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Карло Анчелотти высказался относительно повреждения Камавинги перед матчем с «МанСити»

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Эдуардо Камавинга, хромая, покинул поле на 84-й минуте матча с «Хетафе» в субботу после этого эпизода.

На пресс-конференции после матча Карло Анчелотти заявил, что, несмотря на неприятный вывих колена, француз, кажется, в порядке и не пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов в среду.

«Это был просто ушиб. Завтра Камавинга отдохнет и вернется к тренировкам в понедельник. Он восстановится как раз к игре с «Манчестер Сити», — сказал итальянец.

3 комментария

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инна витенберг
Карлу ничего не поможет
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Андрей Хенто
Ответ Геннадий Чеботарев
какой нахрен ушиб,если небыло удара в колено. губошлеп
Геннадий, откуда столько неприязни, да даже неприкрытой ненависти к тренеру, который выиграл вместе с Мадридом 10 трофеев?
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