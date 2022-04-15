Два варианта для Бэйла, если он не завершит карьеру после «Мадрида»

Ходят слухи о том, что Гарет Бэйл может завершить карьеру по окончании срока действия контракта с «Мадридом». В июле футболисту исполнится 33 года, но вполне возможно, что его ждут и дальнейшие вызовы в карьере. По данным Wales Online, Гаретом

Гарет Бэйл является болельщиком «Кардиффа» с детства и мог бы здорово усилить команду. За «Шпор» Гарет играл с 2007 по 2013 год и имеет все шансы вернуться в АПЛ. Многое будет зависеть от финансовых возможностей «Кардиффа» и готовности Бэйла пойти на существенное сокращение зарплаты.