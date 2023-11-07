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6 трофеев за 2 сезона🤩: дальше-больше! Камавинга остается в «Реале» до 2029 года

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Эдуардо Камавинга Эдуардо Камавинга
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Камавинга остается в «Мадриде» до 2029 года. Клуб подтвердил информацию о новом контракте футболиста на своем официальном сайте.

Француз пришел в команду в 2021 году всего в 18 лет, а за первые два сезона успел выиграть с «Реалом» шесть трофеев: Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, Ла Лигу, Кубок Короля и Суперкубок Испании.

Камавинге 20 лет, а у него за плечами уже 114 матчей в составе «Мадрида». Он претендовал на трофей Golden Boy в 2021 и 2022 годах, а также на Трофей Копа в 2022 и 2023 году.

Вот лучшие кадры с подписания соглашения:

5 комментариев

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Артем Павлычев
Удачи молодому 🇨🇵 ЦПЗ в величайшим клубе планеты! ¡HALA MADRID!🏆🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍🤍
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corazón blanco
Шикарнейший игрок, которому только 20 лет, а он уже выиграл все, что только возможно. Надеюсь впереди у него еще много побед в составе Мадрида, главное чтобы травмы обходили его стороной. Он еще далек от своего потолка и еще однозначно станет только сильнее, желаю ему построить великую карьеру и стать легендой Мадрида, все для этого у него есть!
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ДИЛЬШАТ Садыров
По моему сугубо личному мнению, Камавинга должен был два года подряд получать голоден бой, но к сожалению игроки его плана очень редко получают подобные награды. но это ни капельки не уменьшает все его качества. достойная замена ветеранам.
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Кентуки
6 трофеев - это благодоря Бензема, Кроос, Модрич, Каземиро и Куртуа! Но в остальном он отличный игрок Кама!
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corazón blanco
Ответ Кентуки
6 трофеев - это благодоря Бензема, Кроос, Модрич, Каземиро и Куртуа! Но в остальном он отличный игрок Кама!
Он тоже принял в них участие, конечно не такой вклад, но тем не менее. Все считают Родриго героем полуфинала с Сити ( и это справедливо), но опускают тот момент, что именно Камавинга поучаствовал во всех этих трех атаках. Причем два из них состоялись после его прекрасного отбора.
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