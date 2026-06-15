От воротника Кантона до бейсболок Клоппа.

В футболе запоминаются не только яркие голы и большие события. Иногда в историю входит отдельная деталь: поднятый воротник, пара очков или серые тренировочные штаны. Все определяют люди, которые наделяют эти детали особым смыслом.

Если бы история футбола была одной большой комнатой с реликвиями, то вот каким бы в ней был шкаф.

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Пуховик Венгера

Арсен Венгер и его борьба с длинными молниями пуховиков – важный мем эпохи. Притягательный парадокс, что один из лучших тренеров АПЛ был так мило неуклюж в простейшем вопросе быта. Puma даже выпускала новые модели специально для французского тренера. А соперники порой не могли удержаться от троллинга. В 2017-м шведский «Эстерсунд» написал после жеребьевки: «Пожалуйста, убедитесь перед поездкой, что Венгер исправил замок на куртке – в Эстерсунде будет холодно».

После ухода из «Арсенала» тренер объяснился: «Они были слишком длинными. И зимой молнию не получается застегнуть просто так, все время что-то мешает. К тому же моя техника была не лучшей, ведь я все время был сосредоточен на происходящем на поле. Поэтому приходилось много бороться с этим. Понимал, что во время застегивания пуховиков находился под пристальным вниманием».

Очки Давидса

Имя Эдгара Давидса превратилось в бренд, а очки – в постоянный атрибут его имиджа даже сейчас. Хотя начиналось все вынужденно, а не из-за стиля. У футболиста диагностировали глаукому – поражение глаза, которое ведет к слепоте и мало совместимо с ударами по мячу головой. Отпуск-1999 Давидс провел в кабинете статусного офтальмолога. Тот просчитал риски и рекомендовал специальные очки, с которыми знаменитый пациент сможет вернуться на поле.

Нидерландец быстро втянулся, привык, начал варьировать цвета и дизайны: появились оранжевые линзы для сборной и белая оправа для «Юве». В 2000-м врачи разрешили Давидсу играть без очков. Эдгар вытерпел ровно один матч – и больше уже их не снимал.

Бейсболки Клоппа

Юрген Клопп мог войти в эту подборку и с очками, ведь они тоже были важной частью его имиджа. Он несколько раз ломал их во время матчей, а некоторые пары превратились в экспонаты клубных музеев «Ливерпуля» и «Боруссии». И все же Клопп сделал операцию. Возможно, тренеру просто надоело каждый раз следить за очками во время объятий с игроками: «У меня где-то была еще одна, запасная пара. Но я не могу ее найти. Это реально сложно: найти очки без очков».

Но есть аксессуар, с которым Юрген не расставался нигде. Он носил бейсболки в «Майнце», «Боруссии» и в «Ливерпуле». С этим головным убором (чаще всего черным) Клопп поднимал кубок Лиги чемпионов, громил «Барселону» в эпичном матче с 4:0 и прощался с «Энфилдом».

Шлем Чеха

Петр Чех получил прозвище Танкист не по своей воле – играть в защитном шлеме пришлось после страшной травмы в игре против «Рединга» в 2006-м. Чех мог умереть или стать инвалидом – во время операции врачи удалили крупные осколки кости и скрепили оставшиеся двумя металлическими пластинами.

Однако вратарь восстановился, вернулся на элитный уровень, а шлем превратился в фирменный атрибут его образа. Хотя поначалу Чех долго не мог привыкнуть: «В шлеме плохо слышно, потому что уши плотно закрыты. Мне было бы проще играть без него, но снимать запретили».

Кардиган (и свитер) Гвардиолы

Легендарный талисман из сезона-2018/19, в котором «Ман Сити» собрал внутренний требл. Болельщики шутили, что кардигану тоже нужно вручить медаль АПЛ. После сезона его даже продали на благотворительном аукционе за шесть тысяч фунтов. Частичку истории «Сити» купил американский фанат.

Но суеверный Гвардиола создал новый талисман. В 2024-м, когда оформляли уже большой требл, тренер жарился в мае в теплом свитере под горло. После матча с «Фулхэмом» (11 мая) Алан Ширер спросил у Пепа, не жарко ли ему. «Очень, очень. Но я ношу его очень давно, надену даже в +45», – ответил Гвардиола. И победа 4:0 наверняка только упрочила веру.

На решающую игру с «Вест Хэмом» у каталонца не было причин изменять фартовому стилю: «Я буду носить счастливый джемпер, несмотря на жару». И снова сработало.

