому же сокращает дистанцию между зрителем и футболистом/тренером/президентом. Когда условный фан «Броук Бойз» видит юморного и немного развязного мужика Давыдова, который обещает всем сесть на лицо, то такой персонаж близок ему своей искренностью. Хочется болеть за такого мужика, а не за молодого из РПЛ, который мычит в микрофон.

Медиалига прет, экспериментирует и показывает курс. Все в восторге от того, что на судьях микрофоны, которые отправляют переговоры в эфир. Вот это шоу! Те же микрофоны на тренерах, пусть они и извергают ругань. Самопальный ВАР, но он уже меняет истории матчей. В следующем сезоне есть планы сыграть на опережение мирового футбола – ввести чистое время, другие важные изменения. В общем, будет огонь».

Фото: Winline Media Football League; Instagram/shhhnyak