После ошибки Нюланда Англия забила Норвегии в дополнительное время. Вратарь не зафиксировал мяч после дальнего удара Роджерса – Беллингем добил

Беллингем добил мяч в ворота после ошибки Нюланда.

Ошибка Эрьяна Нюланда привела к голу в ворота Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026 .

Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс нанес дальний удар на 93-й минуте, и голкипер норвежской команды, по всей видимости, попытался поймать мяч и прижать к груди, но тот отскочил от 35-летнего футболиста. Джуд Беллингем опередил всех и поразил ворота соперника.

Англия вышла вперед в дополнительное время – 2:1.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

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