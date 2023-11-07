6 трофеев за 2 сезона🤩: дальше-больше! Камавинга остается в «Реале» до 2029 года

Камавинга остается в «Мадриде» до 2029 года. Клуб подтвердил информацию о новом контракте футболиста на своем официальном сайте.

Француз пришел в команду в 2021 году всего в 18 лет, а за первые два сезона успел выиграть с «Реалом» шесть трофеев: Лигу чемпионов, Клубный чемпионат мира, Суперкубок Европы, Ла Лигу, Кубок Короля и Суперкубок Испании.

Камавинге 20 лет, а у него за плечами уже 114 матчей в составе «Мадрида». Он претендовал на трофей Golden Boy в 2021 и 2022 годах, а также на Трофей Копа в 2022 и 2023 году.

Вот лучшие кадры с подписания соглашения: