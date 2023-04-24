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Карло Анчелотти назвал одного из своих игроков Ferrari – речь не о Винисиусе

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«Камавинга очень молод, он должен прибавлять в тактическом плане, но его мастерство и технические возможности на очень высоком уровне. Он просто Ferrari», – лестно отозвался о юном французе Карло Анчелотти во время пресс-конференции перед игрой с «Жироной».

Камавинга хорош в обороне и становится смертельным оружием благодаря своей невероятной скорости и точности с мячом.

Что касается тактических недочетов француза, то они были проблемой, когда «Реал» в последний раз встречался с «Челси». 20-летний футболист слишком часто уходил со своей позиции, предоставляя Рису Джеймсу свободное пространство.

Камавинга пропустит предстоящий матч с «Жироной», но сыграет с «Альмерией» в выходные.

5 комментариев

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Андрей Хенто
Камавинга великолепен, как же я счастлив, что в команде есть игрок с таким большим потенциалом. Один из лучших молодых игроков в мире.
+3
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i am better
машиной стал в Мадриде
+1
0
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Растиньяк
Лучший в Реале, это было видно с самого первого матча.
+1
0
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Granero-24
А Азар - это Лада добавил Карло...
0
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-Real-ist-
Ответ Granero-24
А Азар - это Лада добавил Карло...
никто еще Ладу так не оскорблял
0
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