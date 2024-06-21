Лунин начнет второй матч на Евро на скамейке запасных

Андрей Лунин был отправлен на скамейку запасных после своего выступления в первой игре Украины на Евро против Румынии.

Украина готовится начать второй матч на Евро-2024 против Словакии, и место в воротах займет голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин.

Что произошло в той первой игре? Украина потерпела сокрушительное поражение со счетом 3:0, и в двух голах был виноват Лунин.

Такова судьба вратарей. Кепа допустил две ошибки во время матча за «Реал» в Суперкубке Испании в январе, и Лунин заменил его в качестве основного игрока.