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  4. Бителло о Карпине: «Все проблемы «Динамо» были за полем. Я многое не понимал, не был согласен с некоторыми вещами. Было много требований – это работало против команды»

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Бителло о Карпине: «Все проблемы «Динамо» были за полем. Я многое не понимал, не был согласен с некоторыми вещами. Было много требований – это работало против команды»
Бителло о Карпине: все проблемы «Динамо» были за полем.

Полузащитник «Динамо» Бителло поделился мнением о работе Валерия Карпина с командой.

Специалист, также возглавляющий сборную России, тренировал бело-голубых с июля по ноябрь 2025 года.

– Поговорим немного про прошлый сезон. Когда Карпин возглавил «Динамо», у многих появились высокие ожидания. Ты тоже подумал, что с ним вы выиграете трофей?

– Помню, что ажиотаж был очень большой.

Это понятно – у тренера есть имя, он приходит в топ-клуб. Но дальше, к сожалению, ничего не получилось. Наверное, мы не до конца поняли его требования и не смогли адаптироваться к его стилю игры.

– В чем была главная проблема?

– На мой взгляд, нам было очень сложно во время перерыва на матчи сборных. Это именно тот момент, когда команда может исправить свои ошибки в течение сезона.

Но Карпин уезжал в сборную, с командой работали другие тренеры, у которых иные требования. Было сложно. Возможно, это в том числе повлияло на наш результат.

Но все в прошлом – сейчас мы работаем с отличным тренером, и у нас большие цели.

– Ты говорил, что Карпин ввел слишком много правил, игрокам было некомфортно. Ты чувствовал напряжение, было такое, что не мог расслабиться?

– У каждого тренера свой стиль, свои требования. Задача игроков – привыкнуть и адаптироваться к ним. Но есть моменты, когда это сложнее сделать.

Тогда все наши проблемы были за полем. Я тоже многое не понимал, не был согласен с некоторыми вещами.

–  Карпин – диктатор?

– Ха-ха, не стал бы его так называть. Он тренер, у которого было очень много своих требований. Иногда это работало против команды.

– В штабе Карпина был тренер по физподготовке Луис Мартинес. Говорят, многие игроки с ним не ладили.

– Не люблю говорить об этом – есть вещи, которые останутся внутри клуба.

Люди, которые находятся здесь, знают, что произошло. Могу только сказать, что на нас оказывалось очень большое давление со стороны тренерского штаба. Возможно, это в том числе мешало футболистам.

Игрокам важно, чтобы в голове не было лишних мыслей на поле. Нам этого немного не хватало, – сказал Бителло.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoВалерий Карпин
logoДинамо Москва
logoПремьер-лига Россия (РПЛ)
logoБителло

Комментарии

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Карпин уезжал, оставался Гусев и начинал воду мутить, тренировать по своему. Ни фанат ни того, ни другого, но очевидно что в этой ситуации прежде всего виновато руководство клуба, которое создало такую ситуацию, когда тренеру навязали в штаб вредителей, при этом он ещё и не мог постоянно сам все контролировать.
Ответiscariot13
Карпин уезжал, оставался Гусев и начинал воду мутить, тренировать по своему. Ни фанат ни того, ни другого, но очевидно что в этой ситуации прежде всего виновато руководство клуба, которое создало такую ситуацию, когда тренеру навязали в штаб вредителей, при этом он ещё и не мог постоянно сам все контролировать.
Ну я не назвал бы Карпина тренером. Это кто угодно, но точно не тренер. И его результаты в Динамо наглядно это показали. Да и судя по Ростову, всё на Альбе и ко держалось, а Валера только лицомм торговал.
В общем и целом понятно, Карпин быдлячил. Как и в своих интервью). Так он и не скрывает кем является. Непонятно чем думали люди,которые в одно время прямо восхищались им.
Ответagentkuper
В общем и целом понятно, Карпин быдлячил. Как и в своих интервью). Так он и не скрывает кем является. Непонятно чем думали люди,которые в одно время прямо восхищались им.
Кто восхищался - и сейчас восхищаются. С чего бы им это перестать делать.
ОтветKarel
Кто восхищался - и сейчас восхищаются. С чего бы им это перестать делать.
Не соглашусь. Раньше, в период очарования "правдорубом" Карпиным за любой мало мальски критический комментарий ставили много минусов. Потом это ушло. Наоборот, критические комментарии стали получать гораздо большую поддержку. Какой никакой а рейтинг отношения к персонажу).
Что было то прошло об этом только приходится сожалеть ну а Бителло один из лучших в команде Динамо Москва!
Всё таки вовремя, убрали Карпина. Ведь всё могло быть, ещё хуже. Видно что команда, уже не воспринимала, как тренера.
Ответverhowen
Всё таки вовремя, убрали Карпина. Ведь всё могло быть, ещё хуже. Видно что команда, уже не воспринимала, как тренера.
Как тренера?
У меня такое присутствие его пригласили чтобы отмывать деньги.
Ответverhowen
Всё таки вовремя, убрали Карпина. Ведь всё могло быть, ещё хуже. Видно что команда, уже не воспринимала, как тренера.
Так Валера и не тренер)))
Там видимо было много моментов, где команда Валеру просто не поняла, не приняли. И не только его, но и работников его штаба.
Но никто из профессиональных спортсменов не хочет выметать сор из избы.
Результат при Карине был ужасен. Качество игры - не было там игры, играли отвратительно.
Гусев на фоне Карпина - топ специалист в Динамо.
Да уж.. Валера - не верим
ОтветАлександр Григорьев_1116135035
Там видимо было много моментов, где команда Валеру просто не поняла, не приняли. И не только его, но и работников его штаба. Но никто из профессиональных спортсменов не хочет выметать сор из избы. Результат при Карине был ужасен. Качество игры - не было там игры, играли отвратительно. Гусев на фоне Карпина - топ специалист в Динамо. Да уж.. Валера - не верим
Не верь,но все то что пишут,бред полный. Когда они в бутылку полезли,тогда и перестали результат показывать. Слабаки+ Гусев настрапалил их всех.
Связывают все неудачи с Карпиным...
А сами игроки не желали выполнять требования тренерского штаба или выполняли их кое-как.
Просто лентяи, не хотели потеть на тренировках.
Подавай им желаемый комфорт.
Устроили тренерскому штабу бойкот.
Поэтому стремительно катились вниз по турнирной таблице.
Короче,слабак. Вчера он говорил что Карпин хороший тренер, лучше Гусева 👏👏
Я до сих пор не понимаю, кому пришла эта бредовая идея пригласить его в команду в качестве главного тренера.
ОтветKvakin
Я до сих пор не понимаю, кому пришла эта бредовая идея пригласить его в команду в качестве главного тренера.
У Карпина много друзей. Он все же был бизнесмен, а бизнесменов бывших не бывает.
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