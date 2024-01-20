Аррибас объяснил, почему воспитанникам «Мадрида» сложно попасть в первую команду. Сам Серхио ушел в «Альмерию»

Перед матчем 21-го тура Ла Лиги между «Мадридом» и «Альмерией» воспитанник «сливочных», Серхио Аррибас, рассказал о сложностях игры за «королевский клуб»:

«Затрудняет ли нынешняя политика «Мадрида» попадание игроков академии в первую команду? Тут дело совсем в другом. Руководство «Реала» всегда ищет в команду лучших игроков со всего мира, молодых или не очень, они всегда ищут лучших и тех, кто обладает наибольшим потенциалом. Это видно на примере Беллингема, Камавинга, Эндрика. Играть в «Мадриде» очень сложно, команда всегда стремится к совершенству.

Это правда, что прошли годы с тех пор, как футболист академии играл в первой команде, никому не удалось зарекомендовать себя. Сейчас очень сложно даже попасть в «Кастилью», еще сложнее пробиться в первую команду».

Летом 2023 года Аррибас заключил 6-летний контракт с «Альмерией». Серхио попал в систему «Мадрида», когда ему было 10 лет. Уходя из «Реала», испанец написал трогательное прощальное письмо.

Аррибас провел за «Альмерию» 22 матча, в которых забил пять голов и отдал два ассиста.

Как думаете, кто из воспитанников «Мадрида» в ближайшее время сможет пробиться в первую команду?