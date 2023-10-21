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«Если я когда-либо встречу тебя, то тебе не поздоровится!!» Баскетболист «Торонто» мощно заступился за Винисиуса на фоне новых расистских оскорблений

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Бразильцу опять досталось от фанатов.

В субботу «Реал» сыграл вничью с «Севильей», и потеря очков стала не единственным событием, омрачившим вечер мадридцев.

Винисиус вновь подвергся расистским оскорблениям в ходе игры — фанаты андалузского клуба провоцировали игрока, ухая как обезьяны.

После матча вингер вновь осудил поведение фанатов:

«[...] Личность сегодняшнего расиста известна, как и всех прошлых. Надеюсь, испанские власти примут меры и изменят законодательство раз и навсегда. Таким людям должна грозить уголовная ответственность.

Простите, что повторяюсь, но это уже 19-й эпизод — и все продолжается», — написал бразилец в твиттере.

Произошедшее очень разозлило баскетболиста Денниса Шредера, выступающего за «Торонто». Он выложил в свой инстаграм серию сторис, посвященных этому прискорбному событию.

  • «Посмотрите на толпу, люди... И это нормально?»
  • «Не буду врать... Если я когда-либо встречу тебя, то тебе не поздоровится!! Без сомнений!»
  • «Винисиус, мы с тобой. Это должно прекратиться. К черту! Этот мужчина должен быть забанен пожизненно! Что это за дерьмо??»

Стоит отдать должное «Севилье»: невежду вывели со стадиона во время матча и передали правоохранительным органам. За этим наверняка последует и продолжительный бан.

2 комментария

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Артём Поддубный
все молодцы, очень интересно)
+2
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Raul14
что на это скажут хейтеры типа Нефанатика и Чеботарева?)
0
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