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Серые треники Кирая

Венгерский голкипер Габор Кирай с середины 1990-х играл не в шортах, а в серых спортивных штанах. Объяснял комфортом и суеверием: «Я вратарь, а не топ-модель. Тут главное – удобство. Я играл на промерзших зимних газонах. Упадешь – и вот у тебя уже болят ноги. В таких случаях надеть штаны кажется очевидным. Я всегда беру на размер больше, так легче двигаться. Сначала у меня были черные штаны. Как-то перед матчем человек, отвечающий за форму, не закинул их в прачечную. Под рукой были только серые – и они принесли мне удачу. Мне везло в них и в Берлине, когда с «Гертой» мы поиграли в ЛЧ. Ну и после этого я привез их в «Кристал Пэлас».

В 2005-м венгр зачем-то надел шорты в матче против золотого «Челси»: пропустил четыре гола, в том числе между ног после слабого удара. После этого Кирай больше не отступал от принципов, а на Евро-2016 треники пережили ренессанс, когда 40-летний дядька отбивал в них удары Криштиану Роналду и выводил Венгрию в плей-офф с первого места в группе. И если в 80-е и 90-е вратари играли в свободных штанах повсеместно, то Кирай прославился, потому что был символом антитренда: приверженности к обычаям прошлых эпох, даже когда все вокруг стали выглядеть совсем по-другому.

Белые рубашки Ренара

И еще одно суеверие, но куда более стильное. На ЧМ-2022 тренер Эрве Ренар привел саудовцев к победе над Аргентиной в приталенной белой рубашке. Традиция зародилась еще в 2010-м: тогда француз был в голубой рубашке – и его команда проиграла.

«В следующей игре я надел белую – мы выиграли и заняли первое место в группе, – вспоминал тренер. – Конечно, с того момента я проиграл несколько матчей. Или даже не несколько. Но и выиграл тоже много! Мне нравится такой стиль, но для него должна быть хорошая погода. Когда я тренировал в Англии, в декабре особо не наденешь рубашку. Возможно, поэтому у меня там и не получилось!»

В белых рубашках Ренар выиграл два Кубка Африки, но на ЧМ-2026 тренера не увидим. Саудовская Аравия уволила его за два месяца до турнира.

Кепка Яшина

Вратари в кепках – символ футбола прошлого, особенно английского. Но для многих этот образ ассоциируется в первую очередь со Львом Яшиным. В интервью он вспоминал: «Подарили друзья в Чехословакии, когда «Динамо» в 1953 году совершало турне по стране. Подарок пришелся мне по душе, стал для меня не столько головным убором, сколько талисманом».

Правда, после Евро-1960 Яшин больше в кепке не играл. По одной версии, ее утащили болельщики. Вратарь рассказывал, что затем вернули. Но жена Яшина – Валентина Тимофеевна – в 2018-м развеила миф: «Нет кепки. Украли после финального матча в Париже с югославами. После свистка на поле хлынули болельщики, кто-то из них и прихватил себе на память. Толпа вокруг, разве найдешь? Почему не купили новую? Ему была дорога та, первая. Посмотрите старые фото, на них видно: после 1960 года Лев играл с непокрытой головой».

Шарфы Манчини

Итальянский модник Роберто Манчини когда-то давно придумал фишку – на матчи он надевает шарф в цвета своей команды. Во время работы в Англии букмекеры даже принимали ставки: снимет ли тренер когда-нибудь шарф. Тогда же в честь Манчини и его любви к шарфам создали песню : «Он не снимает его ни в ванной, ни в постели, ни жарким летом». А Василий Уткин встречал итальянца в «Зените» так: «Никто в мире так элегантно не заматывает шарф на шее. Очень интересно посмотреть, хоть этому поучимся у него».

Воротник Кантона

Поднятый воротник Эрика Кантона – символ АПЛ 1990-х, которому пытались подражать в каждом дворе и у нас. Биографы француза считают, что впервые он приподнял воротник в игре с «Арсеналом» в 1993-м. Сам Эрик не помнит, когда все началось: «Был холодный день. Я надел майку, воротник задрался – так и оставил. Мы выиграли, и это вошло в привычку». В другом интервью Кантона дополнял: «Суеверие. Не какая-то маркетинговая штука или попытка выделиться. Многие думали, зачем же я так делал. Говорили: «Он притворяется Королем, вбил себе в голову, будто он Элвис Пресли».

Но уже в 1996-м Nike использовал закрепившийся образ в великой рекламе. И даже через много лет футболисты не рискуют копировать стиль, который будто создан для Кантона. Когда перед сезоном-2013/14 на форму «МЮ» вернулся воротник, у Рио Фердинанда спросили, не планирует ли он играть с поднятым. Защитник ответил: «Есть лишь один человек, который должен так носить воротник. И он уже закончил карьеру».

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Фото: Gettyimages.ru /Justin Setterfield, Michael Regan, Ronny Hartmann, Alexandra Beier, Otto Greule Jr, Ben Radford, Anton Want, Phil Cole

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