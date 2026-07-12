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  4. Мяч задел ТВ-кабель над полем и изменил траекторию перед 1-м голом Англии в матче с Норвегией в 1/4 финала ЧМ. Тюрпен не остановил игру – а должен быть спорный мяч

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Мяч задел ТВ-кабель над полем и изменил траекторию перед 1-м голом Англии в матче с Норвегией в 1/4 финала ЧМ. Тюрпен не остановил игру – а должен быть спорный мяч
Мяч задел телевизионный кабель над полем перед голом Англии в матче с Новрегией.

Сборные Англии и Норвегии встречаются в матче 1/4 финала ЧМ-2026 (2:1, первый дополнительный тайм). 

В компенсированное к первому тайму время полузащитник англичан Джуд Беллингем сравнял счет в матче. Перед этим во время удара от ворот голкипер сборной Норвегии Эрьян Нюланд попал в телевизионный кабель, подвешенный над полем. Мяч изменил траекторию и приземлился в ноги Эллиоту Андерсону, который и начал голевую атаку Англии. 

Главный судья матча Клеман Тюрпен не стал останавливать встречу и засчитал взятие ворот, несмотря на протесты игроков сборной Норвегии, включая Эрлинга Холанда и самого Нюланда.

Как сообщил бывший арбитр Марк Клаттенбург в эфире Fox Sports, любое касание мяча телевизионного кабеля должно приводить к остановке игры и назначению спорного мяча. 

«Если мяч касается любого постороннего объекта, судья обязан дать свисток и назначить спорный мяч», – сказал Клаттенбург. 

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ФранцияСборная Франции по футболу
ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: FourFourTwo
logoсудьи
logoМарк Клаттенбург
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoСборная Англии по футболу
Клеман Тюрпен
logoЭрьян Нюланд
правила

Комментарии

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Даже боюсь представить что тут было бы если такой гол засчитали бы в пользу Аргентины )
ОтветКирилл
Даже боюсь представить что тут было бы если такой гол засчитали бы в пользу Аргентины )
Комментарий удален пользователем
ОтветShadyL
Комментарий удален пользователем
При чем тут вообще «в плане логики», когда согласно правилам надо останавливать игру и переигрывать момент ?)

Или вы на полном серьезе думаете, что Нюланд специально выбивал мяч именно в кабель ?)
Говорили же в мяче датчики или они реагируют только на волосы хорватов?
Теперь по датчикам нельзя определить было ли касание кабеля?)
ОтветАлександр Александрович_1117289953
Говорили же в мяче датчики или они реагируют только на волосы хорватов? Теперь по датчикам нельзя определить было ли касание кабеля?)
В твиттере есть видео на канале FIFA Media, колебаний не было
ОтветИлья Ганин
В твиттере есть видео на канале FIFA Media, колебаний не было
Видно было что мяч зацепился за что то и упал вертикально. Но меня ничего не удивляет. Когда надо датчик реагирует на касание кончика волоска хорватского игрока, когда не надо удар о кабель не фиксирует.
Смотрим дальше)
Слишком глубокие знания правил для Тюрпена
Так Англия же ж. Тянут как могут
ОтветCrashtestov
Так Англия же ж. Тянут как могут
Надо уже определиться, кого тащу, аргов или бритов)))
ОтветCrashtestov
Так Англия же ж. Тянут как могут
Перед матчем 1/2 будут бросать монетку, кого в матче судьи будут тянуть
Кабель же в Швейцарии играет. Конечно, нарушение
Это был кабель бога)))
Когда датчик на мяче почувствовал волосок хорвата, но не сработал на кабель.
В матчах сборной Чехии мяч касался Провода и ничего,игру не останавливали.
ОтветRDaniel
Видео https://www.reddit.com/r/sports/comments/1utxq5l/englands_goal_against_norway_was_a_result_of_the/
Офигеть, я думал просто чиркнул как-то. Тут прям пас получился. Это грубейшая ошибка судей вар. Видимо, мало кто заметил, поэтому не аппелировали
ОтветAbdul Aziz
Офигеть, я думал просто чиркнул как-то. Тут прям пас получился. Это грубейшая ошибка судей вар. Видимо, мало кто заметил, поэтому не аппелировали
Да там вся сборная Норвегии говорила... Раз уж ввели ВАР, то надо как в хоккее давать возможность тренерам запрашивать просмотр эпизода. Чтобы не было такого цирка
Это всё, потому что Аргентину тащат к чемпионству)
ОтветNartApsua
Это всё, потому что Аргентину тащат к чемпионству)
Так и есть)
Англия-Аргентина если в полуфинале, то в Англии раздуют сами себе дикий нервяк из-за афиши и поэтому снова проиграют) Весь матч будут показывать не игру, а Бэкхема с Симеоне на трибуне)
Поэтому тут нужно было чтоб вышла Англия)
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