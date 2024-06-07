Какой Россия была бы на Евро-2024?

Фантазируем.

Нас ждет первый Евро в истории, который сборная России пропускает не по спортивным причинам. Разбавляя тоску, остается только представлять: а что если бы…

У России большие проблемы сзади. С таким составом на Евро было бы тяжело

За точку отсчета возьмем состав на июньские товарищеские матчи – понимая, что к Евро ему требовалось бы серьезное усиление легионерами.

У Валерия Карпина классный выбор полузащитников и нападающих, большой резерв среди невызванных (Вячеслав Караваев, Дмитрий Скопинцев, Руслан Литвинов, Максим Глушенков, Арсен Захарян, Александр Головин, Сергей Пиняев, Антон Зиньковский, Андрей Мостовой, Александр Соболев), но огромные проблемы в защите.

Sports уже подсвечивал сложности, напомним главное:

● Кадровый провал слева. За качественным защитником Юрием Горшковым из «Крыльев» – пустота. Есть правоногие Илья Вахания, Александр Сильянов (с Сербией играл ЦЗ) и Даниил Хлусевич, который ближе к роли латераля и не умеет обороняться (травмирован, в составе на июньские матчи его заменил Андрей Лангович с 955 минутами за сезон).

В случае формирования ультраатакующего состава выбор шире: добавляются: Дмитрий Скопинцев и Данил Круговой.

● Тотальные проблемы в центре. Особенно для системы Карпина, которая предполагает игру по давлением и прессинг на пространстве. Игорь Дивеев и Максим Осипенко – первые кандидаты, но защитник ЦСКА проводит слабый сезон, а Максим пропустит матч из-за травмы.

Дальше – огромный разрыв. Александр Солдатенков из «Крыльев Советов» шикарно пасует, но слаб при высокой линии и грубо ошибается на стандартах, Евгений Морозов из «Локомотива» в сборной от безысходности, лучше всего проявлял себя в тройке за «Факел» в прошлом сезоне. Повезло, что в топ-форме спартаковец Никита Чернов, но последние матчи и он отыграл в тройке.

Есть невызванный Илья Агапов из ЦСКА, но опять же – центральный защитник в тройке, а весной вообще играл латераля.

● Справа приличнее. Скорее всего, Сильянов – главная опция, хотя в последнем матче с Сербией выходил центральным защитником (сейчас главные фавориты в середину– Дивеев – Чернов), а Вахания провел сильную весну за «Ростов».

● Ключевая проблема – часть защитников плохо обороняется (звучит комедийно, но это факт), особенно – при высокой линии, которую важно выдерживать в прессинге. Большинство игроков сильнее в тройке, но Карпин ставит исключительно 4-3-3.

Полузащита выглядит интересно даже без Литвинова, Захаряна и Головина.

Во-первых, Данил Глебов и Артем Карпукас – качественные шестерки с большим объемом: отлично двигают мяч и хорошо обороняются. Для структуры Карпина важнее Данил, переводящий команду на 5-4-1 оттягиванием к центральным защитникам. Плюс есть агрессивный Александр Черников.

Во-вторых, доступны объемные восьмерки. Далер Кузяев и Данил Пруцев – супер. Не стоит удивляться вызову 22-летнего Кирилла Щетинина, который провел прекрасную весну за «Ростов». Обыгрывает и раздает в центре поля, колотит издали, прессингует и моментально бежит назад. Точно заслужил место в заявке даже с учетом невызванных звезд. Плюс доступны креативные Антон и Алексей Миранчуки с Иваном Обляковым – можно варьировать центр поля в зависимости от задач.

С нападением сложнее: Лечи Садулаев ожил при Магомеде Адиеве в «Ахмате», но он единственный скоростной вингер. Для баланса не хватает нападающего-ориентира.

В итоге такой состав слишком разбалансирован для Евро: проблемы в защите, нет лидеров в центре поля и нападении. Как его можно оптимизировать?

Собираем оптимальный состав под Евро: с Тюкавиным, Кузяевым и Головиным

После назначения Карпина сборная использует только 4-3-3. Тренер считает схему универсальной: можно оттягивать вингеров или опорника для перехода на пять защитников, зонно или персонально прессинговать центр, накрывать вратарей и центральных защитников, разнообразно атаковать.

Но футбол Карпина – сложный для сборных.

«Риск был во всем. Тот же прессинг невозможно отработать за одну тренировку. Там миллион разных перестроений, нужно перекрывать линию передачи, перекрывать зоны. Чтобы в «Ростове» что-то получалось, уходило десять дней реальных тренировок, иногда и по две в день. В сборной игроки выше классом и ментально лучше, они могут усвоить больше информации в более короткий срок», – рассказывал Карпин после дебюта против Хорватии в квалификации на ЧМ-2022.

Три года сборная с трудом усваивала принципы Карпина из-за постоянных обновлений, травм, трудностей логистики легионеров, проблем с мотивацией и подбором соперников – мы увидели слишком много серых матчей. Даже там, где получалось, сборную хватало на 25-30 минут. Но стартовые минуты против Сербии (4:0) дали надежду: прессинг получился, лидеры зажгли.

Очевидно, Карпину требуются несколько недель изнурительных тренировок для физики и тактики, чтобы заложить полноценный фундамент для подвижных 4-3-3. Тем более опыт есть: он уже неоднократно перестраивал «Ростов» в короткое летнее межсезонье. При таком раскладе эффективность оценить проще, чем с дерганым календарем без задач.

