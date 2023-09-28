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«Что вы хотите?». Винисиус поспорил с Анчелотти прямо во время матча – Карло хотел только одного

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Карло Анчелотти, похоже, был недоволен Винисиусом в матче с «Лас-Пальмасом», так как бразилец не выполнял его указания.

«Ты должен играть свободнее», – сказал Анчелотти игроку во второй половине встречи.

«Что вы хотите, чтобы я сделал?» спросил Винисиус, разводя руками и указывая на структуру команды на поле.

«Ты не можешь так играть, ты не можешь так играть!», – повторил Карло через некоторое время.

'What do you want me to do?': Vinicius' moment of frustration with Ancelotti caught on camera

Против «Лас-Пальмаса» Винисиус большую часть времени проводил на левом фланге. Его неплохо сдерживали – возможно, Анчелотти хотел, чтобы он иногда открывался в свободные зоны без опеки.

2 комментария

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Нефанатик
Это только начало. Дальше будет хуже. Человек сыграл 1 достойный сезон и его начали представлять как супер звезду. Анчелотти схемы под него меняет, в угоду результативности и игры команды. Я не буду тут ни с кем спорить что из себя представляет Винисиус. Свою позицию я давно тут сказал. В моих глазах он просто быстро бегающий, довольно глупый игрок, очень часто провоцирующий и болтающий с судьями, да еще и зазвездившийся. На сайте большое количество людей проголосовали за него как за лучшего игрока матча с Лас Пальмасом. О чем это говорит? О том, что его фанатики такие же не далекие как и сам бразилец и что спорить с ними бесполезно.
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