Эдуардо Камавинга, хромая, покинул поле на 84-й минуте матча с «Хетафе» в субботу после этого эпизода.

На пресс-конференции после матча Карло Анчелотти заявил, что, несмотря на неприятный вывих колена, француз, кажется, в порядке и не пропустит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов в среду.

«Это был просто ушиб. Завтра Камавинга отдохнет и вернется к тренировкам в понедельник. Он восстановится как раз к игре с «Манчестер Сити», — сказал итальянец.