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Феде ― лучший, Родригес и Модрич ― следом. Оценки «Реала» за ничью с «Атлетико»

Реал Мадрид Реал Мадрид
Альваро Родригес
Федерико Вальверде Федерико Вальверде
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Лука Модрич Лука Модрич
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Голов было немного.

«Реал» вырвал ничью у «Атлетико» (1:1). «Мадрид» доминировал на протяжении всего матча, но при этом команда Симеоне вдесятером открыла счет первой. Однако на последних минутах ― все решил Альваро Родригес, вышедший на замену на 77-й минуте. Для юного таланта это всего второй матч в Ла Лиге.

Лучшим игроком «Лос Бланкос» по версии SofaScore стал Феде Вальверде, который на протяжении всего матча вырывал у «матрасников» мяч и помогал своей команде развивать атаки.

Дальше идут Лука Модрич и Альваро Родригес, которые вдвоем соорудили единственный гол.

Давайте взглянем на оценки всех игроков «Реала»:

А также на показатели всей команды («Реал» в левой колонке):

А кого бы вы выделили в этом матче?

2 комментария

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VuNePonimaete
Сегодня не раз видел негативные комментарии по Вини (и они справедливы в данном матче), но почему к обладателю Золотого мяча сейчас требования меньше?
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Нурбек уулу Эржан
Без Модрича центр был однообразным , Кроос один не мог что то придумать такое , Вини был хорош в начале и в середине а в конце он уже терял мяч задерживаясь с пасом , Бензема вообще не было видно... С Заменой опоздал Анчелотти
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+2
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