«Что вы хотите?». Винисиус поспорил с Анчелотти прямо во время матча – Карло хотел только одного

Карло Анчелотти, похоже, был недоволен Винисиусом в матче с «Лас-Пальмасом», так как бразилец не выполнял его указания.

«Ты должен играть свободнее», – сказал Анчелотти игроку во второй половине встречи.

«Что вы хотите, чтобы я сделал?» спросил Винисиус, разводя руками и указывая на структуру команды на поле.

«Ты не можешь так играть, ты не можешь так играть!», – повторил Карло через некоторое время.

Против «Лас-Пальмаса» Винисиус большую часть времени проводил на левом фланге. Его неплохо сдерживали – возможно, Анчелотти хотел, чтобы он иногда открывался в свободные зоны без опеки.