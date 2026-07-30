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  4. Владислав Радимов: «Соболев пытается доказать: «А зачем вам Тюкавин?». Слава Богу, что я с ним не поспорил на пиво в этом сезоне»

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Владислав Радимов: «Соболев пытается доказать: «А зачем вам Тюкавин?». Слава Богу, что я с ним не поспорил на пиво в этом сезоне»
Владислав Радимов оценил игру Александра Соболева.

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов высказался про нападающего команды Александра Соболева.

Форвард забил два гола и сделал результативную передачу в матче 1-го тура Альфа-Банк РПЛ против «Акрона» (5:0).

«Я думаю, что сейчас Соболев, ввиду того, что Константин Тюкавин может прийти, пытается в каждом матче доказать: «А зачем вам Тюкавин?».

Дальше – тех, кого купили, все выходят, доказывают свою состоятельность тоже. Ну и конкуренция. Так это еще не вернулись Дуглас Сантос и Луис Энрике.

Так что «Зенит» – в борьбе за чемпионство и подтвердил, что он там и останется. Выиграли титул даже при плохой игре за Суперкубок.

Здесь, когда дали все в руки, он показал себя во всей красе. И тот же Соболев в том числе.

Слава Богу, что я с ним в этом сезоне на пиво не поспорил. Потому что у него уже три гола – и впереди еще весь чемпионат», – сказал Владислав Радимов.

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
logoВладислав Радимов
logoЗенит
logoАкрон
logoАлександр Соболев
logoКонстантин Тюкавин
алкоголь и спорт
logoДуглас Сантос
logoЛуис Энрике Андре

Комментарии

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Мне кажется Тюкавин слишком переоценённый игрок.
Ответзаблокированному пользователю
Мне кажется Тюкавин слишком переоценённый игрок.
я думаю, что Аугусто раскроется и довольно неплохо
Уже Месси тренируется, Арнаутович в лч выходит
Бразы зенита до сих пор чилят?
ОтветArtemMU
Уже Месси тренируется, Арнаутович в лч выходит Бразы зенита до сих пор чилят?
Они тренируются. К Оренбургу готовы будут.
Тюкавина облизали с ног до головы уже.
Медвежью услугу игроку оказывают.
Начиная с бестолкового решения выбрать его лучшим игроком сезона пару лет назад.
Комментарий удален пользователем
Ответmadaev
Комментарий удален пользователем
В зачёт шли не только голы РПЛ но и голы кубка.
Лол забил двуху аутсайдеру, столько этому посвятили внимания😂
ОтветupuckuH
Лол забил двуху аутсайдеру, столько этому посвятили внимания😂
Акрон - Зенит 0-5. Ни одного игрока Зенита в символической сборной тура нет.
Спартак - Родина 3-0. Три игрока Спартака в символической сборной.
Родина - сильнейший клуб РПЛ)))
ОтветОсь 72
Акрон - Зенит 0-5. Ни одного игрока Зенита в символической сборной тура нет. Спартак - Родина 3-0. Три игрока Спартака в символической сборной. Родина - сильнейший клуб РПЛ)))
ну и что? пусть где-то отметятся
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