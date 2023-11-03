Известны результаты голосования Трофея Копа. Кто из легенд футбола отдал свой голос за Беллингема?

Джуд Беллингем обошел Джамала Мусиалу в борьбе за Трофей Копа и был назван лучшим молодым игроком минувшего сезона.

В голосовании Трофея Копа участвуют обладатели главной награды мирового футбола – «Золотого мяча». Каждому из жюри необходимо выбрать трех игроков из списка претендентов, составленного редакцией France Football.

Молодым футболистам, выбранным участниками голосования, присуждается 5, 3 или 1 балл в зависимости от их места в топ-3 от каждого члена жюри. Если претенденты набрали одинаковое количество очков, обладателя Трофея Копа определят по тому, кого участники голосования чаще ставили на первое место.

Лео Месси, получивший свой восьмой «Золотой мяч» на недавней церемонии, на первое место поставил Мусиалу. На второй строчке в личном рейтинге аргентинца расположился Педри. А Беллингема Лионель поставил лишь на третье место.

Но все же Джуду удалось набрать необходимое количество голосов для победы. Многие легенды футбола поставили англичанина на первое место. Результатами голосования поделился Фабрицио Романо:

«Легенды, которые проголосовали за Джуда Беллингема в рамках борьбы за Трофей Копа в 2023 году: Роналдо, Кака, Зидан, Блохин, Ван Бастен, Ривалдо, Роналдиньо, Недвед, Шевченко, Каннаваро, Модрич и Фигу».

Бензема, кстати, на первое место поставил другого игрока «Реала» – Камавинга. Как и Месси, на вторую строчку экс-игрок «сливочных» отправил Педри, а на третью – Беллингема.

Возможно, самым приятным для Джуда станет голос Зизу. Беллингем признавался, что француз является его ролевой моделью. В «Мадриде» англичанин взял 5-й номер, под которым когда-то за «королевский клуб» выступал Зинедин.

Как вам результаты голосования?