16 комментариев

Испанский футбол умеет удивлять.

У «Реала» выдался откровенно неприятный воскресный вечер — команда Анчелотти не только проиграла в гостях у «Валенсии» со счетом 1:0, но и пережила несколько очень неприятных моментов на поле. Большинство из них было сосредоточено вокруг Винисиуса, и особенно шокирующим с точки зрения игры стал эпизод на 68-й минуте матча.

Во время атаки мадридцев на поле оказалось два мяча — второй за секунды до этого вбросили с трибуны за воротам хозяев.

Бразилец несся к штрафной соперника, имея все шансы пробить, но защитник «Валенсии» Эрай Джемерт решил действовать оригинально — он ударил по второму мячу, лежащему у ворот, и попал ровно в мяч, который был в ногах у вингера.

Винисиус рухнул на газон, а его товарищи по команде сразу же начали протестовать против этого абсурдного поступка.

В итоге судья показал Джемерту желтую карточку за фол и назначил опасный стандарт неподалеку от штрафной.

Хоть это и сложно назвать спортивным поступком, нельзя не отметить фантастическую точность защитника «Валенсии».

Футболу определенно еще есть, чем нас удивлять.