У Анчелотти будет сразу пять усилений к Суперкубку Испании. В строй возвращаются травмированные игроки

Marca сообщает хорошие новости: зимой команду Анчелотти ждет серьезное усиление под Суперкубок Испании – сразу пять травмированных игроков «Мадрида» смогут принять участие в турнире.

«Реал» сразится с «Атлетико» 10 января.

Как пишет газета, Камавинга, Гюлер, Менди, Карвахаль и Винисиус смогут помочь «королевскому клубу» побороться за первый трофей в сезоне. Арда, Дани и Эдуардо вообще опережают график восстановления. Они могут выйти на поле уже 3 января – против «Мальорки».

По сведениям Marca, Винисиус и Менди не отстают от товарищей по команде. Издание уточняет, что хорошая генетика и работа, проделанная бразильцем, помогли вингеру ускорить восстановление. При этом он вряд ли будет готов к встрече с «Мальоркой».

Если не случится эксцессов, в лазарете «сливочных» останутся трое: Алаба, Куртуа и Милитао. Троица борется с разрывом крестов.

Как вам такое зимнее «усиление» «Мадрида»?