Стали известны претенденты на премию Лучшему игроку месяца Ла Лиги: среди них представитель «Реала», но не Беллингем

Джуд Беллингем дважды завоевал титул лучшего игрока Ла Лиги за 5 месяцев на «Бернабеу». Тем не менее, в декабре у него появился новый соперник, Родриго попал в список кандидатов на премию из 5 человек.

Вот перечень претендентов:

Родриго («Реал Мадрид»)

Артем Довбик («Жирона»)

Борха Майораль («Хетафе»)

Иньяки Уильямс («Атлетик»)

Альваро Вальес («Лас –Пальмас»)

В этом месяце бразилец забил два гола в четырех матчах «Реала», но его вклад в команду выходит за рамки чисел.