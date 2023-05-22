16 комментариев

Что вообще происходило на этом матче? Игрок «Валенсии» прервал атаку Винисиуса, выбив у него из ног мяч... другим мячом 🤯👀
Испанский футбол умеет удивлять.
У «Реала» выдался откровенно неприятный воскресный вечер — команда Анчелотти не только проиграла в гостях у «Валенсии» со счетом 1:0, но и пережила несколько очень неприятных моментов на поле. Большинство из них было сосредоточено вокруг Винисиуса, и особенно шокирующим с точки зрения игры стал эпизод на 68-й минуте матча.
Во время атаки мадридцев на поле оказалось два мяча — второй за секунды до этого вбросили с трибуны за воротам хозяев.
Бразилец несся к штрафной соперника, имея все шансы пробить, но защитник «Валенсии» Эрай Джемерт решил действовать оригинально — он ударил по второму мячу, лежащему у ворот, и попал ровно в мяч, который был в ногах у вингера.
Винисиус рухнул на газон, а его товарищи по команде сразу же начали протестовать против этого абсурдного поступка.
В итоге судья показал Джемерту желтую карточку за фол и назначил опасный стандарт неподалеку от штрафной.
Хоть это и сложно назвать спортивным поступком, нельзя не отметить фантастическую точность защитника «Валенсии».
Футболу определенно еще есть, чем нас удивлять.
когда Вини обыграл в штрафной 2 игроков соперника - один ударил по икроножной мышце,второй - толкал,это видно на повторе - судья и ВАР молчат...о чем можно дальше говорить?!🤦♂️
Если в других лигах,включая ЛЧ звезд максимально оберегают и пиарятся за их счет,в Ла Лиге лучшего вингера откровенно толкают,оскорбляют,называют обезьяной в каждом матче...и все нормально,все идет по плану...а играть вторым мячом для сбивания атаки соперника - это просто дно...Тебаса в отставку! полнейший беспредел! понятно для чего хотят сделать Суперлигу - выжимать из шоу максимум,а не смотреть как недоигроки пинают одаренных игроков и деградирующие болелы испражняются ртом безнаказанно🤬
Два мяча на поле - игру останавливать нужно!