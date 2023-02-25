Феде ― лучший, Родригес и Модрич ― следом. Оценки «Реала» за ничью с «Атлетико»
Голов было немного.
«Реал» вырвал ничью у «Атлетико» (1:1). «Мадрид» доминировал на протяжении всего матча, но при этом команда Симеоне вдесятером открыла счет первой. Однако на последних минутах ― все решил Альваро Родригес, вышедший на замену на 77-й минуте. Для юного таланта это всего второй матч в Ла Лиге.
Лучшим игроком «Лос Бланкос» по версии SofaScore стал Феде Вальверде, который на протяжении всего матча вырывал у «матрасников» мяч и помогал своей команде развивать атаки.
Дальше идут Лука Модрич и Альваро Родригес, которые вдвоем соорудили единственный гол.
Давайте взглянем на оценки всех игроков «Реала»:
А также на показатели всей команды («Реал» в левой колонке):
А кого бы вы выделили в этом матче?
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