Анчелотти продлил контракт с «Мадридом». У Карло есть одна просьба к руководству клуба

Разговоры об Анчелотти в сборной Бразилии канули в Лету. Карло продлил контракт с «Мадридом» до 30 июня 2026 года.

По сведениям Rеlevo, после продления соглашения у Анчелотти есть лишь одна просьба к руководству «Реала»: тренер хочет, чтобы клуб подписал нового центрального защитника, как только откроется зимнее трансферное окно.

О необходимости усиления обороны Карло говорит лишь за закрытыми дверьми, отмечает Rеlevo. В разговорах с прессой дипломатичный итальянец предпочитает обходить тему стороной.

Из профильных центральных защитников в распоряжении Анчелотти на ближайшие игры остался только Рюдигер. Алаба и Милитао выбыли на долгий срок из-за травм. Начо получил дисквалификацию за удаление в матче с «Алавесом», 33-летний капитан не сыграет с «Мальоркой». Компанию Рюдигеру в центре обороны приходится составлять Тчуамени.

В прессе мелькали сообщения об интересе «Мадрида» к четырем защитникам: Рафаэлю Варану («Манчестер Юнайтед»), Рафе Марину (игрок «Реала» находится в аренде у «Алавеса»), Роберту Ренану («Зенит») и Гонсалу Инасиу («Спортинг»).

Как считаете, руководство «сливочных» удовлетворит просьбу Анчелотти?