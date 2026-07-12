Мяч задел ТВ-кабель над полем и изменил траекторию перед 1-м голом Англии в матче с Норвегией в 1/4 финала ЧМ. Тюрпен не остановил игру – а должен быть спорный мяч

Сборные Англии и Норвегии встречаются в матче 1/4 финала ЧМ-2026 (2:1, первый дополнительный тайм).
В компенсированное к первому тайму время полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счет в матче. Перед этим во время удара от ворот голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд попал в телевизионный кабель, подвешенный над полем. Мяч изменил траекторию и приземлился в ноги Эллиоту Андерсону, который и начал голевую атаку Англии.
Главный судья матча Клеман Тюрпен не стал останавливать встречу и засчитал взятие ворот, несмотря на протесты игроков сборной Норвегии, включая Эрлинга Холанда и самого Нюланда.
Как сообщил бывший арбитр Марк Клаттенбург в эфире Fox Sports, любое касание мяча телевизионного кабеля должно приводить к остановке игры и назначению спорного мяча.
«Если мяч касается любого постороннего объекта, судья обязан дать свисток и назначить спорный мяч», – сказал Клаттенбург.
Комментарии
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Или вы на полном серьезе думаете, что Нюланд специально выбивал мяч именно в кабель ?)
Теперь по датчикам нельзя определить было ли касание кабеля?)
Смотрим дальше)
https://www.reddit.com/r/sports/comments/1utxq5l/englands_goal_against_norway_was_a_result_of_the/
Англия-Аргентина если в полуфинале, то в Англии раздуют сами себе дикий нервяк из-за афиши и поэтому снова проиграют) Весь матч будут показывать не игру, а Бэкхема с Симеоне на трибуне)
Поэтому тут нужно было чтоб вышла Англия)