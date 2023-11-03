Говорит Мадрид
Блог

Известны результаты голосования Трофея Копа. Кто из легенд футбола отдал свой голос за Беллингема?

Роналдо Роналдо
Кака Кака
Луиш Фигу Луиш Фигу
Зинедин Зидан Зинедин Зидан
Лука Модрич Лука Модрич
Карим Бензема Карим Бензема
Марко ван Бастен Марко ван Бастен
Роналдиньо Роналдиньо
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
Павел Недвед Павел Недвед
Фабио Каннаваро Фабио Каннаваро
Ривалдо Ривалдо
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Реал Мадрид Реал Мадрид
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Джуд Беллингем обошел Джамала Мусиалу в борьбе за Трофей Копа и был назван лучшим молодым игроком минувшего сезона.

В голосовании Трофея Копа участвуют обладатели главной награды мирового футбола – «Золотого мяча». Каждому из жюри необходимо выбрать трех игроков из списка претендентов, составленного редакцией France Football.

Молодым футболистам, выбранным участниками голосования, присуждается 5, 3 или 1 балл в зависимости от их места в топ-3 от каждого члена жюри. Если претенденты набрали одинаковое количество очков, обладателя Трофея Копа определят по тому, кого участники голосования чаще ставили на первое место.

Лео Месси, получивший свой восьмой «Золотой мяч» на недавней церемонии, на первое место поставил Мусиалу. На второй строчке в личном рейтинге аргентинца расположился Педри. А Беллингема Лионель поставил лишь на третье место.

Но все же Джуду удалось набрать необходимое количество голосов для победы. Многие легенды футбола поставили англичанина на первое место. Результатами голосования поделился Фабрицио Романо:

«Легенды, которые проголосовали за Джуда Беллингема в рамках борьбы за Трофей Копа в 2023 году: Роналдо, Кака, Зидан, Блохин, Ван Бастен, Ривалдо, Роналдиньо, Недвед, Шевченко, Каннаваро, Модрич и Фигу».

Бензема, кстати, на первое место поставил другого игрока «Реала» – Камавинга. Как и Месси, на вторую строчку экс-игрок «сливочных» отправил Педри, а на третью – Беллингема.

Возможно, самым приятным для Джуда станет голос Зизу. Беллингем признавался, что француз является его ролевой моделью. В «Мадриде» англичанин взял 5-й номер, под которым когда-то за «королевский клуб» выступал Зинедин.

Как вам результаты голосования?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий