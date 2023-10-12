Жена Феде Вальверде выложила фото с младшим сыном: пара чуть было не потеряла ребенка во время беременности

Теперь все хорошо🙏🏻

Вы наверняка слышали об этой драматичной истории из семьи полузащитника «Реала».

В начале года некоторые СМИ сообщили, что Вальверде и его жена Мина Бонино потеряли ребенка. Девушка месяц оплакивала ребенка во время беременности, она сама рассказала: «Его считали нежизнеспособным, мы готовились к худшему». Однако в итоге ситуация наладилась».

Из-за этих новостей Феде даже ударил игрока «Вильяреала», который на поле позволил себе высказывания про семью Вальверде.

К счастью, все разрешилось хорошо - в семье Феде теперь два чудесных мальчугана.