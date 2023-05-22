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Что вообще происходило на этом матче? Игрок «Валенсии» прервал атаку Винисиуса, выбив у него из ног мяч... другим мячом 🤯👀

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Испанский футбол умеет удивлять.

У «Реала» выдался откровенно неприятный воскресный вечер — команда Анчелотти не только проиграла в гостях у «Валенсии» со счетом 1:0, но и пережила несколько очень неприятных моментов на поле. Большинство из них было сосредоточено вокруг Винисиуса, и особенно шокирующим с точки зрения игры стал эпизод на 68-й минуте матча.

Во время атаки мадридцев на поле оказалось два мяча — второй за секунды до этого вбросили с трибуны за воротам хозяев.

Бразилец несся к штрафной соперника, имея все шансы пробить, но защитник «Валенсии» Эрай Джемерт решил действовать оригинально — он ударил по второму мячу, лежащему у ворот, и попал ровно в мяч, который был в ногах у вингера.

Винисиус рухнул на газон, а его товарищи по команде сразу же начали протестовать против этого абсурдного поступка.

В итоге судья показал Джемерту желтую карточку за фол и назначил опасный стандарт неподалеку от штрафной.

Хоть это и сложно назвать спортивным поступком, нельзя не отметить фантастическую точность защитника «Валенсии».

Футболу определенно еще есть, чем нас удивлять.

16 комментариев

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VuNePonimaete
выбить мяч другим мячом перед своей штрафной во время атаки соперника)) такое только в испанском чемпионате может быть))
+25
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Нейтральный критик
Ответ Арман Варданян
Честно, это не желтая… а сразу красная… он это сделал специально и сбил потенциально очень опасную атаку…
Да уголовка вообще и высылка с Земли. На самом деле, банальное неспортивное поведение.
+26
-6
+20
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Mr. Galacticos
бардак,а не судейство и контроль над правилами федерацией!!!🤬
когда Вини обыграл в штрафной 2 игроков соперника - один ударил по икроножной мышце,второй - толкал,это видно на повторе - судья и ВАР молчат...о чем можно дальше говорить?!🤦‍♂️
Если в других лигах,включая ЛЧ звезд максимально оберегают и пиарятся за их счет,в Ла Лиге лучшего вингера откровенно толкают,оскорбляют,называют обезьяной в каждом матче...и все нормально,все идет по плану...а играть вторым мячом для сбивания атаки соперника - это просто дно...Тебаса в отставку! полнейший беспредел! понятно для чего хотят сделать Суперлигу - выжимать из шоу максимум,а не смотреть как недоигроки пинают одаренных игроков и деградирующие болелы испражняются ртом безнаказанно🤬
+16
-7
+9
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Арман Варданян
Честно, это не желтая… а сразу красная… он это сделал специально и сбил потенциально очень опасную атаку…
+14
-6
+8
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xDe xDe
Честно говоря, плевать на этот расизм с трибун. Ладно, к ситуации с красной карточкой есть вопросы, потому что Винисиуса там задушить пытались и вратарь накинулся за воротник хватать и орать прямо в лицо, но в моменте с мячом у меня просто челюсть отпала. Т.е. вот ЭТО тупо можно делать?) Ла Лига - цирк)
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Фантом
Эм... я что-то не понял. На поле два мяча, игрок пытается один из них выбить за пределы поля. Почему игра вообще не остановлена и почему это фол?!
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AR Hongover
Ответ Арман Варданян
Честно, это не желтая… а сразу красная… он это сделал специально и сбил потенциально очень опасную атаку…
Правила почитай что ли. Рефери просто должен остановить игру. Если не видел, вернуть мяч Реалу снова. Если на поле два мяча и более, игрок в праве считать любой из снарядов игровыми. Поэтому и есть правило, которое я написал сразу же
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Фантом
Ответ ts_vlad
Как фол судья трактовал видимо удар по ноге игроком, который бежал с Винисиусом
Судя по тексту, ЖК получил игрок, пробивший по второму мячу, а он, судя по кадрам, никому по ноге попасть явно не мог. И почему остановки игры не было - два мяча на поле, причем второй явно не может не помешать в эпизоде?
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ZaSvabody
Ответ Арман Варданян
Честно, это не желтая… а сразу красная… он это сделал специально и сбил потенциально очень опасную атаку…
Защитник Валенсии этот мяч не сам притащил на поле. Мяч достаточно долго валялся в штрафной. Строго говоря, откуда защитнику знать, какой из мячей настоящий. Ну ОК, судья решил, что это неспортивное поведение и показал желтую, но в любом случае тут не обошлось без косяка самого судьи, который позволил второму мячу минуту лежать на поле.
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ts_vlad
Ответ Фантом
Судя по тексту, ЖК получил игрок, пробивший по второму мячу, а он, судя по кадрам, никому по ноге попасть явно не мог. И почему остановки игры не было - два мяча на поле, причем второй явно не может не помешать в эпизоде?
Второй мяч появился сильно раньше того, как Мадрид начал атаку. Бросили то ли стюарды, то ли болельщики Валенсии. ЖК действительно был за удар мячом в Вини. Но судья дал штрафной, а не разыграл спорный мяч, значит свистнул удар по ноге. Почему так - никто кроме него не скажет, думаю)
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sashafan2
Сколько смотрю футбол, первый раз такое вижу.
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King_X
Вот не хотелось вылета Валенсии, но с таким руководством, игроками и болелами - лучше б вылетели, конечно
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BET3P
Ответ Нейтральный критик
Да уголовка вообще и высылка с Земли. На самом деле, банальное неспортивное поведение.
Вы угораете что ли?!
Два мяча на поле - игру останавливать нужно!
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