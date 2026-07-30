Владислав Радимов: «Соболев пытается доказать: «А зачем вам Тюкавин?». Слава Богу, что я с ним не поспорил на пиво в этом сезоне»

Владислав Радимов оценил игру Александра Соболева.

Бывший полузащитник «Зенита » Владислав Радимов высказался про нападающего команды Александра Соболева .

Форвард забил два гола и сделал результативную передачу в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Акрона» (5:0).

«Я думаю, что сейчас Соболев, ввиду того, что Константин Тюкавин может прийти, пытается в каждом матче доказать: «А зачем вам Тюкавин?».

Дальше – тех, кого купили, все выходят, доказывают свою состоятельность тоже. Ну и конкуренция. Так это еще не вернулись Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Так что «Зенит» – в борьбе за чемпионство и подтвердил, что он там и останется. Выиграли титул даже при плохой игре за Суперкубок.

Здесь, когда дали все в руки, он показал себя во всей красе. И тот же Соболев в том числе.

Слава Богу, что я с ним в этом сезоне на пиво не поспорил. Потому что у него уже три гола – и впереди еще весь чемпионат», – сказал Владислав Радимов.