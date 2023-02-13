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🎥Винисиус и Вальверде шутят об Анчелотти после победы на Клубном ЧМ

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Карло Анчелотти пообещал разорвать свою тренерскую лицензию, если Феде Вальверде не забьет хотя бы 10 голов в этом сезоне. В прошедшем финале Клубного чемпионата мира Феде достиг и даже превзошел эту отметку.

После матча в раздевалке Феде спросил Винисиуса, что он думает о его дубле. Бразилец ответил: «К счастью, тренеру не придется рвать свою лицензию». Затем оба игрока расхохотались.

И Феде, и Вини отличились в матче против «Аль-Хилаля» дважды и помогли выиграть «Мадриду» шестой кубок чемпиона мира.

1 комментарий

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Killer_na_belom_barse$
Молодчики!)
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