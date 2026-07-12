После ошибки Нюланда Англия забила Норвегии в дополнительное время. Вратарь не зафиксировал мяч после дальнего удара Роджерса – Беллингем добил
Беллингем добил мяч в ворота после ошибки Нюланда.
Ошибка Эрьяна Нюланда привела к голу в ворота Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026.
Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс нанес дальний удар на 93-й минуте, и голкипер норвежской команды, по всей видимости, попытался поймать мяч и прижать к груди, но тот отскочил от 35-летнего футболиста. Джуд Беллингем опередил всех и поразил ворота соперника.
Англия вышла вперед в дополнительное время – 2:1.
Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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