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У Анчелотти будет сразу пять усилений к Суперкубку Испании. В строй возвращаются травмированные игроки

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Футбол Футбол

Marca сообщает хорошие новости: зимой команду Анчелотти ждет серьезное усиление под Суперкубок Испании – сразу пять травмированных игроков «Мадрида» смогут принять участие в турнире.

«Реал» сразится с «Атлетико» 10 января.

Как пишет газета, Камавинга, Гюлер, Менди, Карвахаль и Винисиус смогут помочь «королевскому клубу» побороться за первый трофей в сезоне. Арда, Дани и Эдуардо вообще опережают график восстановления. Они могут выйти на поле уже 3 января – против «Мальорки».

По сведениям Marca, Винисиус и Менди не отстают от товарищей по команде. Издание уточняет, что хорошая генетика и работа, проделанная бразильцем, помогли вингеру ускорить восстановление. При этом он вряд ли будет готов к встрече с «Мальоркой».

Если не случится эксцессов, в лазарете «сливочных» останутся трое: Алаба, Куртуа и Милитао. Троица борется с разрывом крестов.

Как вам такое зимнее «усиление» «Мадрида»?

2 комментария
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отлично!!!!!!!
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Главные фавориты. С учётом то что у Барсы ни будет ни Педри ни Тер Штегена ни Гави. Да и Левандовски затих. То что финал для Реала будет в полуфинале
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