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  4. После ошибки Нюланда Англия забила Норвегии в дополнительное время. Вратарь не зафиксировал мяч после дальнего удара Роджерса – Беллингем добил

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После ошибки Нюланда Англия забила Норвегии в дополнительное время. Вратарь не зафиксировал мяч после дальнего удара Роджерса – Беллингем добил
Беллингем добил мяч в ворота после ошибки Нюланда.

Ошибка Эрьяна Нюланда привела к голу в ворота Норвегии в 1/4 финала ЧМ-2026.

Полузащитник сборной Англии Морган Роджерс нанес дальний удар на 93-й минуте, и голкипер норвежской команды, по всей видимости, попытался поймать мяч и прижать к груди, но тот отскочил от 35-летнего футболиста. Джуд Беллингем опередил всех и поразил ворота соперника.

Англия вышла вперед в дополнительное время – 2:1.

Изображения: кадры из трансляции «Матч Премьер»

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ИспанияСборная Испании по футболу
АнглияСборная Англии по футболу
АргентинаСборная Аргентины по футболу
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
logoЭрьян Нюланд
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoДжуд Беллингем
logoСборная Англии по футболу
logoМорган Роджерс

Комментарии

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Так здорово Нюланд сыграл против Бразилии, чтобы сегодня фактически прибить Норвегию в четвертьфинале. Это даже обиднее, чем вчерашний казус Ламменса. Там хотя бы форс мажор был в виде травмы Куртуа.
ОтветAnd Justice for All
Так здорово Нюланд сыграл против Бразилии, чтобы сегодня фактически прибить Норвегию в четвертьфинале. Это даже обиднее, чем вчерашний казус Ламменса. Там хотя бы форс мажор был в виде травмы Куртуа.
Куртуа также коряво отбил, погоду не испортил Ламменс
ОтветAnd Justice for All
Так здорово Нюланд сыграл против Бразилии, чтобы сегодня фактически прибить Норвегию в четвертьфинале. Это даже обиднее, чем вчерашний казус Ламменса. Там хотя бы форс мажор был в виде травмы Куртуа.
первый гол вчера точно такой же был.
По мне Джуд в топ 3 лучших игроки этого Чемпионата Мира. Играет великолепно
ОтветF@n@tik
По мне Джуд в топ 3 лучших игроки этого Чемпионата Мира. Играет великолепно
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ОтветMarcus-light
Комментарий скрыт
Без Кейна уже после Конго бы дома сидели)
Нюланд видать не смотрел вчерашний маич
Слабый вратарь увы не может выдать две игры жизни подряд. Скажите спасибо ему, что в четвертьфинал затащил
ОтветNiekiz
Слабый вратарь увы не может выдать две игры жизни подряд. Скажите спасибо ему, что в четвертьфинал затащил
Абсолютно верно. А то сделали из него, чуть ли не Яшина. Тупо поймал кураж, и вытянул матч с Бразильцами. Хотя эти карнавальшики должны были авоську целую отгружать.
Норги дружно и весело, через Атлантику - рю, рю, рю.
В сторону был хоть отбил. Да уж
очень грубая ошибка вратаря - тем более в матче такого веса.
ОтветSash0k
очень грубая ошибка вратаря - тем более в матче такого веса.
Мяч летит сильно, отбивай в сторону и все. Нет, надо вот этим заниматься, явный косяк.
ОтветSash0k
очень грубая ошибка вратаря - тем более в матче такого веса.
Сфилимонил
Норвегия сегодня билась и играла лучше.. гол с углового отменили чистый.
ОтветNelson85
Норвегия сегодня билась и играла лучше.. гол с углового отменили чистый.
Там был явный толчок. Они проиграли не здесь. Норвегия играла лучше ровно до момента с бездарно профуканным выходом два в одного. Если бы там стало 2-0, то шансы были хорошие. Но нет и после этого момента лучше была только Англия вплоть до конца.
ОтветStokes10
Там был явный толчок. Они проиграли не здесь. Норвегия играла лучше ровно до момента с бездарно профуканным выходом два в одного. Если бы там стало 2-0, то шансы были хорошие. Но нет и после этого момента лучше была только Англия вплоть до конца.
Сёрлот очень медленный,профукал момент
Второй день-одна и та же ошибка,которая стоит прохода дальше.
Вот как же бесит, когда идёт очевидно тяжёлый сильный удар, и вратарь вместо того, что бы просто отбить удар, начинает пытаться неловко ловить мяч.
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