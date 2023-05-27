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Гран-при Формулы-1 в Монако сложно назвать очень интересным, однако это знаковое ежегодное событие, которое собирает большое количество известных людей. Городская гонка позволяет наблюдать за «битвой» болидов, никуда не перемещаясь со своей личной или арендованной яхты.

Бывший гонщик Ф1, а теперь эксперт Sky F1 Мартин Брандл прогуливался по стартовой решетке и не упустил возможность взять интервью у вратаря «Мадрида» Тибо Куртуа.

В прошлом Брандл уже путал представителей спортивного мира, но в этот раз 63-летний журналист совершил очень неловкую ошибку.

«Как у испанца, у вас есть Фернандо Алонсо и прекрасный Карлос Сайнс», − сказал комментатор Sky Sports бельгийцу Куртуа. Британцу было очень интересно узнать, за кого из «соотечественников» тот будет болеть сегодня.

«Да, конечно. В Испании мы очень болеем за победу Фернандо (Алонсо). Сегодня у него хорошая стартовая позиция (вторая), так что посмотрим, что получится», − звезда «Мадрида» решил не смущать интервьюера.

Чуть позже Брандлу по наушнику сообщили, что он ошибся: «Конечно, он бельгиец, а не испанец». Увы, но карьера Тибо Куртуа в сборной Испании получилась довольно скоротечной.