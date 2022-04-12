«Когда вы освистываете его, вы освистываете историю клуба»: Каземиро о приеме Бэйла на «Бернабеу»

«Мне не нравится тот факт, что на днях освистали Бэйла, он вошел в историю этого клуба. Когда вы освистываете его, вы освистываете историю клуба. Мне это не понравилось, болельщики должны нас поддерживать», - сказал Каземиро журналистам во время пресс-конференции перед матчем с «Челси».

Гарета Бэйла часто критикуют за неуважение к его нынешнему клубу.

Валлиец не играл на домашнем стадионе «Мадрида» с февраля 2020 года. В субботу он наконец-то появился на поле, когда «сливочные» обыграли «Хетафе» со счетом 2:0.

Каждое касание Бэйла в основном встречалось свистом.