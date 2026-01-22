Собослаи о голе «Марселю» со штрафного: «Выполнил домашнее задание. Мне сказали, что если никто не ляжет под стенку, то есть шанс пробить под ней»

Доминик Собослаи объяснил гол со штрафного в ворота «Марселя».

Полузащитник «Ливерпуля » Доминик Собослаи высказался о забитом голе со штрафного в ворота «Марселя » (3:0) в матче группового этапа Лиги чемпионов .

Хавбек отправил мяч в ворота под выпрыгнувшей стенкой.

«Я выполнил домашнее задание. Мне сказали, что если никто не ляжет под стенку, то у меня есть шанс пробить под ней. Никто не лег, я попробовал так пробить, и это сработало», – сказал Доминик Собослаи .