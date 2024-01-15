🤩 «В следующий раз это буду я». Беллингем разрешил Винисиусу пробить пенальти в ворота «Барселоны». Бразилец посвятил щедрому Джуду гол

«Реал Мадрид» разгромил «Барселону» в финале Суперкубка Испании со счетом 4:1.

Винисиус оформил хет-трик, забив третий гол с пенальти.

Любопытно, что штатным пенальтистом «сливочных» является Джуд Беллингем. Бразильцу пришлось спросить разрешение у Джуда, чтобы пробить удар, который принес ему хет-трик.

«Джуд...» - начал Винисиус.

«В следующий раз это буду я», - мгновенно перебил его Беллингем.

Винисиус забил и посвятил гол англичанину.

Фантастическая атмосфера в команде. Не так ли?