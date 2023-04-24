«Камавинга очень молод, он должен прибавлять в тактическом плане, но его мастерство и технические возможности на очень высоком уровне. Он просто Ferrari», – лестно отозвался о юном французе Карло Анчелотти во время пресс-конференции перед игрой с «Жироной».

Камавинга хорош в обороне и становится смертельным оружием благодаря своей невероятной скорости и точности с мячом.

Что касается тактических недочетов француза, то они были проблемой, когда «Реал» в последний раз встречался с «Челси». 20-летний футболист слишком часто уходил со своей позиции, предоставляя Рису Джеймсу свободное пространство.

Камавинга пропустит предстоящий матч с «Жироной», но сыграет с «Альмерией» в выходные.