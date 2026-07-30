Бителло о Карпине: «Все проблемы «Динамо» были за полем. Я многое не понимал, не был согласен с некоторыми вещами. Было много требований – это работало против команды»

Полузащитник «Динамо» Бителло поделился мнением о работе Валерия Карпина с командой.
Специалист, также возглавляющий сборную России, тренировал бело-голубых с июля по ноябрь 2025 года.
– Поговорим немного про прошлый сезон. Когда Карпин возглавил «Динамо», у многих появились высокие ожидания. Ты тоже подумал, что с ним вы выиграете трофей?
– Помню, что ажиотаж был очень большой.
Это понятно – у тренера есть имя, он приходит в топ-клуб. Но дальше, к сожалению, ничего не получилось. Наверное, мы не до конца поняли его требования и не смогли адаптироваться к его стилю игры.
– В чем была главная проблема?
– На мой взгляд, нам было очень сложно во время перерыва на матчи сборных. Это именно тот момент, когда команда может исправить свои ошибки в течение сезона.
Но Карпин уезжал в сборную, с командой работали другие тренеры, у которых иные требования. Было сложно. Возможно, это в том числе повлияло на наш результат.
Но все в прошлом – сейчас мы работаем с отличным тренером, и у нас большие цели.
– Ты говорил, что Карпин ввел слишком много правил, игрокам было некомфортно. Ты чувствовал напряжение, было такое, что не мог расслабиться?
– У каждого тренера свой стиль, свои требования. Задача игроков – привыкнуть и адаптироваться к ним. Но есть моменты, когда это сложнее сделать.
Тогда все наши проблемы были за полем. Я тоже многое не понимал, не был согласен с некоторыми вещами.
– Карпин – диктатор?
– Ха-ха, не стал бы его так называть. Он тренер, у которого было очень много своих требований. Иногда это работало против команды.
– В штабе Карпина был тренер по физподготовке Луис Мартинес. Говорят, многие игроки с ним не ладили.
– Не люблю говорить об этом – есть вещи, которые останутся внутри клуба.
Люди, которые находятся здесь, знают, что произошло. Могу только сказать, что на нас оказывалось очень большое давление со стороны тренерского штаба. Возможно, это в том числе мешало футболистам.
Игрокам важно, чтобы в голове не было лишних мыслей на поле. Нам этого немного не хватало, – сказал Бителло.
Комментарии
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У меня такое присутствие его пригласили чтобы отмывать деньги.
Но никто из профессиональных спортсменов не хочет выметать сор из избы.
Результат при Карине был ужасен. Качество игры - не было там игры, играли отвратительно.
Гусев на фоне Карпина - топ специалист в Динамо.
Да уж.. Валера - не верим
А сами игроки не желали выполнять требования тренерского штаба или выполняли их кое-как.
Просто лентяи, не хотели потеть на тренировках.
Подавай им желаемый комфорт.
Устроили тренерскому штабу бойкот.
Поэтому стремительно катились вниз по турнирной таблице.