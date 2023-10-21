«Если я когда-либо встречу тебя, то тебе не поздоровится!!» Баскетболист «Торонто» мощно заступился за Винисиуса на фоне новых расистских оскорблений
Бразильцу опять досталось от фанатов.
В субботу «Реал» сыграл вничью с «Севильей», и потеря очков стала не единственным событием, омрачившим вечер мадридцев.
Винисиус вновь подвергся расистским оскорблениям в ходе игры — фанаты андалузского клуба провоцировали игрока, ухая как обезьяны.
После матча вингер вновь осудил поведение фанатов:
«[...] Личность сегодняшнего расиста известна, как и всех прошлых. Надеюсь, испанские власти примут меры и изменят законодательство раз и навсегда. Таким людям должна грозить уголовная ответственность.
Простите, что повторяюсь, но это уже 19-й эпизод — и все продолжается», — написал бразилец в твиттере.
Произошедшее очень разозлило баскетболиста Денниса Шредера, выступающего за «Торонто». Он выложил в свой инстаграм серию сторис, посвященных этому прискорбному событию.
- «Посмотрите на толпу, люди... И это нормально?»
- «Не буду врать... Если я когда-либо встречу тебя, то тебе не поздоровится!! Без сомнений!»
- «Винисиус, мы с тобой. Это должно прекратиться. К черту! Этот мужчина должен быть забанен пожизненно! Что это за дерьмо??»
Стоит отдать должное «Севилье»: невежду вывели со стадиона во время матча и передали правоохранительным органам. За этим наверняка последует и продолжительный бан.
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