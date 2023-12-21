Стали известны претенденты на премию Лучшему игроку месяца Ла Лиги: среди них представитель «Реала», но не Беллингем
Джуд Беллингем дважды завоевал титул лучшего игрока Ла Лиги за 5 месяцев на «Бернабеу». Тем не менее, в декабре у него появился новый соперник, Родриго попал в список кандидатов на премию из 5 человек.
Вот перечень претендентов:
Родриго («Реал Мадрид»)
Артем Довбик («Жирона»)
Борха Майораль («Хетафе»)
Иньяки Уильямс («Атлетик»)
Альваро Вальес («Лас –Пальмас»)
В этом месяце бразилец забил два гола в четырех матчах «Реала», но его вклад в команду выходит за рамки чисел.