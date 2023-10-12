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Жена Феде Вальверде выложила фото с младшим сыном: пара чуть было не потеряла ребенка во время беременности

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Теперь все хорошо🙏🏻

Вы наверняка слышали об этой драматичной истории из семьи полузащитника «Реала».

В начале года некоторые СМИ сообщили, что Вальверде и его жена Мина Бонино потеряли ребенка. Девушка месяц оплакивала ребенка во время беременности, она сама рассказала: «Его считали нежизнеспособным, мы готовились к худшему». Однако в итоге ситуация наладилась».

Из-за этих новостей Феде даже ударил игрока «Вильяреала», который на поле позволил себе высказывания про семью Вальверде.

К счастью, все разрешилось хорошо - в семье Феде теперь два чудесных мальчугана.

5 комментариев

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olimbek
Тема полностью раскрыта! Спасибо, спортс!
+20
0
+20
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Мурик07
маленький Вальвердик😆😂
+3
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zffchp2swp
а откуда эта Мина ?)
уж больно опознавательный знак постсоветских стран у нее на плече на первом фото )
+2
0
+2
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Евгений Стреблянский
Почему это не оставить в семейном альбоме только?
+1
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V S
Будущий футболист Реала.!!!. VS.
0
0
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