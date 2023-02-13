🎥Винисиус и Вальверде шутят об Анчелотти после победы на Клубном ЧМ

Карло Анчелотти пообещал разорвать свою тренерскую лицензию, если Феде Вальверде не забьет хотя бы 10 голов в этом сезоне. В прошедшем финале Клубного чемпионата мира Феде достиг и даже превзошел эту отметку.

После матча в раздевалке Феде спросил Винисиуса, что он думает о его дубле. Бразилец ответил: «К счастью, тренеру не придется рвать свою лицензию». Затем оба игрока расхохотались.

И Феде, и Вини отличились в матче против «Аль-Хилаля» дважды и помогли выиграть «Мадриду» шестой кубок чемпиона мира.