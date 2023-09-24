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«Это всегда больно». Анчелотти рассказал, каких игроков ему «всегда трудно» оставлять на скамейке

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«Кроос и Модрич? Больно оставлять их на скамейке запасных», – заявил Карло Анчелотти журналистам в преддверии мадридского дерби.

«Но не только их. Вальверде тоже, Тчуамени... У нас сильный состав. Всегда тяжело оставлять игрока на скамейке запасных», – добавил босс.

В прошлом матче против берлинского «Униона» Лука Модрич вышел в стартовом составе. Есть вероятность, что и Тони Кроос выйдет в старте против «Атлетико». Однако оба ветерана в этом сезоне получают гораздо меньше игрового времени, чем ожидалось.

2 комментария

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Gon3a1e5@mail.ru
Я думаю это все проговаривалось с батьками перед продлением
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Maksim1302
Ответ Gon3a1e5@mail.ru
Я думаю это все проговаривалось с батьками перед продлением
Думаешь Лукашенко и там смог договориться?
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