У России классный потенциал: эта команда в оптимальном составе интереснее и вариативнее, чем на Евро-2016 и 2020. Несколько доказательств.

● Осипенко – самый прогрессирующий ЦЗ России. Может все: играть под давлением, отдать любую передачу с двух ног, протаскивает мяч в свободные зоны, даже подключается вперед.

● Разнообразный центр поля. Нужно обороняться? Есть Литвинов, Карпукас, Глебов, Пруцев, Кузяев. Контролировать мяч? И снова достаточно опций: универсалы из первого списка плюс Головин, Миранчуки, Захарян. Благодаря этим полузащитникам реален баланс, при котором большинство защищается, прессингует, двигает и принимает мяч, а также включается вперед.

● Подвижные фланги. Помните прекрасный Евро-2016 с не слишком работоспособными Кокориным и Смоловым? Сейчас все не так: у сборной большой выбор обыгрывающих и созидающих полузащитников. Пиняев – топ-дриблер даже с учетом невнятного сезона, Мостовой и Зиньковский – скоростные и наглые вингеры под разные задачи, Головин, Захарян и Миранчуки разнообразны и подыгрывают в глубине.

● Конкуренция впереди. Тюкавин – фантастический, но есть тонкий Федор Чалов, дисциплинированный Иван Сергеев. Стоит помнить и о Соболеве: сложный сезон, но он все еще полезен в борьбе, при навалах и комбинациях.

В таком формате очень тяжело всех разместить, зато множество опций для замен.

Ищем место для Глушенкова – его тяжело встроить в 4-3-3. И предлагаем схему с тремя ЦЗ

В марте Карпин объяснил, что Глушенкову не хватает объема: «Если вы посмотрите на состав, то там шесть крайних нападающих. Я считаю, это не позиция Глушенкова. В клубе у него статистика, но помимо этого надо делать еще много вещей. Например, много бегать».

Глушенков дерзко ответил: «Я люблю играть в футбол. Что значит играть без мяча: я должен пробегать по двадцать километров за игру? Например, я могу выйти, забить два, мы выиграем 2:1 – и пробежать три километра».

Карпин vs Глушенков – битва философий. Тренеру необходимо, чтобы правый вингер подчинялся прессинг-системе, отрабатывал назад и не рушил структуру. Глушенков же превратил идею игрока без позиции в главное преимущество, из-за чего не видит смысла постоянно пахать. Теоретически он мог бы стать ложной девяткой, но это маловероятно из-за профильных топ-форвардов.

Случай Глушенкова косвенно показывает противоречия Карпина и парадигмы сборных, где многое завязано на упрощении и комфорте лидеров, так как сложная клубная модель не работает.

Возможно, гибкость сделала бы Россию интереснее. Рассмотрим несколько опций.

Например, сейчас сборная прессингует в 4-3-3, где центральные полузащитники ориентируются на ширину, а не хавбеков соперника, поэтому Карпин отказывается от персоналки в центре поля (получается, только когда 4-3-3 накладываются на 4-2-3-1), из-за чего выдергиваются защитники. В итоге периодически Россия пропускает быстрые атаки против команд, которые насыщают середину. Гибкие 4-2-3-1 могли бы помочь на этом этапе: Россия разбирала бы центр поля один в один.

Глушенков как раз впишется в 4-2-3-1: будет разрывать между линиями. Неплохая идея, когда нужно атаковать, хотя не без оборонительных минусов – опорник не сможет спускаться к защитникам, иначе второй полузащитник останется в одиночестве.

В 3-5-2 найдется место и для Глушенкова: он свяжет вариативную полузащиту и Тюкавина, хорошо законнектится с подвижными латералями.

Основная проблема – переход на тройку усложняет размещение атакующих лидеров. Пиняеву и Зиньковскому комфортнее по ширине, а не в инсайдных зонах. Кроме того, Миранчуку и Захаряну тяжелее на позиции восьмерок – требуется работоспособность Головина и Кузяева.

Идея с тремя центральными проще для Чернова и Дивеева. Плюс появляется удобная опция для атакующего Хлусевича: можно играть высоко, больше подстраховки сзади. Центр поля универсален, атака – тоже, но с Глушенковым может посыпаться первая линия прессинга, поэтому здесь логичнее Миранчук, а игрок «Локо» сможет усиливать во вторых таймах.

Итог: Глушенкова тяжело разместить в 4-3-3 из-за видения Карпина, а переход на трех защитников связан с огромными переменами.

Как Россия смотрелась бы на Евро?

Легко удариться в популизм с предположением, что сборная с оптимальном составе с легионерами зажгла бы на Евро. Но многое зависело бы от формы лидеров и качества подготовки и того, переварили бы игроки план Карпина или нет .

Перед турниром все точно бы обсуждали, совместимы ли Карпин и Глушенков. На данный момент противоречия слишком большие. Карпин – системный, Глушенков – свободолюбивый с тяжелым характером. Кому-то придется меняться: либо Карпину тотально перестраивать всю игру, либо Глушенкову выполнять новые требования. Но сейчас все это выглядит приятными хлопотами.

Жаль, что это поколение пропускает уже второй топ-турнир.

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Фото: rfs.ru