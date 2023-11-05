Феде Вальверде сыграл 150 матчей в Ла Лиге

Матч с «Райо Вальекано» на «Сантьяго Бернабеу» вчера вечером стал 150-м для Феде Вальверде в Ла Лиге в составе «Мадрида». Уругваец добрался до этой цифры во время своего шестого сезона в первой команде клуба. Сейчас у Феде 102 победы и 13 голов в активе в домашнем чемпионате. Турнир покорялся ему с командой дважды: в сезоне 2019/20 и 2021/22.

Прошлый сезон стал рекордным для Вальверде по количеству сыгранных матчей (34) и забитых голов (7). Далее следует сезон 2019/20 – тогда уругваец сыграл 33 встречи. Если брать во внимание все турниры, то на счету у Феде уже 219 матчей за «Реал Мадрид».