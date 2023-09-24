«Кроос и Модрич? Больно оставлять их на скамейке запасных», – заявил Карло Анчелотти журналистам в преддверии мадридского дерби.

«Но не только их. Вальверде тоже, Тчуамени... У нас сильный состав. Всегда тяжело оставлять игрока на скамейке запасных», – добавил босс.

В прошлом матче против берлинского «Униона» Лука Модрич вышел в стартовом составе. Есть вероятность, что и Тони Кроос выйдет в старте против «Атлетико». Однако оба ветерана в этом сезоне получают гораздо меньше игрового времени, чем ожидалось.